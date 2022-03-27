Узнайте, являетесь ли вы получателем базового дохода в Боготе

El Ministerio de Hacienda señaló que el crédito se amortizará en un única cuota al 15 de septiembre de 2035 para maximizar la vida permitida por el BID para las operaciones de este tipo, que es de 15,25 años. EFE/Leonardo Muñoz/Archivo





Мэрия сообщила, что внесла обновление в платформу, чтобы граждане могли проверить, является ли их семья получателем гарантированного минимального дохода (IMG) на сайте. Новизна заключается в том, что теперь можно будет идентифицировать имя человека в семье, который получил платеж в каждом из переводов, а также финансовое учреждение, через которое производились платежи.

«В этом обновлении мы хотим, чтобы бедные и уязвимые семьи в Боготе проконсультировались, действительно ли они являются получателями денежных переводов, и в то же время имели инструмент для контроля за выведенными ресурсами», — сказал министр финансов округа Хуан Маурисио Рамирес.

Программа базового дохода Боготы представляет собой субсидию для поддержки более 800 000 семей, находящихся в уязвимом положении. По данным округа, в течение 2021 года, с февраля по декабрь, было произведено одиннадцать переводов на сумму 582 миллиарда песо, что составило 2 627 710 человек.

Эта инициатива является частью стратегии «Попечитель Боготы», которая направлена на оказание помощи семьям, экономически пострадавшим от кризиса, вызванного пандемией COVID-19.

Аналогичным образом, те, кто хочет получить выгоду, должны соответствовать следующим требованиям: быть классифицированными в Sisbén IV, в группах A, B или C1-C5 и иметь активный счет у уполномоченных финансовых операторов.

Районная администрация пояснила, что если в соответствии с требованиями домохозяйство еще не получает денежный перевод, это связано с тем, что сумма уже покрыта другими программами страны и/или округа или потому, что оно представляет новые идентификационные данные.

Чтобы выполнить процедуру, они должны обратиться к веб-порталу «Базовый доход», необходимо иметь под рукой документ, удостоверяющий личность, поскольку система запрашивает дату его выдачи, которая должна быть написана без специальных символов (/) между цифрами, соответствующими году, месяцу и дню.

После подтверждения процедуры система укажет имя члена семьи, получившего денежный перевод, а также цикл, месяц и год, в течение которых домашнее хозяйство получило платеж, и финансовое учреждение, через которое был осуществлен перевод. Следует помнить, что эта субсидия предоставляется только одному члену семьи, предпочтительно главе семьи, который должен быть банковским. Эти вспомогательные средства не имеют обратной силы, то есть они не накапливаются и производятся ежемесячными циклами.

«Это обновление очень важно, потому что с помощью веб-консультации домохозяйство может узнать, является ли оно бенефициаром и кто получил платеж, что не позволяет людям из одной семьи подавать запросы на получение этой информации и тратить время на этот процесс», - сказал заместитель министра информации и Стратегические исследования района планирования Секретариата, Антонио Авенданьо.

Следует отметить, что для того, чтобы денежный перевод ежемесячно отражался на счете владельца счета, бенефициар должен загрузить одно из приложений (ППС), которое соответствует финансовым учреждениям, с которыми у Министерства финансов есть соглашение: Daviplata, Nequi, Sahorro a la la Мано или Мови. Платеж считается оплаченным и принадлежащим бенефициару после его регистрации в приложении.

Если у бенефициара есть опасения по поводу платежей или движений по счету, он может получить доступ к меню справки каждого приложения и проверить свои движения или загрузить свои выписки.

Между тем, бенефициары, у которых нет ни одного из этих счетов и у которых есть черновик, сделанный через Efecty или Movii Ventanilla, будут иметь 30 календарных дней для сбора ресурсов. Следует отметить, что в этом случае, если ресурсы не будут востребованы в течение этого времени, проект аннулируется, а ресурсы возвращаются в окружной финансовый секретариат (SDH) для инвестирования в будущие платежи.

Продолжайте читать: