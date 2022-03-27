Колумбия сообщает о 352 новых случаях заражения covid-19 в марте этого года

Una mujer usa un tapabocas en una calle del centro de Cali (Colombia). EFE/Ernesto Guzmán Jr./Archivo

Министерство здравоохранения сообщило в это воскресенье, 27 марта 2022 года, о 352 новых случаях заболевания COVID-19 в Колумбии. За последние 24 часа было обработано 25 522 теста, из которых 9 803 — ПЦР и 15 719 — антигены.

В докладе также отмечается, что 15 колумбийцев умерли от этой болезни в последний день. Таким образом, с начала пандемии в стране зарегистрировано в общей сложности 139 573 случая смерти от вируса.

Суммируя все цифры, Колумбия достигла в общей сложности 6 083 643 случая инфицирования, из которых 4435 являются активными случаями и 5 916 624 соответствуют положительным случаям, которым уже удалось преодолеть болезнь.

Что касается регионов с наибольшим количеством зарегистрированных случаев заболевания, то лидирует Богота с 186 инфицированными, за ней следует Валье-дель-Каука с 35 инфекциями и на третьем месте Антьокия с 33 инфекциями.

В стране насчитывается 189 конгломератов. Территории: Амазонка, Антьокия (Итуанго), Араука, Атлантико, Барранкилья, Богота, Бояка, Боливар, Буэнавентура, Кальдас, Какета, Картахена, Касанаре, Каука, Сесар, Чоко, Кордова, Кундинамарка, Уила, Ла Гуахира, Магдалена, Мета, Нариньо, Северный Сантандер, Путумайо, Киндио, Рисаральда, Сан-Андрес, Санта-Марта, Сантандер, Сукре, Толима, Валле, Ваупес, Вичада, Гуавьяре и Гуайния.

Так проходит вакцинация в стране

В последнем отчете Министерства здравоохранения также указывается, что по состоянию на 11:59 пятницы, 25 февраля 2022 года, в Колумбии уже было применено 80 439 798 доз вакцины против covid-19.

Согласно тому же докладу, число колумбийцев с полным графиком вакцинации, то есть тех, кто уже получил две дозы биологического препарата, в настоящее время составляет 28 363 482 человека, в то время как 6 319 814 человек были иммунизированы разовыми дозами. Кроме того, было применено 10 153 885 бустерных доз.

Аналогичным образом, за последний день было применено в общей сложности 108 513 вакцин, из которых 33 625 были сделаны для второй инъекции, а еще 5024 были однодозовыми.

Клаудия Куэльяр, директор по эпидемиологии и демографии Министерства здравоохранения и социальной защиты, представила обзор эпидемиологической ситуации в стране против Sars-Cov2 и его вариантов во время Единого командного пункта 125. Он отмечает, что с конца декабря 2021 года вариант омикрон является преобладающим в случаях национальной территории, что вызвало четвертый пик. Однако у этого варианта есть сублинейдж, перед которым не следует терять бдительность.

«Мы должны иметь в виду, что эта подлиния BA.2 должна по-прежнему считаться вариантом, вызывающим беспокойство, и именно поэтому Всемирная организация здравоохранения рекомендует поддерживать тщательный мониторинг подлинии; поскольку Национальный институт здравоохранения очень хорошо справляется со своим геномным наблюдением, который часть мониторинга этого варианта омикрона», - сказал Куэльяр.

Кроме того, он настоятельно призвал территориальные органы общественного здравоохранения продолжать конкретный мониторинг сублинеажа BA.2, сообщать о последовательностях и проводить анализ различных сублинейгов омикронного варианта. Он отметил, что «здесь, в Колумбии, у нас есть BA.1, очень мало BA.2, и у нас нет третьего сублинажа, идентифицированного до сих пор».

Эпидемиологическая ситуация

Что касается национального прогноза, который остается стабильным в течение нескольких недель, чиновник указал, что все еще есть свидетельства того, что этот четвертый пик неуклонно снижается. Но он пояснил, что «это не означает, что мы как-то в порядке, но что мы все еще находимся в пандемии, мы находимся в ситуации, в которой мы должны продолжать заботиться о себе, чтобы продолжать поддерживать это устойчивое снижение».

В заключение он вновь подчеркнул важность особой осторожности, которую необходимо проявлять к группе старше 60 лет, несмотря на гибкость в некоторых мерах по борьбе с пандемией, а также с людьми с сопутствующими заболеваниями или с какими-либо факторами риска, даже если позитивность резко снижается.

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