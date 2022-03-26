После того, как смерть Тейлора Хокинса, барабанщика группы Foo Fighters, подтвердилась, в социальных сетях говорят о возможной причине смерти и передозировке, связанной с употреблением наркотиков.

Учитывая это, известный музыкальный журналист Алехандро Марин назвал эту сдержанность и написал в своем аккаунте в Twitter: «Теперь не начинайте винить страну, потому что Тейлор умерла в Колумбии, если она умерла от передозировки, не будьте так глупы».

На данный момент известно, что лаборатория и исследователи SIJIN переезжают в отель Casa Medina, где останавливается группа.

Группа в своем заявлении подтвердила смерть 50-летнего музыканта:

«Семья Foo Fighters опустошена трагической и неожиданной потерей нашего любимого Тейлора Хокинса. Их музыкальный дух и заразительный смех будут жить с нами вечно», — начинается заявление Foo Fighters. «Мы выражаем соболезнования его жене, детям и родственникам и просим относиться к их частной жизни с максимальным уважением в это невообразимо трудное время».

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