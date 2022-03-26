Кто была Джоселин Кинтана, королева красоты, ставшая жертвой феминицида в Агуаскальентесе

Жоселин Кинтана Гуардадо было 19 лет, она училась в Британском университете в штате Агуаскальентес. Молодая женщина стала жертвой фемицида 24 марта после ограбления не более 3000 песо - сумму, которую она помогала собрать для предстоящих эджидальных празднеств Санта-Мария-де-Гальярдо, демаркации к востоку от Лос-Тронконеса и недалеко от Ла-Дичоса.

Следует отметить, что в 2019 году Жоселин была коронована королевой красоты Санта-Мария-де-Гальярдо, поэтому её фемицид шокировал всю её общину; кроме того, один из её родственников поговорил с местным СМИ и охарактеризовал её как «хорошую девочку».

Жоселин Кинтана была очень любима в своем сообществе Фото: Facebook/Ejidales Fiestas «Санта-Мария-де-Гальярдо»

Привязанность всех ее соседей вызвала глубокую солидарность, поскольку визажист Хайди Хименес организовала коллекцию для оплаты похоронных расходов королевы красоты: «Тот, кто любит поддерживать, оставил этот счет сердца, мы поблагодарим вас за информацию по телефону 4493467999 от имени Кармен Кинтана. Jimenez Tia de Joceline SHARE», написала стилист в своем аккаунте в Facebook.

В заявлении на своей странице в Facebook Британский университет Агуаскальентеса выразил сожаление по поводу насильственных действий в отношении своего студента и присоединился к призыву к справедливости, а также выразил соболезнования родственникам и близким молодой женщины. С другой стороны, Феминистский коллектив Агуаскальентеса созвал две мобилизации в знак протеста против феминицида королевы красоты и добиваясь разрешения дела властями.

Этим заявлением поделилось его учебное заведение (Фото: Facebook/UniversityBritanicaMX)

По данным различных местных СМИ, люди, участвовавшие в одной из мобилизаций, заблокировали шоссе 25, предупредив, что они обострят свое несогласие, если власти не раскроют преступление и не гарантируют защиту сообщества.

Согласно сообщениям, тело молодой женщины было найдено одним из ее соседей у дверей ее дома; около 10:30 утра житель этой общины увидел ее на полу и с явными признаками насилия, поэтому она немедленно предупредила о нападении.

Это была демонстрация для королевы красоты (Фото: Twitter/ @ElOjodeAgs)

Присутствующие перекрыли дорогу к протесту (Фото: Twitter/ @ElOjodeAgs)

По словам главы генерального прокурора Агуаскальентеса Хесуса Фигероа Ортеги, это агентство уже установило человека, который убил бы молодую женщину в ее собственном доме, помеченном номером 305 на улице 26 de Noviembre.

«У нас уже есть знания о человеке, мы знаем, что он был человеком, близким к семье жертвы... прямо сейчас у нас нет его как такого задержанного... но у нас есть его, чтобы иметь возможность исполнить ордер на арест», - заявил Хесус Фигероа 25 марта.

До сих пор нет ордера на арест предполагаемого феминицида девушки (Фото: Facebook/Joceline Quintana)

Судя по всему, это был бы друг Джоселин, который поспорил с ней по поводу денег и впоследствии зарезал ее до смерти, хотя они не были романтически вовлечены, а дружелюбны, дело молодой женщины было классифицировано как фемицид из-за близости между предполагаемым агрессором и жертвой.

«Было применено острое оружие, были также отношения между жертвой и преступником, не было романтических отношений, но были дружеские отношения», - пояснили в прокуратуре во время пресс-конференции. Женское убийство Джоселин произошло, когда она готовилась к поступлению в колледж, ее родители работали, а младший брат учился в средней школе.

Феминицид королевы красоты потряс общину Санта-Мария-де-Гальярдо (Фото: Facebook/Фестивали-Эхидалес-Санта-Мария-де-Гальярдо)

Глава Генеральной прокуратуры Агуаскальентеса также указал, что процесс начнется немедленно: «Я думаю, что на той же неделе у нас будет первоначальное слушание, где мы предъявим ему обвинение в преступном виде фемицида».

Тот факт, что прокуратура этого штата уже определила вероятного агрессора, не арестовав его, вызвал возмущение населения Санта-Мария-де-Гальярдо, поскольку они опасаются, что предполагаемое убийство женщины сбежит.

Это будет место встречи для мобилизации 27 марта (Фото: Facebook/La-Collectiva-Феминист-Агуаскальентес)

Вот почему был назван второй марш, который состоится в следующее воскресенье, 27 марта, в 12:30, местом встречи станет остановка общественного транспорта La Dichosa в общине Санта-Мария-де-Гальярдо, сообщается на странице Facebook La Colectiva Feminista Agualicantes.

С другой стороны, глава прокуратуры признал, что ситуация с убийствами женщин в государстве является деликатной, поскольку всего за три месяца 2022 года уже было зарегистрировано пять событий, четыре из которых находятся в процессе судебного разбирательства, «это призыв ко всем властям и семейной динамике давайте проанализируем, вынесем критическое суждение о том, как мы живем вместе, сколько насилия является дверью для решения конфликтов, которые нам представляются, наша работа как прокуратуры будет заключаться в расследовании всех возникающих фактов», - пояснил он.

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