Группа Los Chupa Recio исключила связи с бандой, убитой в Селайе

22 марта семь членов группы Los Chuparrecio были убиты в общине Сан-Хосе-эль-Нуэво, Селайя. После предупреждения властей о горящем автомобиле власти Гуанахуато установили, что это музыканты, поэтому их близкие и поклонники глубоко посетовал на этот факт.

Тем не менее, есть группа родом из Ла-Манги, во Фреснильо, Сакатекас, название которой очень похоже на название пострадавших музыкантов, они даже принадлежат к мексиканскому региональному жанру; это Los Chupa recio, то есть звучит так же, но написано с пробелом и единственной буквой «r».

Из-за этого совпадения некоторые СМИ и другие использовали его фотографии для распространения дела, и члены Los Chupa Recio начали получать соболезнования, и многие люди беспокоились о его очевидной смерти.

Столкнувшись с замешательством, которое стало вирусным, барабанщик группы решил снять уточняющее видео, чтобы объяснить, что музыканты не пострадали от них:

«Кристиан Луго, барабанщик Los Chupa recio, северная группа приветствует вас; просто чтобы прояснить ситуацию, которая немного прискорбна для некоторых коллег-музыкантов; и, к счастью для нас, все члены группы чувствуют себя очень хорошо, мы отдыхаем в своих домах, благодаря Богу, наслаждаясь очень хорошим здоровьем и взяв силы для следующих презентаций», - сказал он.

Они являются членами Los Chupa recio, банды, которая не пострадала от насилия (Фото: Facebook/Los Chupa recio)

В записи Кристиан Луго также присоединился к соболезнованиям группе Los Chuparrecio и несколько раз повторил, что группа Los Chupa recio не была жертвой какого-либо насилия:

«К сожалению, эти коллеги-музыканты - мы не знаем, из какой группы - они умерли от рук... ну, несправедливо; поэтому мы просто хотим сделать заявление и сказать вам, что нашли лучшее; большое спасибо за беспокойство, не позволяйте себе увлекаться новостями, потому что, возможно, вы сделали первые фотографии, которые они нашли», — рассказал музыкант.

Трагедия Лос Чупарресиос

Согласно их странице в Facebook, одно из последних выступлений Los Chuparrecios было пять дней назад на детском празднике в общине, и они направлялись на концерт в Сан-Хосе-эль-Нуэво. Группа родом из Хуана Мартина состояла из семи человек, и ее фанаты сказали, что они были очень опечалены новостями, поскольку «они играли только для того, чтобы поделиться своей радостью» и «завоевали людей своей большой харизмой».

Согласно их странице, так они выглядели 13 лет назад (Фото: Facebook/Los-Chuparrecio)

Группа направлялась на концерт (Фото: Facebook/Los-Chuparrecio)

Власти штата сообщили, что в ночь на 22 марта их предупредили о пожаре красного пикапа Ford F-150 1987 года, внутри которого находились тела музыкантов. Согласно изображениям, распространенным в социальных сетях, жертвы были одеты в джинсовые брюки и футболки. Возможно, их пытали.

Тем утром прокурор Гуанахуато Карлос Самаррипа заявил, что до сих пор нет никакой линии расследования этой бойни. Неофициально уточнялось, что среди тел находится несовершеннолетний, однако прокурор не подтвердил эту информацию.

Это три члена Los Chuparrecio, группы музыкантов, кальцинированных в Селайе (Фото: Facebook/Los-Chuparrecio)

Появились также версии, в которых утверждалось, что виновными в гибели музыкантов была какая-то группа наркоторговцев, но до сих пор нет никаких подтверждений этого факта.

С другой стороны, человек, который отвечал за страницу Los Chuparrecio в Facebook, опубликовал подборку видео с песней группы и большим количеством фотографий участников, в одних они участвуют в различных презентациях, в других они появляются с друзьями, а в других им больше нравится их отдых.

Участники группы были завуалированы в 20:00 в пятницу, 25 марта.

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