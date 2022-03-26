Vaccinagate: Минза не подписало санкции для тех, кто причастен к скандалу с нерегулярной вакцинацией чиновников

В феврале 2021 года, после обнародования дела «Vaccinagate», Медицинский колледж Перу (CMP) заявил, что возбудит дисциплинарный процесс для 487 человек, которые нерегулярно получали вакцины Sinopharm в 2020 году. Однако санкции не были бы возбуждены, а некоторые были даже оправданы.

Дело должно было быть расследовано Региональным советом III Лимы. Однако после года исследований было сообщено, что по меньшей мере 10 врачей были оправданы, в том числе: Сиро Магуинья, бывший заместитель декана, утвержденный в качестве директора Редакционного фонда CMP; Освальдо Ласо, советник нынешнего национального декана Рауля Уркисо; Алехандро Агинага, нынешний конгрессмен Fuerza Popular; Эдуардо Готуццо, врач-исследователь; Клаудия Джанол i, менеджер Лаборатория Швейцарии; и Карлос Кастильо Солорзано, бывший советник по иммунизации в Министерстве здравоохранения (Minsa). Согласно отчету комиссии по расследованию, Солорцано отвечал за установление контактов с целью предложения вакцин.

Всего задействовано 115 врачей, и еще неизвестно, к какому выводу пришел бы CRIII Lima. По словам Перси Майта-Тристана, директора по исследованиям Южного научного университета, «использование исследовательского продукта вне клинических испытаний запрещено даже для команды исследователей».

87 САНКЦИИ НЕ ПОДЕЙСТВОВАЛИ

Правила CMP гласят, что соглашение о санкциях должно быть достигнуто, а затем принято решение, чтобы оно вступило в силу. По данным отдела журналистики данных газеты El Comercio, в документе, отправленном 8 марта Ильдауро Агирре, который является нынешним деканом CRIII Lima, Яреле Энрикес, секретарю предыдущего руководства, было обнаружено 87 случаев санкционных соглашений, в которых никогда не было разрешение.

Среди санкций есть врачи, замешанные в делах о коррупции, пренебрежении, лженауке и «вакцинате». - не менее 10 врачей, участвующих в в последнем случае было заключено соглашение о санкциях, но оно не было урегулировано.

Согласно соглашению 005SO от 2 декабря 2021 года врач Херман Малага, руководивший исследованием вакцины Sinopharm, был отстранен от профессиональной практики на 12 месяцев. Но поскольку санкционная резолюция не была подписана, она не была выполнена. То же самое произошло с врачом Луисом Суаресом, бывшим заместителем министра здравоохранения Минсы. Он получил 3 дозы нерегулярно и 2 в обычном процессе, и было решено приостановить его на 2 месяца. С другой стороны, его жена Инес Каро Кан получила санкции всего на 15 дней. Никакие санкции не были эффективными.

С другой стороны, ответственным за расследование этого дела в Минсе является Фернандо Карбоне. Он отметил, что эти расследования уже необходимо завершить.

«Государство, которое обращается с призывом не применять санкции, — это государство, которое не исправляет ошибки (...). Кажется, что есть попытка пропустить время, пока дело не станет недействительным, но пишите или нет интереса, и это неправильно», - сказал он.

Нынешняя администрация Эрнана Кондори также не подписала ни одного из 87 санкционных резолюций. В этой связи декан CRIII Lima заявил, что «соблюдается надлежащая правовая процедура».

«Похоже, есть намерение скрыть», — заявила Майта-Тристан.

НЕ ВСЕ ВАКЦИНЫ БЫЛИ УЧТЕНЫ

Другой вопрос, связанный со случаем нерегулярной вакцинации, который произойдет в 2020 году, заключается в том, сколько доз ввел бы каждый человек. El Comercio показала, что после обзора статуса вакцинации участников существует группа врачей, которые не были учтены для вакцинации и могли получить более 3 доз.

Например, бывший заместитель министра Суарес записывает 5 доз. По словам Минзы, первую дозу он получил в июне 2021 года, но фактически сделал это в сентябре 2020 года. С другой стороны, Сиро Магинья получил свою первую дозу в декабре 2020 года, но Минса записывает первую дозу, которую он получил в феврале 2021 года.