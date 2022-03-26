Дни Чапо Гусмана в Гондурасе и как возник его союз с бывшим президентом Хуаном Орландо Эрнандесом

Дух, Копан. В этой маленькой гондурасской деревушке есть что-то идиллическое, это не что иное, как центральная улица, окруженная бетонными домами и увенчанная католическим храмом испанской колониальной архитектуры. Сюда можно добраться по узким тропам, которые заводятся в гору в поисках троп, пересекающих сосновые леса. Сейчас спокойно. Но это место хранит секреты. Ужасно.

Одна из историй, которые до сих пор звучат в этом городе и его окрестностях, связана с тем, что здесь отдыхал Хоакин Арчибальдо Гусман Лоера, грозный Чапо, бывший лидер картеля Синалоа и постоянный посетитель гор Копан. Эта история до сих пор тихо рассказывается в горах и реках, граничащих с соседней Гватемалой, и на дорогах, ведущих в Ла-Энтрада, коммерческий город в 40 километрах к югу от которого эти западные территории Гондураса открываются для остальной части страны.

Эта история говорит о том, что на заре XXI века Эль Чапо лично консолидировал бизнес Синалоа в Гондурасе, где к тому времени проходила самая значимая часть маршрута кокаина в Центральной Америке. Там, в Копане, Бадирагуато нашел своих лучших партнеров в братьях Луисе и Мигеле Арнульфо Валле, лидерах клана Лос-Валье, и в Александре Ардоне, влиятельном местном мэре, который служил связующим звеном с наркоторговлей в коридорах политики Гондураса.

С 2019 года Infobae общалась с десятком людей в Гондурасе, которые не понаслышке знали о путешествиях и пребывании Чапо в Гондурасе, в том числе с двумя высокопоставленными полицейскими, которые занимались разведывательной деятельностью в начале прошлого десятилетия, епископом и священником, служившим в епархии Копан, и бывшим работником лично знал Лос-Валье и бывшего мэра Ардона.

Все эти источники сходятся во мнении, что Чапо Гусман нашел в западном Гондурасе, помимо того, что он был хорошим местом для ведения бизнеса, удобным тыловым убежищем, чтобы сбежать от мексиканских и американских полицейских, которые следили за ним в течение двух десятилетий в начале века.

После сдачи властям США в марте 2019 года в городе Гватемала бывший мэр Ардон, партнер Лос-Валье и Эль Чапо, подробно объяснил федеральным агентам и прокурорам министерства юстиции взаимоотношения между мексиканскими и гондурасскими наркоторговцами. Одной из самых важных деталей, которые Ардон довел до полицейских, было подтверждение того, что Хуан Антонио «Тони» Эрнандес был в 2013 и 2014 годах связующим звеном между его братом, недавно назначенным президентом Хуаном Орландо Эрнандесом, и преступным миром наркотиков в Гондурасе, включая партнерство с Синалоа .

Позже, когда Тони Эрнандеса судили в США в октябре 2019 года, Ардон объяснил, что был на встрече в 2013 году, где Эль Чапо передал Тони миллион долларов для финансирования кампании Хуана Орландо. Это была инвестиция в будущее мексиканцев, чтобы записать записи в другой клан, клан Эрнандес, который собирался стать ректором организованной преступности в Гондурасе, как подтвердили годы спустя десятки судебных и журналистских расследований и, в конечном итоге, поимка в феврале прошлого года бывшего президента, который ожидает экстрадиции в камере в Тегусигальпе для ответа на обвинения в наркоторговле в суде Нью-Йорка.

Однако, похоже, что это лишь верхушка огромного айсберга, который станет известен во время судебного процесса над бывшим президентом Эрнандесом в Соединенных Штатах. Об этом недавно предупредил генерал Рамон Сабийон, министр безопасности в недавно назначенном правительстве президента Ксиомары Кастро.

Сабильон раскрыл в это воскресенье, 20 марта, в интервью гондурасской телевизионной станции, что именно Эль Чапо, используя влияние, которое он уже имел на правительство Эрнандеса, заставил президента сместить его.

Бывший директор Национальной полиции Гондураса Рамон Сабильон (d), на фотографии файла. Сабильон, ныне министр безопасности, заявил, что его сменили в 2014 году по приказу Чапо Гусмана. ЭФЕ/СТР

В 2014 году Сабильон, который в то время был начальником полиции, разработал при поддержке Агентства США по контролю за наркотиками (DEA) расследования в Лос-Валье, Ардоне и Лос-Кахиросе и возглавил операцию, которая закончилась поимкой первого. Уже подозревая о возможных отношениях между преступным миром и зарождающейся политической властью своей страны, Сабильон не сообщил о захвате Лос-Валье своему начальнику, президенту Хуану Орландо Эрнандесу, пока это не произошло. Затем наступило увольнение.

Во время интервью в предыдущее воскресенье Сабильон заявил, что захват стал причиной того, что тогдашний министр безопасности Артуро Корралес освободил его от должности. «Были существенные вопросы, такие как захват подпадающих под экстрадицию лордов... Я думаю, что это стало причиной, поскольку государственные учреждения стали проникать в организованную преступность и наркоторговлю», - сказал генерал.

