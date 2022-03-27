Каролина Круз размышляет о страданиях на фоне слухов о ее предполагаемом отколе от Линкольна Паломека

Прошло несколько месяцев, когда ходили слухи о предполагаемом окончательном разрыве отношений Каролины Крус и Линкольна Паломеке, однако на этой неделе журналистка Грасиела Торрес, узнаваемая по ее псевдониму «la negra Candela», подробно рассказывала о том, что якобы происходит с пара. По словам ведущего Ариэля Осорио, они не только расстались, но и уже находились в процессе разделения активов. В последние часы было подчеркнуто, что, по мнению последователей ведущего и актера, будет сообщением сожаления от la caleña по поводу прекращения их отношений.

«Первый шаг к хорошему страданию — это признать, что страдание — это нормальная часть жизни. Мы должны принять реальность, которая является нормальной для нас страданиями. Мы хотели бы верить, что страдания являются исключением из нормального положения, то есть мы не ожидаем от них страданий. Поэтому проблемы застают нас врасплох, и мы не ожидаем, что страдания в той или иной степени станут частью нашей жизни (...) Мы хотели бы верить, что страдания — это исключение из нормального положения, поэтому мы не ожидаем страданий. Поэтому проблемы застают нас врасплох, и мы не ожидаем, что страдания, в той или иной степени, станут частью нашей жизни», - написал Круз в своих социальных сетях.

Примечательно, что слухи подпитываются странностью, порожденной ее последователями, которые не видят их такими же вместе, как раньше, на самом деле модель пошла одна на брак с шеф-поваром Хуаном Диего Ванегасом и фридайвером Софией Гомес.

«Падать - это нормально, что не нормально, так это оставаться в затруднительном положении. Не отказывайтесь от того, что вы хотите, и двигайтесь от того места, где вас заложила жизнь, к тому, где вы хотите быть. Если вы ошибались, пострадали или упали, вы можете вернуться и снова помечтать. Отложите на него яйца, путь не будет идеальным, но он должен знать, что вы на правильном пути. Делайте это так, как можете и со всем, что вы есть», - добавила Круз в свои истории в Instagram.

Согласно тому, что изначально заверил бывший ведущий позднего шоу сплетен «Эль Лавадеро», развод пары уже является фактом. «В течение нескольких месяцев были предположения, что эти отношения были неправильными, хромающими и что они разошлись; в то время как Каролина боролась в одиночку с болезнью своего сына Сальвадора, оправдывая Линкольна и говоря, что его отсутствие было делом работы и что он был занят; но правда в том, что завтра или послезавтра они собираются официально объявить о своем разделении посредством подписанного ими коммюнике», - сказал автор сообщения.

«Мы знаем, что они не собираются давать никаких дальнейших объяснений, они просто сообщают, что цикл в паре закончился, и они продолжат оставаться родителями своих детей, но на личном и сентиментальном уровне каждый будет следовать своему пути. Каролина, давай, до сих пор ты была берракой. Жизнь не заканчивается, жизнь продолжается!» , заключила «черная кандела».

С другой стороны, ведущий Ариэль Осорио из программы «Я знаю все» на Первом канале подчеркнул, что пара пыталась сохранить свои отношения, однако им это не удалось. Их отношения как пары больше не работают, подчеркнул он, однако, они остаются стабильными из-за своих двух детей, Сальвадора и Матиаса

«Хотя в какой-то момент они решили попробовать, в конце концов ничего не вышло, и они пришли к выводу, что каждый должен продолжать свою жизнь, обеспечивая лучшее для каждого из своих детей. Финал, финал, к сожалению, одна из самых любимых пар (...) Как нам сказали, распределение имущества находится в руках юристов, чтобы каждый получил свою долю и продолжил свой путь», — сказала ведущая шоу.

Каролина уже отрицала предполагаемый разрыв своих стабильных отношений, фактически, она сказала, что переехала из Линкольна, потому что он уехал из города, записывая новые постановки. «Я не разлучена, потому что не вышла замуж (...) Линкольн записывается, двое присоединились к нему (постановки), поэтому, если он не на одной стороне, он с другой (...) он приходит, меняет чемодан, возвращается и уходит», - прокомментировал он прямую трансляцию с Янет Уолдман.





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