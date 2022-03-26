После ухода из профессиональной деятельности из-за проблем с сердцем Серхио Кун Агуэро стал чаще обращаться к социальным сетям и больше общаться со своими подписчиками. По этому случаю он воспользовался последним матчем сборной Аргентины в качестве дома для южноамериканских квалификационных турниров, чтобы написать несколько твитов.

Кун Агуэро был активен во время победы Аргентины над Венесуэлой

«Игра», наряду с национальным флагом и красным сердцем, стала сигналом к тому, чтобы знать, что человек, вышедший из карьера «Индепендьенте», собирается быть в курсе того, что его бывшие товарищи по команде будут делать на поле «Ла Бомбонера» против Венесуэлы.

В конце первого тайма соперники во главе с Лионелем Скалони немного поднялись на табло благодаря голу Николаса Гонсалеса. В дополнении Albiceleste доминировала от начала до конца, но нам пришлось подождать полчаса, чтобы снова увидеть раздувание сетки. После изысканной помощи Родриго де Поля Анхель Ди Мария взял на прогулку вратаря Уилкера Фариньеса и проколол ее.

Забавная реакция Куна Агуэро на голы Ди Марии и Месси

Вскоре после этого Фидео пролил лампу, чтобы оставить Лионеля Месси одного в самом центре района, который, несмотря на дефектные удары ногами справа, сумел нарушить сопротивление вратаря французского Ланса.

«Отличный гол от Видео, впечатляет, как я научил его jeee. И Лео, ужасный гол правого крыла. Я люблю вас, друзья», - так искренне сказал лучший бомбардир в истории «Манчестер Сити». С этой целью Пульга достигла 7 очков в соревновании, став лучшим бомбардиром команды вместе с Лаутаро Мартинесом.

Кун Агуэро пошутил, когда дело дошло до выбора лучшего игрока матча

Через несколько минут Кун запустил забавный опрос в Твиттере, чтобы их подписчики выбрали MVP для победы над Vinotinto: «Месси и Ди Мария и Месси».

Чтобы завершить шутку, бывшие Атлетико Мадрид и Барселона из Испании загрузили фотографию с обоими, но не в любое время: в раздевалке Маракана, сразу после подъема Кубка Америки перед тысячами бразильцев. «Специалисты MVP. Спасибо, люди, за то, что проголосовали», была подпись, сопровождающая изображение вместе с смайликом лица, плачущего от смеха.

Кун загрузил фото с Месси и Ди Марией после победы на Кубке Америки

Аргентина, у которой 38 очков на втором месте, всего на четыре очка отстает от лидера Бразилии (ФИФА постановила, что они должны сыграть матч, который был отложен до даты 6), на следующий день посетит Эквадор, который с 25 единицами окажется на третьем месте, а также запечатал свой билет на чемпионат мира в Катаре 2022.

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