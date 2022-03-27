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Россия

Сообщается, что перевозчики напали на грузовики с пассажирами, направляющимися

За последнюю неделю по крайней мере три автобуса разных линий были забросаны камнями во время поездки в международный аэропорт Фелипе Анхелеса

Newsroom Infobae

27 март 2022

Всего через несколько дней после открытия международного аэропорта Фелипе Анхелес (AIFA) произошла серия нападений, предположительно совершенных местным транспортным персоналом штата Мехико. Один из автобусов, направлявшихся в направлении мегапроекта Андреса Мануэля Лопеса Обрадора, недавно подвергся нападению на федеральной трассе Мексика-Пачука.

Сообщается, что группа перевозчиков забросала камнями грузовик автобусной линии Primera Plus, зарегистрированный под экономическим номером 2647. Видео, распространяемое в социальных сетях, показывает, как автобус припаркован с включенными индикаторами, без пассажиров на борту, но с разбитыми окнами.

В какой-то момент пути — не уточнили, где и в какое время — транспортная единица была атакована камнями. По крайней мере три прямых удара видны на лобовом стекле, а по бокам, где находились пассажиры, также есть повреждения окон.

Фото аэропорта AIFA
Второй инцидент произошел утром в четверг, 24 марта, когда фургон на линии ADO был атакован камнями во время движения по шоссе Мексика-Пачука (Фото: президент Мексики/правительство Мексики)

Об этом сообщил пользователь Jorge Suárez, который поделился видео в социальных сетях. По его версии, этот инцидент произошел бы через два дня после открытия аэропорта, то есть в среду, 23 марта. Хотя неизвестно, где на дороге он подвергся нападению, грузовик обозначил маршрут Сан-Хуан-дель-Рио (Керетаро) и сказал в 07:30 часов.

По словам пользователя, в автобусе находились семьи с несовершеннолетними, которые сразу же выходили из автобуса, как только добирались до места назначения. До сих пор не зарегистрировано людей, получивших ранения в результате терактов.

Однако это был не единственный инцидент, произошедший с момента инаугурации AIFA. Еще один инцидент произошел утром в четверг, 24 марта, когда фургон на линии ADO также был атакован камнями во время движения по шоссе Мексика-Пачука на высоте Ранчо.

Согласно местным сообщениям, нападения якобы были спровоцированы транспортными операторами из Текамака и Зумпанго, которые, как сообщается, разместили охранников на дорогах, ведущих к АМФА, в знак протеста против того, чтобы они не планировали предоставлять свои услуги.

МАРШРУТЫ ПО ХАЙФЕ
Правительство Мексики объявило через свой официальный аккаунт в Twitter, какие тарифы и маршруты будут доступны в CDMX и в некоторых районах Edomex (Фото: правительство Мексики)

С объявлениями «Включение в проекты Текамак-Айфа» они установили контрольно-пропускной пункт в Сан-Херонимо Хонакауакане, расположенном в этом муниципалитете. Аналогичным образом, автобус Costa Line, зарегистрированный под экономическим номером 2529, также был заброшен камнями в паре километров от базы Сент-Люсии, что привело к трем нападениям на частные автобусы за последнюю неделю.

До сих пор ни одна из пострадавших компаний не сообщила о возможной жалобе на ответственных за эти атаки.

Следует помнить, что автобусные линии, которые зарегистрированы с маршрутами в AIFA: Primera Plus, Estrella Roja, ADO, Pullman de Морелос, Каминанте, Коста-Лайн и Эстрелла Бланка, которые отправляются из Морелоса, Пуэблы, Керетаро и Эдомекса.

Аналогичным образом, правительство Мексики указало, что в CDMX и некоторых частях Эдомекса будет доступно десять маршрутов, чтобы добраться до АМФА, которые выйдут из Перисура, Санта-Фе, Мундо-Е, Куаутитлана, Национальной аудитории, Всемирного торгового центра, Индиос Вердес, Сьюдад Астека и Торео.

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