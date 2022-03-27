Прежде чем стать вице-президентской формулой Федерико Гутьерреса, Родриго Лара Санчес вел пропаганду Фахардо

На мероприятии со станции Сан-Хавьер Медельинского метрополитена кандидат в президенты Федерико Гутьеррес объявил в эту субботу, 26 марта, о названии своей вице-президентской формулы. Это Родриго Лара Санчес, старший сын Родриго Лары Бонильи, который на момент убийства был министром юстиции президента Белисарио Бетанкура. Лара Санчес - хирург со специализацией в области общей хирургии и была мэром Нейвы в тот же период, когда Фико был мэром столицы Антиокии.

Хотя тайна была окончательно размыта, поскольку он был последним кандидатом, раскрывшим, кем будет его товарищ по команде, это название оставило разные партии и движения со многими сомнениями и вкусами, поскольку они никогда не могли себе представить, что бывший мэр Медельина пойдет, чтобы поставить члена Партии зеленых на эту должность и тем более, если бы новая формула ушла до того, как ясно его поддержка Серхио Фахардо.

Давайте вспомним, что поддержка, которую оказала Лара Санчес, была не так давно, потому что из своего личного аккаунта в Twitter она заявила 7 февраля 2022 года: «15 лет назад я встретила @sergio_fajardo, я была мэром Медельина и признана @colombia_lider лучшим мэром Колумбии. Тогда он был лучшим губернатором страны. Я никогда не видел акта коррупции в его политической жизни, и я твердо верю в его способность управлять», кроме того, он сопровождал его фотографией, на которой они оба видны, это потому, что в течение долгого времени нынешняя вице-президентская формула Гутьерреса признавала нынешнего кандидата от Коалиции Центро Эсперанса в качестве его наставника.

С другой стороны, это сильно растеряло избирателей, потому что в дополнение к тому, что всего полтора месяца назад он аплодировал кандидатуре Фахардо, будучи членом Партии зеленых, он показал, что это политическое движение более расколото, чем считалось ранее. Изначально некоторые члены разделились, потому что некоторые поддержали Коалицию Centro Esperanza, а другие поддержали Исторический пакт, но теперь с этой кандидатурой остается воображение, что в партии существуют три явные тенденции, которые стирают независимость, которую Зеленые демонстрировали в течение многих лет.

Однако следует уточнить, что до сих пор Партия зеленых не выступала с заявлениями, разъясняющими ситуацию или рассказывающими о том, что произойдет с ее коллективом после президентских выборов. Движение объявило о свободе голосования в первом туре.

Давайте вспомним, что Родриго Лара Санчес является выпускником государственной школы и хирургом со специализацией по общей хирургии Университета Кауки, также государственного. Большую часть своей жизни он посвятил медицинскому обслуживанию в больницах Боготы и Нейвы.

Набег Лары Санчес в политическую жизнь произошел совсем недавно. В 2010 году попытался добраться до Сената через список Citizen Commitment, то же движение во главе с Серхио Фахардо, кандидатом от Коалиции Center Hope. Она получила девятое по величине количество голосов, но значительная группа граждан не превысила порог для получения мест.

Во время президентской кампании Антанаса Мокуса в 2010 году Родриго Лара Санчес вступил в партию зеленых и координировал кампанию в Уиле. Затем, в 2016 году, он стал мэром Нейвы в тот же период, когда Фицо был мэром столицы Антиокии (2016-2019), с симпатией таких персонажей, как Антонио Наварро Вольфф, Энрике Пеньялоса и сам Мокус.





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