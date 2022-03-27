Колумбия, чемпион Гран-при Дубая по легкой атлетике

Обладая роскошным составом, Колумбия стала чемпионом Гран-при по легкой атлетике, который проходил в Дубае с 21 по 24 марта. Делегация, состоящая из семи женщин и девяти мужчин, завоевала 25 медалей, распределенных следующим образом: 12 золотых, 8 серебряных и 5 бронзовых. В мероприятии приняли участие 446 представителей из 43 стран. Паралимпийский комитет Колумбии завоевал 60% от общего количества медалей.

16 национальных представителей приняли участие в 32 соревнованиях и отправились в Объединенные Арабские Эмираты с целью продемонстрировать свое мастерство как в полевых условиях, так и в трековых тестах, а также подтвердить великолепные результаты колумбийской легкой атлетики на Играх 2020 года в Токио.

Примером этого является случай, когда Есения Рестрепо, питчер диско, выиграла золотую медаль в соревнованиях F11 с дистанцией 33,75, что является ее лучшим показателем со времен последних Паралимпийских игр, где она выиграла бронзовую плотину в том же соревновании. После завоевания золотой медали спортсмен Паиса сказал: «Я только что вышел из своего рекордного теста, доволен результатами, это мотивация для нашей подготовки к Париж-2024».

Еще одним спортсменом, поднявшимся на вершину пьедестала почета, стал метатель копья Маурисио Валенсия. Паралимпийский чемпион Рио-2016 и серебро Токио-2020 выиграл этот адаптированный Гран-при по легкой атлетике, золото в соревнованиях F34: «Это тяжелая работа, Бог знает, что мы работаем. Это золото - достижение для паралимпийского спорта, для меня, для моей семьи и для всех тех, кто сопровождал меня в этом процессе», - сказал он, сойдя с подиума.

Пятую золотую медаль колумбийской делегации завоевала Эрика Кастаньо в тесте релиза альбома F55. Там спортсменка Паиса получила дистанцию броска 22,19, сумев преодолеть собственную отметку. Эрика так отозвалась о своем триумфе: «Я только что выиграла золотую медаль для страны в выпуске альбома, я чувствовала себя очень хорошо в тесте, очень комфортно, все можно было сделать наилучшим образом. Мы делаем все возможное в нашей общей подготовке, результаты видны».

Что касается прыжков в длину, то колумбийцы Омар Акоста и Хосе Грегорио Лемос заняли первое и третье места в этом тесте соответственно. Первым стал Акоста с прыжком 5,60, также установив национальный рекорд, а Лемос занял третье место с дистанцией 6,12.

Еще одна дисциплина, в которой блистали колумбийские спортсмены, была на 200 метров T35. В этом соревновании Ямиль Акоста завоевал серебро, а Хулиан Акоста поднялся на третье место в рейтинге. Между тем, в беге на 400 метров T12 Буиндер Бермудес выиграла серебряную плотину у мужчин, а Майерли Буйтраго была третьей в женском отделении.

Согласно информации Министерства спорта для участия колумбийской делегации, национальное правительство инвестировало сумму в размере 1 599 миллионов песо. В Объединенных Арабских Эмиратах спортсмены, колумбийцы побили мировые рекорды. Первой это сделала Карен Паломек на 400 метров T37 со временем 01:00 .44 секунды. Тем временем Хосе Лемос сделал это в броске джавелина F38 с расстояния 60,58 метра.

Национальная сборная Колумбии возвращается в страну с двумя целями: подтвердить и улучшить бренды. Теперь делегация нацелена на то, что будет Парапаном Американские игры в Сантьяго в 2023 году и Паралимпийские игры в Париже 2024 года.

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