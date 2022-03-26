Необычный гол, против которого квалификация на чемпионат мира в Катаре может стоить Мали

Несомненно, это был спектакль, о котором нужно забыть. Кошмар. Даже на самом пессимистичном этапе Мусса Сиссако не представлял бы, что произойдет на стадионе 26 марта, где Тунис одержал важную победу над Мали в одном из плей-офф африканских квалификаций на пути к чемпионату мира в Катаре 2022 года.

На 36-й минуте первого тайма центральный защитник бельгийского «Стандард Льеж» хотел отправить мяч вратарю Ибрагиму Боссо Мункоро, который плохо себя чувствовал и не смог помешать мячу войти в его забор. Недоверчивый, Сиссако сел на корточки, не понимая ошибки, которую он совершил, а затем пара товарищей пришла утешить его, чтобы мысленно выбраться из этого плохого момента. Однако шторм не прошел...

Всего четыре минуты спустя тунисский нападающий Сейфеддин Джазири сбежал рука об руку, чтобы забить второй гол, а Сиссако сыграл его сзади, нестандартно. Судья Тессема Вейеса Бамлак, не раздумывая, показала ему красную карточку и отправила в душ. Полная катастрофа для 21-летнего защитника, появившегося в Пари Сен-Жермен, который пропустит матч-реванш в Тунисе в следующий вторник.

Этот необычный блупер был очень похож на Пьеро Инкапье и Эрнана Галиндеса в матче, который Эквадор играл против Парагвая в Сьюдад-дель-Эсте в южноамериканском отборочном турнире. Финал для эквадорцев стал еще одним, потому что, несмотря на проигрыш Альбиррохе, они запечатали свой билет на следующий чемпионат мира.

Мали находится в шаге от того, чтобы войти в историю, так как она никогда не претендовала на чемпионат мира. Среди его величайших футбольных достижений — второе место на Кубке африканских наций (1972), два третьих места (2012 и 2013) и два призера чемпионата африканских наций (2016 и 2021 годы). История не разрешена, и он будет стремиться развернуть сериал вокруг тунисской территории.

ТАК ЗАКОНЧИЛИСЬ МАТЧИ УТЕШИТЕЛЬНОГО ЭТАПА В АФРИКЕ

Египет - Сенегал 1:0

Камерун 0-1 Алжир

Гана 0-0 Нигерия

ДР Конго 1-1 Марруэкос

Мали 0-1 Тунис

*Все матчи-реванш будут сыграны в следующий вторник

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