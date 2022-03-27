COVID-19: низкий приток подростков в возрасте от 12 до 17 лет в центры вакцинации

Сегодня началась третья доза вакцинации против COVID-19 для детей в возрасте от 12 до 17 лет во всех центрах иммунизации в страна. Однако в центры иммунизации Лимы сообщалось о незначительном притоке

«Мы ожидаем, что все пациенты придут и пройдут вакцинацию, потому что это очень важно. Вакцины — это защита. Весь персонал привержен вакцинации подростков», — сообщила прессе одна медсестра.

Согласно снимкам RPP, вакцинация в зональном парке Уиракоча в Сан-Хуан-де-Луриганчо (SJL) зарегистрировала низкое количество подростков. Очереди, которые были видны снаружи, возникли благодаря тому, что родители сопровождали своих несовершеннолетних детей, чтобы пройти вакцинацию. против COVID-19.

Аналогичным образом, в социальных сетях было публично сообщено, что вакцинация на стадионе Луиса Гальвеса Чипоко в Барранко и на стадионе Жокей Плаза в Сурко почти пуста, а большинство присутствующих достигли совершеннолетия.

По данным Управления омбудсмена, статистические данные о вакцинации несовершеннолетних должны быть предметом озабоченности властей. В этом смысле он пояснил, что 1 миллион подростков не получили вторую дозу вакцины от COVID-19, а 1,8 миллиона мальчиков и девочек не получили ни одной дозы.

Следует отметить, что для мальчиков и девочек в возрасте от 12 до 17 лет Министерство здравоохранения (Минза) приняло решение подождать 5 месяцев после получение второй вакцины.

ПРИВИВКИ

Директор по иммунизации в Минсе Мария Елена Мартинес Баррера уточнила, что в рамках кампании «Я вакцинирую Перу, завершите свои дозы» дети в возрасте от 12 до 17 лет смогут пройти третью вакцину, но и что люди в возрасте 18 лет и старше также стремятся пройти вакцинацию график вакцинации.

36 часов

В случае Лимы 36-часовой день вакцинации будет проводиться на стадионе Чанкас (Санта Анита), Муниципальном стадионе Ольянтайтамбо (Ате), Кампо-де-Марте (Хесус Мария), Видена (Сан-Луис), Зональном парке Уиракоча, Университете Сесара Вальехо (Сан-Хуан-де-Луриганчо), парке Майта Капак (Сан-Мартин-де-Поррес), Синчи Рока Зональный парк (запятая),

Кроме того, в Муниципальном спортивном комплексе (Пуэнте-Пьедра), IPD Сан-Хуан-де-Мирафлорес (Сан-Хуан-де-Мирафлорес), IPD Вилла Мария дель Триунфо (Вилла Мария-дель-Триунфо), спортивном центре Вилья-эль-Сальвадор (Вилла Эль Сальвадор), стадионе Луиса Гальвеса Чипоко (Барранко) и на площади Жокей (Сантьяго-де-Сурко).

Центры вакцинации ESsaLud, которые работают непрерывно на 36 часов, включают:

- Пляж Миллера в Доминго Куэто 225 высота больницы Ребальяти, Хесус Мария.

-Монументальный стадион на Авенида Хавьер Прадо 7700, Ате Витарте.

- Сан-Исидро Лабрадор в 7-м квартале авеню Ла Культура, Санта-Анита.

12 часов

Аналогичным образом, 12-часовой день вакцинации будет проведен на стадионе Солис Гарсия (Чосика), стадионе Пачакутек (Чаклакайо), стадионе Габриэля Ничо, Barbones Казармы (Эль-Агустино), Лоза Депортива де Сьенгилья (Сьенгилья), Лоза Депортива де Сан Андрес (Huaycán), CIAM Ла Молина, Vaccina Car Аграрный Университет (Ла-Молина), автомобильная вакцина Коста-Верде (Магдалена), IPD Bayovar (Сан-Хуан-де-Луриганчо), стадион Бонилья (Мирафлорес) и стадион Apolo Alcalde (La Perla).

Центры вакцинации.

ВАКЦИНАЦИЯ ДЕТЕЙ

Что касается вакцинации детей в возрасте от 5 до 11 лет, Мария Елена Мартинес уточнила, что на сегодняшний день первую дозу получили более 2 400 000 девочек и мальчиков, то есть 57% этой целевой группы населения. И более 1 300 000 детей получают вторую дозу, то есть охват 32%.

«Недостатка в вакцинах нет. Бригады ходят в школы, поэтому мы просим родителей разрешить нам вакцинировать их детей. Мы используем много стратегий, поэтому просим граждан получить доступ к вакцинации», - сказал он.

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