Причины введения санкций против российских спортсменов после вторжения в Украину

«Честно говоря, в том душевном состоянии, в котором я нахожусь, было действительно тяжело попасть на корт», - сказала украинская теннисистка Марта Костюк, (№ 54 в мировом рейтинге WTA), на своем выходе через турнир в Индиан-Уэллсе (США).

Далее он сказал: «Очень обидно, что ни одна российская футболистка не пришла сказать мне, что ей жаль, что ее страна наносит моей стране. Погибло больше украинских гражданских лиц, чем солдат, и среди них дети, это ужасно. Игрок отправил мне текстовое сообщение. Еще один пришел поболтать со мной, но никто не поддержал меня и не спросил, как у меня дела. Это шокирует».

«Речь идет не о политике, а о людях. Мне больно, больно, когда я прихожу сюда и вижу этих игроков, когда слышу, как они говорят, что их главная проблема — это невозможность перевести деньги или что-то в этом роде. Это недопустимо», — заключил девятнадцатилетний Костюк.

Турниры ATP и WTA, которые пройдут в Москве в октябре, были приостановлены, а Международная федерация тенниса (ITF) запретила России и Беларуси участвовать в отборочных турнирах Кубка Дэвиса и Билли Джин Кинг.

С другой стороны, теннисистам из обеих стран разрешено участвовать в турнирах ATP и WTA индивидуально, без флага или других национальных символов.

«Я не согласен с мерами, которые были приняты. Посмотрите на другие виды спорта, посмотрите на большой спорт, на то, что они сделали, в этом нельзя быть нейтральным», — раскритиковал Костюк.

Теннисистка сослалась, среди прочего, на меры, принятые Международным олимпийским комитетом (МОК), который рекомендовал спортивным федерациям запретить участие российских и белорусских спортсменов в международных соревнованиях из-за нарушения обеими странами «олимпийского перемирия».

В заявлении, одобренном Исполнительным комитетом, говорится, что цель заключается в «защите целостности мировых спортивных соревнований и безопасности их участников». Он добавляет: «Нынешняя война в Украине ставит Олимпийское движение перед дилеммой. Хотя спортсмены из России и Беларуси могли продолжать участвовать в спортивных соревнованиях, многие спортсмены из Украины не могут этого сделать из-за нападения на свою страну».

Этот призыв вызвал каскадный эффект с применением многочисленных санкций «немедленно и до дальнейшего уведомления».

ФИФА, УЕФА и Евролига вскоре присоединились к бойкоту. Россия была исключена из плей-офф чемпионата мира 2022 года в Катаре без своего представителя в Лиге Европы (Спартак Москва) и без конкуренции за свои баскетбольные команды в Евролиге (ЦСКА Москва, Зенит Санкт-Петербург и Уникс Казань).

Минута за минутой присоединилось все больше международных федераций: бадминтон (BWF), тхэквондо (World taekwondo), плавание (FINA), регби (World Rugby), греблей (World Rugby), волейбол (FIVB), настольный теннис (ITTF) и другие.

Российская футбольная команда была исключена из плей-офф чемпионата мира 2022 года в Катаре (Gettyimages)

Некоторые федерации решили обменять «немедленное отстранение до дальнейшего уведомления» на временное разрешение спортсменам участвовать в соревнованиях нейтральных участников без символов, флагов или гимнов.

В символическом акте Всемирная федерация тхэквондо (WTF) отозвала у Владимира Путина почетный черный пояс 9-го дана (гроссмейстера).

В 2019 году Всемирное антидопинговое агентство (WADA) отстранило Россию от участия в международных конкурсах, основываясь на докладе канадского юриста Ричарда Макларена. После пятилетнего расследования сговор Российского государства (Министерство спорта и Федеральная служба безопасности) был зачтен систематическим планом разработанный для фальсификации антидопингового контроля спортсменов, что приводит к исчезновению сотен положительных отзывов.

Нет сомнений в том, что исторические циклы часто повторяются: пандемии, стихийные бедствия, революционные движения и войны.

Не столь близкий прецедент ставит нас в последнее столетие после Второй мировой войны в разгар бурных преследований против чернокожего населения, среди других этнических групп.

19 ноября 1946 года Генеральная Ассамблея Организации Объединенных Наций приняла резолюцию, в которой говорилось, что «в наилучших интересах человечества немедленно положить конец преследованиям и проявлениям религиозных предрассудков, так называемых расовых».

Она также предложила «правительствам и ответственным органам действовать в соответствии с духом и буквой Устава Организации Объединенных Наций (ООН) и принимать самые быстрые и энергичные меры в этом направлении».

