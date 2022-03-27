Жест разочарования Хэмилтона после десятого места в Гран-при Саудовской Аравии в Формуле-1

Formula One F1 - Saudi Arabia Grand Prix - Jeddah Corniche Circuit, Jeddah, Saudi Arabia - March 25, 2022 Mercedes' Lewis Hamilton during practice REUTERS/Hamad I Mohammed

Начало сезона Льюисом Хэмилтоном сбивает с толку всех фанатов Формулы-1. Семикратный чемпион мира и второй в прошлом году позади Макса Ферстаппена, завершил Гран-при Саудовской Аравии на скромном десятом месте, после того как все выходные боролся перед постоянными неудачами, из-за которых он начал гонку на 15-м месте.

Британец, который имел одну из худших оценок в своей обширной карьере, добился хорошего прогресса на старте и поднялся на десятое место в начале 14-го круга, а затем прыгнул на седьмое, когда Mercedes удержал его на трассе на старых шинах. момент, когда Николас Латифи попал в аварию. Льюис обыграл Кевина Магнуссена и занял шестое место, а ощущения немецкой команды выросли от самых низких до самых высоких вопреки всем возможностям.

Но когда машина безопасности приехала с 14 кругами, Хэмилтону было отказано в остановке в поисках новых шин. Когда пит-лейн вновь открылся, занявшему второе место было разрешено остановиться, но он вернулся на шесть мест на 12-е, прежде чем перейти к Александру Олбону, а затем Лэнсу Строллу, чтобы выиграть 10-й финал.

Хэмилтон уже спас удивительное третье место на открытии сезона в Бахрейне, несмотря на «автомобильные проблемы» после того, как Макс Верстаппен и Серхио Перес были вынуждены уйти в отставку. «Со времени последней гонки мало что изменилось. Прошло всего несколько дней», — объяснил британец, стремясь оправдать десятое место. Он добавил: «Что я знаю, так это то, что сегодня я не мог угнаться за Haas в конце концов. Мощь, которой они обладают, они очень быстро обогнали меня, когда я обогнал Магнуссена в начале гонки».

В виде самокритики он смотрел вперед на календарь в надежде выступить лучше. «У нас много работы, но я знаю, что у нас отличная команда, и мы будем стараться совершенствоваться», — сказал гонщик. Что касается проблемы участия в соревнованиях через сорок восемь часов после того, как ракета угрожала отменить второй раунд нового сезона Формулы-1, Хэмилтон загадал желание перед микрофонами: «Я хочу домой».

Камера Mercedes W13, используемая Льюисом, запечатлела момент, когда гонщик вышел из машины после гонки, и позволила нам наблюдать, как он положил руки на колени в знак усталости и разочарования. Родившийся в Стивенидже еще не привык к новому прототипу и надеется восстановить уверенность в себе перед Гран-при Австралии, который состоится 10 апреля следующего года.

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