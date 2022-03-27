Бруно Джордано: «Ликвидация Италии не является неожиданностью, есть много технических менеджеров, которые продают дым»

Итальянская сборная снова выбыла из чемпионата мира и будет не менее двенадцати лет без участия в главном футбольном событии. Бывший нападающий Бруно Джордано, который входил в состав того нападающего «Мэджика» (Для Марадоны, Джордано и Кареки), который отметил период в «Наполи» в 1980-х годах, и который носил футболку сборной 58 раз (с 35 голами) говорил исключительно с Infobae о кризисе «аззурри», и о том, что он считает должен произойдёт в будущем.

— Как вы думаете, что заставит сборную Италии снова не попасть в финальную фазу чемпионата мира?

«Это очень прискорбно, но если я скажу, что это был сюрприз, я солгу вам.

Зачем ты мне это рассказываешь?

«Потому что я думаю, что это должно было произойти.

«Но Италия только что выиграла Еврокубок в Лондоне против Англии, а этого не произошло даже год назад.

«Это был оазис, что-то, что могло произойти за месяц, из-за непредсказуемости футбола и из-за того, что тренеру Роберто Манчини удалось собрать детали, и все произошло по-особенному, но потом все вернулось к печальной норме.

На альбоме фигурка, когда Бруно Джордано играл вместе с Марадоной и бразильцем Карекой в Неаполе

— Что вы имеете в виду? Не могли бы вы быть более конкретными, пожалуйста?

— Местным итальянским футболом долгое время пренебрегали. Только тридцать процентов игроков в лиге — итальянцы. Остальное — все иностранцы. Я понимаю, что нам нужно привести цифры. Это уже происходило в восьмидесятые годы, когда Италия была Меккой мирового футбола, но сейчас слишком преувеличено, чтобы привезти на смену нашим футболистам из-за рубежа, и мы теряли идентичность.

Вы имеете в виду закон Босмана 1995 года?

«Немного да, но это не весь этот закон, который сильно навредил Италии, потому что теперь каждый игрок с паспортом Европейского сообщества может играть за любую команду в этой области, а это значит, что многие иностранцы ищут, и к этому добавляются игроки из стран, не входящих в ЕС, даже если на это есть квоты. Но он также продает много дыма...

- Много дыма? Кто?

— Многие тренеры, которые ходят в СМИ, двигают карточки, пишут на досках, говорят очень хорошо, но это все теория. Это все тактическая система, движения с одной стороны на другую, но технически они оставляют желать лучшего. Когда дело доходит до правды, они не показывают на корте все, что знают. Это наносит большой урон итальянскому футболу, но не отныне.

Игроки итальянской футбольной команды год назад праздновали чемпионат Европы, сегодня в самый печальный момент для футболиста: вне чемпионата мира

«Как вы думаете, с каких пор проблема возникла?

— По крайней мере, с момента завоевания последнего титула чемпиона мира в Германии в 2006 году. После этого отметим, что Италия больше не появлялась в элите с 2010 года в Южной Африке. Он не прошел первый раунд ни там, ни в Бразилии 2014 года, и он не поехал в Россию 2018, и он тоже не поедет в Катар 2022. Другими словами, в самом положительном случае это возвращение в 2026 году, когда речь заходит о команде с четырьмя мировыми титулами и важной ролью в истории соревнований, им будет двадцать лет от футбольной элиты. И если взять клубы, с тех пор как «Ювентус» выиграл Лигу чемпионов в 1996 году и до сих пор, ему 26 лет, и ему всего три европейских кубка.

— На прошлогоднем Кубке Европы казалось, что сборная Италии пытается перейти к более творческой игре, что уже происходит с некоторыми их командами, такими как Сассуоло, Аталанта де Гасперини, Фиорентина. Не хорошо ли наконец-то выйти из «Катеначчо» (Болт) прошлого, который характеризовал итальянские команды, результативной, но скупой игрой на шоу?

«Послушайте, я вам кое-что скажу, и я был нападающим: я бы хотел, чтобы «Катеначчо» вернулся, даже если бы это было так! Но из-за этих теоретических тренеров они даже не знают, что на практике они не могут уловить все, о чем говорят!

— Вы говорите, что такой тренер, как Марчелло Липпи, победивший чемпиона мира в Италии в 2006 году, или «Ювентус де Европа» в 996 году, не оставил учеников?

«Я не думаю... что поколение Липпи, Фабио Капелло, ушло в прошлое. Те немногие, кто следует этой линии, Карло Анчелотти (сейчас в Реале) или Массимилиано Аллегри (Ювентус), сопротивляются, ищут людей, которые подслащивают свою речь, которые продают в СМИ.

Джордано рядом со статуей Марадоны в Сан-Паоло (@brunogiordano .9)

— А Манчини, действующий тренер сборной Италии? Потому что она имела ошеломляющий успех в 2021 году, например, победа на чемпионате Европы, и очень большая неудача сейчас, когда она не прошла квалификацию на чемпионат мира...

«Думаю, Манчини следует продолжить. Он хорошо поработал на чемпионате Европы и показал, что может найти способ играть, но я предполагаю, что ему будет трудно справиться с давлением, которое будет. У меня есть сомнения, что у него есть возможность продолжить работу.

«А потом? Кто может стать техническим директором сборной Италии на следующем этапе?

Фабио Каннаваро. Он был ключевым, когда выиграл чемпионат мира 2006 года, он великая фигура, выигравшая «Золотой мяч», его все уважают. Возможно, он агглютинирующая фигура, которая позволяет ему спокойно работать, но если он не углубит технику и не улучшит положение итальянских игроков и тренеров в Серии А, мы продолжим страдать, как это происходит сейчас.

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