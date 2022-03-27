Данило Каррера разъяснил, почему они хотели выслать его из Египта

Несколько дней назад Данило Каррера рассказал, что он был в Египте, наслаждаясь туристическими достопримечательностями, а также развлекаясь с его жителями. Однако ходили слухи, что актер был выслан из страны, потому что его галланура привлекла бы внимание многих женщин. Главный герой Contigo подтвердил, что они действительно хотят его вытащить, но для этого не было никаких логических оснований.

После слухов о том, что Данило Каррера был вынужден покинуть Египет несколько дней назад, актер решил выйти и опровергнуть эту версию событий и пояснил, что у него был хороший опыт в этой стране, хотя он действительно попал в трудные ситуации.

«Нет, они хотели меня вывезти, но не могут вывезти меня ни из одной страны», - сказал эквадорец, когда его допрашивали по поводу его предполагаемой депортации.

По словам актера, он действительно привлек внимание нескольких женщин в Египте, и это вызвало ревность у мужчин, которые его видели, однако этого было недостаточно, чтобы депортировать его из страны, объяснил он в эквадорской программе En Contacto.

Символ предложения о браке вызвал бы раздражение мужчин (Фото: Instagram/ @danilocarrerah)

Все началось, когда Данило познакомился с молодой женщиной. Пока они знакомились друг с другом, первой ошибкой хистриона была бы попытка поцеловать египтянку, потому что она ушла и ответила, что не может этого сделать, так как является мусульманкой. Позже он решил отдать ей свое пальто, когда заметил, что ему холодно, она приняла его и позже захотела вернуть его, но это вызвало предложение о браке.

Эквадорский рассказал, что он сказал молодой женщине, что пальто было подарком для нее, поэтому он должен оставить его себе. Она ушла, но вернулась через полчаса с кольцом для него.

«Она подарила мне это кольцо и сказала, что запомнит меня навсегда, потому что ни один мужчина никогда не делал для нее ничего подобного. Древние египтяне, женщина сделала предложение мужчине, подарив ему цветок лотоса или кольцо», — вспоминал он.

Актер в настоящее время находится в Эквадоре (Фото: Instagram/ @danilocarrerah)

Глубокое значение, которое эта деталь имела бы для молодой египтянки, и тот факт, что они уезжали неоднократно, вызвали раздражение среди мусульман, которые не видели этого добрыми глазами и хотели увезти его из страны.

«Потом мы выходили на улицу пару раз, что тоже не разрешено, и именно с этого начались проблемы из-за физической красоты, не только моей, но и моих братьев, они не хотели, чтобы я был в стране», — рассказал Данило.

Хотя их почти вывезли из Египта ради галлануры, именно по этой причине они могли продолжить свое путешествие. По мере того, как актер продолжил свою историю, его поддерживали мусульманки, которые не согласились с тем, чтобы его вывезли из страны, поэтому он смог остаться еще на несколько дней.

«Я не буду говорить, кто, некоторые мужчины, люди с большой властью (они хотели, чтобы мы ушли). Мусульмане объявили забастовку, они сказали: «Они остаются», и мы пробыли еще три дня, наслаждаясь пляжами Египта», - сказал он, отрицая, что его депортировали.

В настоящее время Данило уже находится в родной стране для записи фильма «Любовь во время лайков».

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