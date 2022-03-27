В Турции обвиняют Фалькао в экономическом кризисе Галатасарая

Soccer Football - Super Lig - Galatasaray v Besiktas - Turk Telekom Stadium, Istanbul, Turkey - May 8, 2021 Galatasaray's Radamel Falcao celebrates scoring their second goal REUTERS/Kemal Aslan

Прибытие Фалькао Гарсии в Галатасарай в сентябре 2019 года вызвало большие ожидания во всей Турции. «Тигре» из Санта-Марты проводил очень хорошие кампании в Монако, забив в среднем 23 гола между сезонами 2016-17 и 2018-19 годов.

В день презентации Стамбул, турецкая столица, был полон поклонников с тех пор, как колумбиец прибыл в аэропорт. Позже, на презентации команды на стадионе Turk Telekom, футболист «Кафетеро» был удостоен наибольшей чести в разгар волнения и песен фанатов «Леона».

Однако Фалькао не мог соответствовать целям, которые ставили перед ним директивы. Постоянные травмы привели к тому, что лучший бомбардир сборной Колумбии отсутствовал в значительном количестве матчей. В то время как в Монако он сыграл 38 игр, за два года в «Галатасарае» он не превысил средний показатель 20, что постепенно увеличивало раздражение болельщиков.

Что ж, похоже, полтора года спустя прием на работу Фалькао продолжает вызывать финансовые проблемы для стамбульской команды. Об этом сообщил в последние часы член совета директоров Галатасарая Туркан Болайыр на собрании, на котором также была представлена финансовая отчетность клуба.

«Деньги Галатасарая были сожжены в переводе Фалькао. Он не сыграл 29 игр. Мужчина уже ранен. Деньги Галатасарая отвлекаются», — пояснил Болайыр.

Хотя приезд Фалькао в Галатасарай произошел в качестве свободного агента, по окончании срока его кредита в Монако турецкая команда подписала его в обмен на то, что он предложил ему большую зарплату, самую высокую из сотрудников на тот момент. Президент команды Бурак Элмас сообщил в августе 2021 года, что зарплата «Тигра» за сезон составляла 9,5 миллиона долларов.

Именно по этой же причине ускорился уход бомбардира «Самарио», поскольку, помимо его расходов, Галатасарай также не имел финансовых ресурсов, чтобы поддержать его в составе команды. «Наш доход неясен. Ценность прямой трансляции этого года неясна», — заявил Элмас в интервью турецкой спортивной газете Fanatik.

Наконец, колумбийский стрелок сыграл 43 матча за «Галатасарай»: 34 в Суперлиге, три в местном Кубке и шесть в международных турнирах. Кроме того, он забил 20 голов и трижды подавал. Некоторые из его номеров остались в долгах, так как было больше случаев, когда он был вне кортов (45 матчей), чем тех, в которых он участвовал. В своем приключении в Турции он также не смог завоевать титулы.

Покинув казну Галатасарая, «Тигр» совершил долгожданное возвращение в Ла-Лигу в Испании. Хотя он удивился в первой части сезона, забив пять голов, пока в этом году вновь появился призрак травм.

Фалькао не смог выступить в последних трех матчах лиги Райо Вальекано, и это означало, что тренер сборной Колумбии Рейнальдо Руэда не мог принять его во внимание в двойном раунде квалификационных раундов против Боливии и Венесуэлы . Последняя встреча Фалькао с мадридской командой состоялась 26 февраля, когда он отыграл 17 минут в поражении от «Реала» со счетом 1:0 дома.

Хотя до сих пор нет уверенности в проблемах, которые вас беспокоят, это связано с травмой мышц. Но пока остается ожидать, что «Тигре» уже будет доступен для следующего матча лиги, который состоится 3 апреля против Гранады.

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