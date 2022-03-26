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Россия

Что сказал Диего Бонета о замене Карлоса Риверы в «Хосе эль Соньядор»

Главный герой «Луис Мигель, серия» благодаря своему таланту рискнул во все виды проектов

Newsroom Infobae

26 март 2022

Карлос Ривера позиционирует себя как один из самых важных актеров и певцов мексиканской индустрии. С появлением Симбы в пьесе «Король Лев» недавно уроженец Тласкалы реализует еще один важный проект в музыкальном театре: Хосе эль Соньядор.

Таким образом, учитывая громкий успех, который он имел, и любовь, которую он завоевал у публики, Диего Бонета, казалось, дошла до ушей новой возможности.

Во время интервью Вентанеандо актер, снявшийся в сериале Луис Мигель, признался, готов ли он стать частью знаменитой пьесы, в которой в настоящее время играет исполнитель таких песен, как Remember Me, Return Me My Heart или Me Muero.

«Я бы с удовольствием занимался музыкальным театром, нам нужно будет найти подходящую возможность для времени и тому подобное, но я бы с удовольствием это сделал», - сказал Бонета.

В полночь. Диего Бонета (Парамаунт Плюс)
Актер снял свой первый фильм (Фото: Paramount +)

Таким образом, хотя актер был взволнован тем, что стал частью этого мира, он подчеркнул, что сегодня ему будет трудно, так как у него много проектов в пути.

«Мы только что закончили «В полночь», это первый фильм, который я снимаю с моей продюсерской компанией «Три друга с моей сестрой», с моими лучшими друзьями, это был очень приятный опыт», - сказал он.

В дополнение к вышесказанному, актер мыльных опер, таких как Rebelde или Mission S.O.S, заявил, что он также находится в очень насыщенный момент в своей жизни, поскольку его отношения с Ренатой Нотни складывались лучше, чем когда-либо.

Следует помнить, что на этот момент слухи о романе Диего не прекратились, так как в начале года начали говорить, что предположительно свадьба между двумя влюбленными была на пороге.

Диего Бонета и Рената Нотни в поездке Фото: Instagram/ @diego
Диего Бонета и Рената Нотни в поездке (Фото: Instagram/ @diego)

Все началось, когда стало распространяться информация о том, что Нотни и Бонета должны были обручиться во время отпуска в Нью-Йорке. Поэтому артисту пришлось выйти, чтобы упомянуть, что он не давал никаких обещательных колец своей девушке.

Именно во время встречи с прессой в январе 2022 года Бонета упомянул перед камерами программы Venga la Alegría, что он еще не планирует добраться до алтаря.

«Нет, что я могу вам сказать, так это то, что я сейчас очень счастлив», - сказал он. 31-летний певец также воспользовался микрофонами, чтобы попросить своих поклонников не верить всему, что говорят о его личности или его отношениях.

Infobae
Актер заявил, что пока не хочет жениться (Фото: Instagram/ @diego)

Хотя Диего Бонета и Рената Нотни не помолвлены, переводчик сказал, что он очень счастлив и любит больше, чем когда-либо. Однако он упомянул, что до сих пор не думал о том, чтобы добраться до алтаря с актрисой, но и не исключил такой возможности. Кроме того, он отметил, что оба предпочитают наслаждаться своей романтикой, прежде чем сделать следующий шаг.

«Я очень счастлива, влюблена. Сейчас мы сосредоточены на этом моменте. В тот момент, когда это произойдет, вы узнаете первыми [...] Я сосредоточен на этом моменте и тогда мы посмотрим, что будет», - сказал он.

Пара занялась спекуляциями о своей предполагаемой помолвке с юмором, так как актер The Rock Age и актриса La vengeance de las Juanas вместо того, чтобы расстраиваться, смеялись над слухами.

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