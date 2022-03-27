Сообщается, что перевозчики напали на грузовики с пассажирами, направляющимися

Всего через несколько дней после открытия международного аэропорта Фелипе Анхелес (AIFA) произошла серия нападений, предположительно совершенных местным транспортным персоналом штата Мехико. Один из автобусов, направлявшихся в направлении мегапроекта Андреса Мануэля Лопеса Обрадора, недавно подвергся нападению на федеральной трассе Мексика-Пачука.

Сообщается, что группа перевозчиков забросала камнями грузовик автобусной линии Primera Plus, зарегистрированный под экономическим номером 2647. Видео, распространяемое в социальных сетях, показывает, как автобус припаркован с включенными индикаторами, без пассажиров на борту, но с разбитыми окнами.

В какой-то момент пути — не уточнили, где и в какое время — транспортная единица была атакована камнями. По крайней мере три прямых удара видны на лобовом стекле, а по бокам, где находились пассажиры, также есть повреждения окон.

Второй инцидент произошел утром в четверг, 24 марта, когда фургон на линии ADO был атакован камнями во время движения по шоссе Мексика-Пачука (Фото: президент Мексики/правительство Мексики)

Об этом сообщил пользователь Jorge Suárez, который поделился видео в социальных сетях. По его версии, этот инцидент произошел бы через два дня после открытия аэропорта, то есть в среду, 23 марта. Хотя неизвестно, где на дороге он подвергся нападению, грузовик обозначил маршрут Сан-Хуан-дель-Рио (Керетаро) и сказал в 07:30 часов.

По словам пользователя, в автобусе находились семьи с несовершеннолетними, которые сразу же выходили из автобуса, как только добирались до места назначения. До сих пор не зарегистрировано людей, получивших ранения в результате терактов.

Однако это был не единственный инцидент, произошедший с момента инаугурации AIFA. Еще один инцидент произошел утром в четверг, 24 марта, когда фургон на линии ADO также был атакован камнями во время движения по шоссе Мексика-Пачука на высоте Ранчо.

Согласно местным сообщениям, нападения якобы были спровоцированы транспортными операторами из Текамака и Зумпанго, которые, как сообщается, разместили охранников на дорогах, ведущих к АМФА, в знак протеста против того, чтобы они не планировали предоставлять свои услуги.

Правительство Мексики объявило через свой официальный аккаунт в Twitter, какие тарифы и маршруты будут доступны в CDMX и в некоторых районах Edomex (Фото: правительство Мексики)

С объявлениями «Включение в проекты Текамак-Айфа» они установили контрольно-пропускной пункт в Сан-Херонимо Хонакауакане, расположенном в этом муниципалитете. Аналогичным образом, автобус Costa Line, зарегистрированный под экономическим номером 2529, также был заброшен камнями в паре километров от базы Сент-Люсии, что привело к трем нападениям на частные автобусы за последнюю неделю.

До сих пор ни одна из пострадавших компаний не сообщила о возможной жалобе на ответственных за эти атаки.

Следует помнить, что автобусные линии, которые зарегистрированы с маршрутами в AIFA: Primera Plus, Estrella Roja, ADO, Pullman de Морелос, Каминанте, Коста-Лайн и Эстрелла Бланка, которые отправляются из Морелоса, Пуэблы, Керетаро и Эдомекса.

Аналогичным образом, правительство Мексики указало, что в CDMX и некоторых частях Эдомекса будет доступно десять маршрутов, чтобы добраться до АМФА, которые выйдут из Перисура, Санта-Фе, Мундо-Е, Куаутитлана, Национальной аудитории, Всемирного торгового центра, Индиос Вердес, Сьюдад Астека и Торео.

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