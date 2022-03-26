Кто такой Родриго Лара Санчес, формула вице-президента Федерико Гутьерреса

Родриго Лара Санчес был выбран Федерико Гутьерресом Сулуагой, победителем консультаций Группы по Колумбии, для сопровождения его в качестве вице-президентской формулы в его кампании в Каса-де-Нариньо. Это стало известно в эту субботу, 26 марта, после нескольких дней ожидания.

Он является старшим сыном Родриго Лары Бонильи, который был министром юстиции президента Белисарио Бетанкура на момент его убийства, 30 июня 1984 года в северной Боготе. Он является сводным братом конгрессмена Родриго Лары Рестрепо, но у Лары Санчес не было жизни сына министра. Он едва успел дважды встретиться с отцом и не был признан при жизни.

Согласно интервью, которое он дал журналу Semana Magazine, в то время как Лара Рестрепо могла учиться в университетах столичной элиты и за рубежом, Ларе Санчес и ее матери Лилии Санчес пришлось бороться даже за получение своей отцовской фамилии, которую они получили только до 2000 года с помощью тестирования ДНК.

Родриго Лара Санчес является выпускником государственной школы и хирургом со специализацией в области общей хирургии Университета Кауки, также государственного. Большую часть своей жизни он посвятил медицинскому обслуживанию в больницах Боготы и Нейвы.

Набег Лары Санчес в политическую жизнь произошел совсем недавно. В 2010 году попытался добраться до Сената через список Citizen Commitment, то же движение во главе с Серхио Фахардо, кандидатом от Коалиции Center Hope. Она получила девятое по величине количество голосов, но значительная группа граждан не превысила порог для получения мест.

Во время президентской кампании Антанаса Мокуса в 2010 году Родриго Лара Санчес вступил в партию зеленых и координировал кампанию в Уиле. Затем, в 2016 году, он стал мэром Нейвы в тот же период, когда Фицо был мэром столицы Антиокии, с симпатией таких персонажей, как Антонио Наварро Вольфф, Энрике Пеньялоса и сам Мокус.

Из мэрии Нейвы он сосредоточился на улучшении здравоохранения и образования своего муниципалитета и получил несколько наград за свое руководство. Несмотря на это, он не пошел по пути таких кандидатов, как трое избранных на пост президента после положительных результатов в своих городах.

Долгое время два Родриго Лараса не разговаривали друг с другом и находились на противоположных политических сторонах, поскольку Лара Рестрепо входила в партию «Радикальные перемены». Даже признанный сын министра даже обвинил его в том, что он потерял свое место в 2018 году. Однако возрождение нового либерализма снова объединило их. Лара Санчес рассказала местной газете La Nación, где она также является колумнистом, что гордится своим родственником и поддержит его в возможной кандидатуре на пост президента.

Сообщения в социальных сетях Лары Санчес предполагают, что она была до тех пор, пока несколько дней назад не агитировала за Фахардо, своего политического наставника, но избрание «Фико» кандидатом от коалиции «Команда за Колумбию» побудило ее сменить зал.

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