Но только в 1960-х годах ООН начала кампанию, призывающую правительства, неправительственные организации (НПО) и отдельных лиц применять меры изоляции в отношении южноафриканского режима и его сторонников.

Авангард, состоящий из писателей, художников, музыкантов и спортсменов, в ранге наблюдателей вдохновил мобилизацию против апартеида и в поддержку освобождения. Эта кампания помогла убедить основных торговых партнеров Южной Африки ввести, среди прочих ограничений, эмбарго на поставки оружия.

В символическом акте Всемирная федерация тхэквондо (WTF) отозвала почетный черный пояс Владимира Путина 9 дан

В 1968 году отмена столь анонсированного тура по Южной Африке, запланированного Крикетным клубом Мэрилебон (MCC), вызвала ажиотаж.

Этот легендарный клуб, более известный как «Лордс», основанный в Лондоне в 1787 году, является создателем и хранителем законов игры.

Скандал обострился, когда стала известна настоящая причина отмены. Базиль Д'Оливейра, известный «цветной» игрок в крикет, родившийся в Кейптауне, потомок коренных и португальских народов, подвергся серьезному сопротивлению со стороны южноафриканских властей, поскольку собирался войти в состав английской делегации, которая должна была столкнуться с южноафриканской командой, в которой все они были белыми.

Тогдашний лидер Национальной партии Би Джей Ворстер обвинил лондонский клуб: «MCC — это не клуб Мэрилебона, это команда движения против апартеида».

В начале 1968 года, когда дело Д'Оливейры начало оказывать влияние на Британию, Генеральная Ассамблея ООН призвала бойкотировать все спортивные команды Южной Африки, организованные в условиях апартеида.

Ранее, в 1961 году ФИФА приостановила деятельность Южноафриканской футбольной ассоциации за ее сегрегационистскую политику, а Южная Африка была исключена из Олимпийских игр 1964 года в Токио.

В 1970-х и 1980-х годах южноафриканское регби также подвергалось сильному давлению со стороны общественного мнения против апартеида, в результате чего оно находилось в ситуации международной изоляции в экономической, социальной, культурной, этической и спортивной сферах.

Так, Международная декларация против апартеида в спорте (Генеральная Ассамблея от 14 декабря 1977 года) подтвердила необходимость скорейшей ликвидации практики апартеида путем принятия «необходимых и наиболее эффективных мер» при одновременном «укреплении международных спортивных контактов на основе олимпийского принципа недопущения- дискриминация».

Для спортивных организаций, команд или спортсменов, участвующих в соревнованиях со странами, присоединившимися к апартеиду, были установлены следующие руководящие принципы:

Южноафриканский регбист Честер Уильямс был одним из знаменосцев в борьбе с расизмом в своей стране

-Отказаться от предоставления какой-либо финансовой помощи.

-Ограничить доступ к национальным спортивным объектам.

- Не признавайте действительность любого спортивного контракта, заключенного в соответствии с правилами отбора апартеида.

-Не присуждайте национальные награды или премии и отзывайте те, которые были присуждены.

-Не проводите официальные приемы в честь таких команд или спортсменов.

-Не выдавайте визы представителям и не разрешайте им въезд в страну.

- Обеспечить, чтобы «каждая страна, практикующая апартеид, была исключена из международных и региональных спортивных организаций».

- Не допускать финансовых или других санкций против аффилированных организаций, которые «отказываются участвовать в спортивных мероприятиях со страной, практикующей апартеид».

Возможно, пришло время переиздать старую парадигму, которая дала жизнь титанической борьбе против расовой дискриминации, направленной в этом решающем случае на сохранение мира во всем мире.

В Уставе Организации Объединенных Наций (Сан-Франциско, 26 июня 1945 года) содержится призыв «избавить грядущие поколения от бедствий войны, которая дважды в течение нашей жизни причинила невыразимые страдания человечеству, подтвердить веру в основные права человека, в достоинство и ценность человеческой личности. человек».

Однако эта декларация универсальных принципов, за исключением апартеида, не получила силы в «специальных договорах» международного сообщества, которые могли бы с гуманитарной точки зрения очертить проблему спорта во время войны.

Книга Ханны Арендт «Эйхман в Иерусалиме» (1963) документирует судебный процесс над нацистским преступником, отвечающим за логистику для перевозки евреев в лагеря смерти.

Автор использует понятие «банальность зла» для описания профиля Эйхмана.

