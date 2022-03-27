По просьбе Найиба Букеле Конгресс объявил чрезвычайное положение в связи с эскалацией преступности в Сальвадоре

El Salvador's President Nayib Bukele speaks during a ceremony to lay the first stone of a traffic overpass, in Santa Tecla, El Salvador February 1, 2022. REUTERS/Jose Cabezas





Законодательное собрание Сальвадора с подавляющим большинством правительственных чиновников объявило режим чрезвычайного положения рано в это воскресенье после «чрезмерного увеличения» убийств, совершаемых бандами, в результате чего за два дня погибли 76 человек, что стало рекордным показателем в новейшей истории страны.

«Объявление чрезвычайного режима на всей территории страны в результате серьезных нарушений общественного порядка преступными группами», говорится в указе, принятом подавляющим большинством голосов в парламенте.

Законодательный орган, набрав 67 голосов из 84 депутатов, приостановил на 30 дней свободу ассоциации, право на защиту, административное задержание, неприкосновенность корреспонденции и телекоммуникаций.

Правительство Найиба Букеле призвало Конгресс «сдержать и сократить всплеск убийств и обеспечить мир», учитывая, что страна сталкивается с «серьезным нарушением правопорядка со стороны преступных группировок».

Это не первый случай, когда банды, насчитывающие около 70 000 членов, ставят под угрозу правительственную стратегию безопасности во время правления Найиба Букеле.

Сальвадорская Великая хартия вольностей предусматривает приостановление действия конституционных гарантий в случае «войны, вторжения на территорию, мятежа, катастрофы, эпидемии или другого общего бедствия или серьезных нарушений общественного порядка».

Гарантии, которые Конгресс может приостановить, ссылаясь на эту статью, включают свободу въезда в страну и выезда из нее, свободу выражения мнений, неприкосновенность корреспонденции, запрет на вмешательство телекоммуникаций без судебного постановления.

Насилие растет в Сальвадоре (REUTERS/Хосе Кабесас)

Они также включают свободу ассоциации, право каждого задержанного быть информированным о причинах ареста, гарантию помощи защитника в судебном разбирательстве и максимальный срок административного задержания и отправки в суд в 72 часа.

Прежде чем объявить чрезвычайное положение, Букеле заявил, что полиция и армия «должны позволить офицерам и солдатам выполнять свою работу и защищать их от обвинений со стороны тех, кто защищает членов банд».

Кроме того, он отметил, что Генеральная прокуратура Республики «должна эффективно работать с делами» и что «мы также будем знать о судьях, которые отдают предпочтение правонарушителям».

Президент Сальвадора не уточнил, является ли это послание одобрением применения смертоносной силы силами безопасности.

Власти не сообщили подробностей причин этого роста, а данные полиции показывают, что поведение этих преступлений оставалось выше среднего в течение нескольких дней в марте.

Согласно данным, опубликованным полицией, количество убийств, зарегистрированных по состоянию на пятницу, в Сальвадоре достигло 86 убийств в марте, что выше, чем в январе и феврале, с 85 и 79 насильственными смертями соответственно.

Два чиновника президента Найиба Букеле попали под санкции США за якобы «секретные переговоры» с Марой Сальватруча (Yuri CORTEZ/AFP)

В ноябре 2021 года в стране также зафиксирован внезапный рост убийств, в результате которых за три дня осталось более 40 убийств, в этом контексте Букеле раскритиковал утверждения о том, что его правительство имеет «перемирие» с бандами.

Министерство финансов США наложило санкции на двух правительственных чиновников Букеле в декабре 2021 года за якобы «секретные переговоры» с MS13.

По данным Соединенных Штатов, Осирис Луна, директор тюрем, и Карлос Маррокин, директор по реконструкции социальной ткани, «возглавили, содействовали и организовали» серию встреч с заключенными главарями банд в рамках усилий правительства Сальвадора по переговорам о «тайном перемирии» с руководителями МС 13.

С информацией от EFE

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