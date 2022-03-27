EXDT Джанлуки Лападулы на поединке против Парагвая: «Он всегда хочет побеждать»





Наступил последний день отборочных турниров Южной Америки на чемпионат мира в Катаре, и во вторник, 29 марта, национальная сборная Перу приветствует своего парагвайского коллегу в матче, в котором состоится внимание нескольких фанатов в решающую дату.

Матч пройдет на Национальном стадионе в Лиме. Последний раз Перу против Парагвая был 2 июля 2021 года в поединке, который завершился со счетом 3:3 за девяносто минут и который определялся пенальти победой перуанцев.

Матч между Blanquirroja и Albirroja запланирован на 18:30 по перуанскому времени, 20:30 по парагвайскому времени и пройдет на Национальном стадионе.

И в этом знаменательном матче сборная Перу играет Джанлука Лападула в качестве гола, который будет стремиться лучше использовать шансы перед воротами. Это, после самой ясной возможности, предоставленной сборной Перу преобразовать Уругвай в Монтевидео, произошло в первые моменты матча и во главе ее «9». Андре Каррильо отправил прострел в спину Диего Година, а в штрафной появился Джанлука Лападула, который попал в ворота и его удар заблокировал вратарь Серхио Роше.

Несмотря на отскок, Джанлука Лападула увидел его и попытался выйти на мяч. Он опирался на правую руку, чтобы быстро встать, хотя Роше прибыл пораньше, чтобы удержать мяч. И это то, что отношение идти ко всем, вкладывать душу и сердце в каждую пьесу было его отличительной чертой с тех пор, как двухцветная рубашка была обшита.

Infobae связался с Марио Петроне, его бывший тренер в Сан-Марино Кальчо снова ответил на звонок, и мы спросили его о том, что Джанлука Лападула может внести в Парагвай,

«Я очень хорошо знаю Джанлуку Лападулу, он всегда хочет побеждать. Я настроен очень позитивно на вторник, Перу нужен только один результат — победа, потому что это финал», — сказал Петроне в интервью Infobae.

Позже Марио Петроне дал понять, что квалификация Перу зависит не только от того, что сделает Джанлука Лападула во вторник, но и от перуанского коллектива. «Но я думаю, что команда должна иметь более позитивный настрой, так как это последний матч», — сказал итальянский тренер.

НОМЕРА ДЖАНЛУКИ ЛАПАДУЛЫ В ПЛЕЙ-ОФФ

Джанлука Лападула до сих пор сыграл 12 матчей в плей-офф Катара 2022 года и забил два гола. В общей сложности он набрал 827 минут в футболке сборной Перу и своей игрой завоевал любовь, восхищение и уважение не только своих товарищей по команде, но и всей страны.

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