Колумбийские плотники ищут работу в Испании за зарплату более 5 миллионов долларов









Агентство занятости населения Сены сообщило хорошие новости для тех, кто ищет работу и хочет получить работу за пределами страны, так как сообщило, что компании требуются колумбийские профили для работы в Испании.

Звонок указывает на то, что они ищут плотников для работы 40 часов в неделю в Альмерии. Они получат резюме до 8 апреля 2022 года или до тех пор, пока количество кандидатов, на которые подали заявки. Предложение о работе требует наличия колумбийских граждан, которые могут выполнять следующие функции:

-Сконструировать, собрать и собрать на строительной площадке каркасы, фермы и деревянные рамы зданий.

-Строить, устанавливать, преобразовывать и ремонтировать деревянные конструкции и элементы в вагонах, кораблях и других транспортных средствах.

-Установите и отполируйте куски дерева внутри и снаружи зданий, таких как двери, окна, лестницы и облицовка.

-Интерпретировать планы, чертежи и эскизы для определения спецификаций и расчета требований.

-Измерение, резка, форма, сборка и соединение древесных материалов, заменителей и других материалов.

-Подготовьте бюджет затрат для клиентов.

-Внести коррективы в соответствии со строительными нормами.

- Я работаю с массивной древесиной, такой как входные двери, мебель, а также работаю с кухонными столешницами и шкафами.

Лица, заинтересованные в участии, должны иметь степень бакалавра, минимум 7-летний опыт работы, обладать знаниями в области использования инструментов и оборудования, связанных с древесиной. Они будут иметь месячную зарплату в размере 1250 евро нетто, что эквивалентно примерно 5 230 125 колумбийским песо в месяц; часы работы с понедельника по пятницу с 07:00 до 15:30.

Следует отметить, что, когда количество резюме, необходимое для вакансии, будет выполнено, заявка не будет доступна, потому что она перейдет в состояние мониторинга, даже если дата закрытия не была соблюдена.

Как подать заявку?

-Кандидаты должны зарегистрировать свое резюме в веб-приложении Агентства занятости населения Сена и подать заявку на интересующую их вакансию.

- Окончательный процесс отбора исключительно и исключительно для работодателя и будет проходить после проверки профиля, собеседования и технического тестирования.

- Компания запросит необходимые иммиграционные документы для регистрации у выбранных вами людей.

-Окончательный отбор кандидатов может быть сделан лично или виртуально.

-Заинтересованные лица должны иметь паспорт или начать обработку.

В дополнение к этому варианту президент Иван Дуке объявил несколько дней назад, что благодаря партнерству с частным сектором молодые люди смогут подать заявку на 200 000 новых рабочих мест на платформе Linkedin.

Это программа «Молодой труд, если таковая имеется», возглавляемая Министерством труда и Президентским советом по делам молодежи, которая направлена на дальнейшее стимулирование создания рабочих мест в стране.

«Это пакт для молодежи. Мы добиваемся, чтобы приложение LinkedIn и правительство запустили эту программу, чтобы в следующие 120 дней заполнить 200 000 вакансий, которые у нас есть в настоящее время через эту технологическую платформу, использующую искусственный интеллект», - сказал Дуке.

Для министра труда Анхеля Кустодио Кабреры эта программа также предоставляет возможность работодателям, поскольку те, кто нанимает людей в возрасте от 18 до 28 лет, смогут получить 25% субсидию на поддержку заработной платы. «Уровень безработицы в Колумбии составил 14,6%, что означает снижение почти на 3% по сравнению с январем 2021 года, что свидетельствует о том, что мы выполняем условия в стране», - сказал Кустодио Кабрера.

Кроме того, существуют стимулы для работодателей, которые связывают молодых людей с новыми должностями, поскольку они будут получать 25% от минимальной заработной платы на каждого работника, к 2022 году минимальная заработная плата была установлена на уровне 1 000 000 долларов, что означает, что стимул увеличится с 227 131 до 250 000 долларов за каждого официально принятого на работу молодого человека. Аналогичным образом, для работодателей, которые связали женщин старше 28 лет с новыми рабочими местами, финансовая поддержка составит 15%, то есть она увеличится со 136 278 долларов до 150 000 долларов за каждую нанятую женщину.

Примечательно, что к январю 2022 года уровень безработицы в Колумбии составлял 14,6%, что выше 11%, представленных в декабре 2021 года, но эти статистические данные нельзя сравнивать, поскольку датчанин использует новый методологический подход для корректировки своих измерений в соответствии с требованиями Международной организации труда (МОТ).

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