«Это зло совершается большую часть времени, те, кто не решил или не решил действовать ни во зло, ни во благо. Самое серьезное в деле было то, что таких мужчин, как он, было много, и что эти мужчины не были извращенными или садистскими, а были, и до сих пор являются, ужасно и ужасно нормальными», - говорит Арендт.

Сия Колиси, первый чернокожий капитан Springbocks в истории

Справедливо ли наказывать спортсменов за действия, совершаемые правящим классом их стран?

Являются ли они соучастниками объявления войны?

Поставленные вопросы очень трудно решить на теоретическом уровне.

В эссе, чтобы дать некоторые ответы, следует отметить, что сверхпрофессиональный спорт не может и не должен быть чужд побочным последствиям войны.

Санкции, введенные в отношении российских спортсменов, которые запрещают им носить футболки, выставлять флаг и цвета или петь гимн страны, носят чисто символический характер.

Необходимо усилить нынешнюю тенденцию МОК и других организаций осуждать вооруженные конфликты, переходя от декларативных посланий к более конкретным и более ограниченным действиям.

Новый постоянный стандарт для спорта должен предлагать немедленное прекращение и до дальнейшего уведомления о крупных спортивных соревнованиях. Это решение повысит степень вклада спорта в пропаганду «нетерпимости» перед лицом любого вида вооруженной борьбы.

Сегодня спортивный мир продолжает вращаться безостановочно, как и во времена боев гладиаторов в Римском Колизее. Бесчувственно и противоречиво смотреть по телевизору увлекательный матч Надаль против Кыргиоса на главной площадке Индиан-Уэллса, а смена канала показывает ужас и запустение войны между русскими и украинцами.

«Я не хочу говорить о виновных или о том, в чем проблема, но что бы там ни было на данный момент и в нынешнем столетии, мне кажется невероятным, что идут войны», — заявил Рафаэль Надаль в начале российского продвижения по Украине.

«Вам разбивает сердце видеть, сколько невинных людей пострадали от этого насилия и будут продолжать страдать», - заявила белоруска Виктория Азаренко, которая расплакалась после того, как узнала, что ее профили в социальных сетях были удалены за твиты против вторжения.

В то время как Арбитражный суд по спорту (TAS) отклонил апелляцию Российского футбольного союза (UFR) об исключении его сборной из чемпионата мира по футболу 2022 года в Катаре из-за «специальной военной операции» в Украине, Международная шахматная федерация (ФИДЕ) дисквалифицировала российского гроссмейстера Сергея Карякина на полгода за размещение сообщений в поддержку Путина в своих социальных сетях.

Комитет ФИДЕ по этике и дисциплине признал Карякина виновным в первую очередь за «значительное количество» негативных реакций в сетях, которые наносят ущерб не только репутации шахмат и ФИДЕ, но и самому шахматисту.

Роль элитных спортсменов становится актуальной. Действия современных правителей, а также одолжения и угрозы также доходят до них. Столкнувшись с таким уровнем воздействия, нет места для соучастия.

Несправедливо и неразумно, что пока россиянин Даниил Медведев продолжает набирать очки в рейтинге ATP и призы в сотни тысяч долларов, многие другие украинские спортсмены прекращают борьбу за вступление в национальные силы. Молчание нынешнего номера 2 мирового тенниса является признаком безразличия и отсутствия солидарности со своими коллегами.

Новая форма коллективной обороны создается через социальные сети. Военные преступления больше нельзя скрывать под ковром.

Правила игры — пятая суть спорта, но реальность часто склоняет чашу весов к самой жестокой и наименее приятной стороне.

Признается, что «абсолютных прав» не существует даже в мирное время. Война вызывает неопределенность, разрушения и смерть, а также бессрочное приостановление или непоправимый ущерб правам человека тех, кто выживает. Перед лицом войны, которая угрожает как жизни, так и экономике глобализованного мира, кажется глупым заявлять об иммунитете спорта, как если бы он был исключением из правил, продолжая программировать его так, как будто ничего плохого не произошло.

Исходя из более высокого принципа солидарности между народами, следует обратить внимание на беззащитное положение сотен тысяч жертв, сирот, искалеченных или похороненных женщин и мужчин, расчлененных и голодных семей, вынужденных покинуть страну.

По гуманитарным соображениям великая машина профессионального спорта должна быть остановлена прямо сейчас под всеобщим провозглашением Stop War! пока пожар войны не будет окончательно потушен.

(*) Даниэль Роберто Виола (Daniel Roberto Viola) — юрист и директор IUSport.com в Латинской Америке.

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