Что сказал Диего Бонета о замене Карлоса Риверы в «Хосе эль Соньядор»

Таким образом, учитывая громкий успех, который он имел, и любовь, которую он завоевал у публики, Диего Бонета, казалось, дошла до ушей новой возможности.

Во время интервью Вентанеандо актер, снявшийся в сериале Луис Мигель, признался, готов ли он стать частью знаменитой пьесы, в которой в настоящее время играет исполнитель таких песен, как Remember Me, Return Me My Heart или Me Muero.

«Я бы с удовольствием занимался музыкальным театром, нам нужно будет найти подходящую возможность для времени и тому подобное, но я бы с удовольствием это сделал», - сказал Бонета.

Актер снял свой первый фильм (Фото: Paramount +)

Таким образом, хотя актер был взволнован тем, что стал частью этого мира, он подчеркнул, что сегодня ему будет трудно, так как у него много проектов в пути.

«Мы только что закончили «В полночь», это первый фильм, который я снимаю с моей продюсерской компанией «Три друга с моей сестрой», с моими лучшими друзьями, это был очень приятный опыт», - сказал он.

В дополнение к вышесказанному, актер мыльных опер, таких как Rebelde или Mission S.O.S, заявил, что он также находится в очень насыщенный момент в своей жизни, поскольку его отношения с Ренатой Нотни складывались лучше, чем когда-либо.

Следует помнить, что на этот момент слухи о романе Диего не прекратились, так как в начале года начали говорить, что предположительно свадьба между двумя влюбленными была на пороге.

Диего Бонета и Рената Нотни в поездке (Фото: Instagram/ @diego)

Все началось, когда стало распространяться информация о том, что Нотни и Бонета должны были обручиться во время отпуска в Нью-Йорке. Поэтому артисту пришлось выйти, чтобы упомянуть, что он не давал никаких обещательных колец своей девушке.

Именно во время встречи с прессой в январе 2022 года Бонета упомянул перед камерами программы Venga la Alegría, что он еще не планирует добраться до алтаря.

«Нет, что я могу вам сказать, так это то, что я сейчас очень счастлив», - сказал он. 31-летний певец также воспользовался микрофонами, чтобы попросить своих поклонников не верить всему, что говорят о его личности или его отношениях.

Актер заявил, что пока не хочет жениться (Фото: Instagram/ @diego)

Хотя Диего Бонета и Рената Нотни не помолвлены, переводчик сказал, что он очень счастлив и любит больше, чем когда-либо. Однако он упомянул, что до сих пор не думал о том, чтобы добраться до алтаря с актрисой, но и не исключил такой возможности. Кроме того, он отметил, что оба предпочитают наслаждаться своей романтикой, прежде чем сделать следующий шаг.

«Я очень счастлива, влюблена. Сейчас мы сосредоточены на этом моменте. В тот момент, когда это произойдет, вы узнаете первыми [...] Я сосредоточен на этом моменте и тогда мы посмотрим, что будет», - сказал он.

Пара занялась спекуляциями о своей предполагаемой помолвке с юмором, так как актер The Rock Age и актриса La vengeance de las Juanas вместо того, чтобы расстраиваться, смеялись над слухами.

