Фернандо Белаунсаран разгромил AMLO из-за скандала с Урсулой Патрисией: «Еще один член семьи президента»

Президент Андрес Мануэль Лопес Обрадор (AMLO) вновь подвергается критике со стороны другого предполагаемого члена его семьи за его предполагаемое участие в коррупционных актах.

Поскольку аудио, которое якобы слушает Урсулу Патрисию Салазар Мохику, координатор парламентской группы Movimiento Regeneración Nacional (Морена) штата Тамаулипас просит одного из своих поставщиков увеличить сбор тарифов.

«Я хочу знать, сколько вы можете мне дать наличными, потому что я хочу получить 50 долларов со всеми моими поставщиками (...) Вместо цитаты, которую вы мне дали, если бы было 98, возможно, я бы поднял ее до сотни и что-то вроде того, если я объясню себя», вы можете услышать это в просочившейся аудиозаписи.

Это вызвало возмущение и неодобрение действий законодателя, которые, если бы это было правдой, были бы вовлечены в коррупционные деяния.

В связи с этим Салазар Мохика проигнорировал аудиозаписи и заверил, что у него чистые руки. Однако скандал затронул первого президента еще больше, поскольку это его предполагаемая племянница.

Произошла утечка аудиозаписи депутата в Тамаулипасе (Фото: Twitter/ @Ursula_PSM)

По этой причине член Партии национального действия (PAN) Фернандо Белаунсаран поделился в своих социальных сетях комментарием, в котором рассказал о «моше», якобы запрошенных координатором Морены в Тамаулипасе.

В нем он упомянул, что еще один предполагаемый член семьи участвовал в коррупционных спорах.

«Координатор Морены и племянница @lopezobrador_, депутат @Ursula_PSM, просит мочи у поставщиков Конгресса Тамаулипаса. Еще одна семья президента замешана в коррупционных скандалах», — пишет Белаунсаран.

Аналогичным образом, позже он отметил, что такое поведение было понятным, если принять во внимание, что правительство Андреса Мануэля предоставило несколько прямых ассигнований, а не через государственные тендеры.

Такого рода события послужили контрасту реальности с речью президента: ликвидация коррупции в его правительстве, поскольку это усугубляется обвинениями в злоупотреблениях властью со стороны генерального прокурора Республики Алехандро Герца Манеро и в предполагаемой коррупции со стороны министр народного образования Дельфина Гомес, самая популярная за последние даты.

Но это не единственные, потому что, по словам Белаунсарана, члены их семей также были вовлечены в коррупционные скандалы или возможные конфликты интересов.

(Фото: Литоральные лаборатории/Facebook @Pío Лопес Обрадор/МОЙСЕС ПАБЛО /CUARTOSCURO.COM)

Пожалуй, самым известным случаем стал случай с его братом Пио Лопесом Обрадором, который был пойман на видео, получая, якобы, около миллиона песо наличными от Давида Леона, политического оператора губернатора Чьяпаса Мануэля Веласко, для финансирования Морены в 2015 году.

Жена Пио Лопеса Обрадора также подверглась преследованию за то, что она не декларировала свои доходы, полученные от сельскохозяйственной и лесохозяйственной деятельности. Однако подразделение финансовой разведки (ПФР) отвергло все обвинения и заверило, что «никакой финансовой деятельности не было» со стороны любого из них.

Аналогичным образом был упомянут его двоюродный брат Фелипа Гуадалупе Обрадор Олан, который получил контракт от Pemex Transformación Industrial, через свою компанию Litoral Laboratorios Industriales, говорится в сообщении Latinus.

Наконец, и, возможно, наиболее известными являются те, которые связаны со своими детьми: Андрес Мануэль Лопес Бельтран и Хосе Рамон Лопес Бельтран.

Первый был упомянут, что он принес пользу своему бренду Rocío Chocolate с программой Sembrando Vida по выращиванию какао в Табаско, а второй - из-за скандала с Серым домом, который принадлежал бывшему чиновнику пекаря Hughes, которая получила контракты миллионеров Pemex.

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