Министр, не колеблясь, указал на человека, который дернул за ниточки, чтобы люди Хуана Орландо Эрнандеса убрали его. «Это была ситуация, возникшая из-за Гусмана Лоэра, он же Эль Чапо, потому что это повлияло на них, и они решили отстранить меня от должности».

Сабийон знает, о чем говорит. Когда он захватил братьев Валле в 2014 году, он отвез их в камеры специального подразделения Национальной полиции, известного как Лос-Кобра, где он допросил капо и узнал из первых уст, что Тони Эрнандес и его брат Хуан Орландо консолидировались на вершине пирамиды наркоторговли, что перенесли, прежде всего, препараты Синалоа.

На рубеже веков Эль Чапо помог сформировать сеть наркоторговцев и политиков, которая бесперебойно функционировала в Гондурасе в течение десятилетия

Показания бывшего мэра Ардона, союзника Гусмана Лоэры, Лос-Валье и Лос-Эрнандеса, и другие счета, содержащиеся в судебных материалах, свидетельствуют о том, что деньги Чапо были использованы отчасти для масла машины, способной получать тонны кокаина на северо-востоке Гондураса, контролируемой кланом Лос Качирос, который, охраняемые полицией и военными конвоями перевозили наркотики автомобильным транспортом в Сан-Педро-Сула и Пуэрто-Кортес или даже в Ла-Энтраду, в Копан, где они доставили наркотики в Лос-Валье, чтобы этот клан доставил наркотики в Гватемалу.

В другом судебном деле, которое было открыто Фабио Лобо, сыну бывшего президента Гондураса Порфирио «Пепе» Лобо (2010-2014), есть свидетельства того, как картель Синалоа, возглавляемый Чапо Гусманом, сумел определить надлежащее функционирование двух основных наркокланов в Гондурасе и политической власти и государственные силы для обеспечения беспрепятственного движения по гондурасскому маршруту.

Девис Леонел Ривера Марадиага, лидер клана Лос Качирос, который также сдался Соединенным Штатам, рассказал о том, как работает сеть.

Эль Качиро рассказал, например, что однажды в ноябре 2012 года он встретился с Фабио Лобо, недалеко от взлетно-посадочной полосы в Токоа, в северном департаменте Колон. Они прибыли туда, чтобы забрать партию тонны кокаина, которая прибыла самолетом из Апуре в Венесуэле и должна была прибыть в Мексику. Препарат был из картеля Синалоа.

По просьбе Риверы Марадиага Лобо младший прибыл в Токоа, один из оперативных центров Лос-Кахирос, для сопровождения конвоя, который доставил груз в Ла-Энтрада, департамент Копан, на границе с Гватемалой. Где-то между Токоа и Сан-Педро-Сула военный контрольно-пропускной пункт остановил конвой. Фабио Лобо поговорил с ответственным офицером, и препарат продолжил свой путь.

Президент Гондураса Хуан Орландо Эрнандес находится в заключении в своей стране в ожидании экстрадиции в США за преступления, связанные с незаконным оборотом наркотиков. EFE/Густаво Амадор/Архив

Через несколько часов караван прибыл в Ла-Энтраду. Там Ривера Марадиага попросил Фабио подождать его в машине, пока он доставляет наркотики своим партнерам. Кокаин остался в руках Динья Валле, финансового мозга семьи Валле.

За эту операцию Фабио Лобо получил 50 000 долларов от Риверы Марадиага. Когда Лобо арестовали в мае 2015 года, Эрнандес уже предпринимал попытки захватить западные дороги.

К концу первого десятилетия 2000 года Эль Чапо проводил важные сезоны в Эль-Эспириту, в Копане, когда дела в Мексике стали слишком сложными.

Старший начальник полиции, пошедший по стопам Валле и его партнеров в Гондурасе, подтвердил, что Гусман «передвигался вокруг Копана» в дни, предшествовавшие 22 февраля 2014 года, во второй раз мексиканские власти захватили их в Масатлане, Синалоа.

В Санта-Роса-де-Копан, очаровательном колониальном городе, который является столицей провинции, священник, который знал Лос-Валье и Ардон и даже общался с ними «по церковным соображениям», тихо говорит, что в начале прошлого десятилетия, еще в 2012 году, Луис Валле отдавал приказ о закрытии городских улиц на ночей, когда клан праздновал присутствие Чапо в Копане.

Церковь Духа. Фасад католического храма в Эль-Эспириту, Копан, где по местной версии семья Валле Валле прятала деньги.

«Они устраивали беспорядок на улице. Они (Лос-Валле) были осторожны, и Эль Чапо не видели, но телохранители расслабились...», - сказал Infobae священник, который знал Ардона и Вальес и выступал в 2021 году на условиях анонимности для безопасности. Религиозные утверждения о том, что он получил сообщения о том, что в разгаре этих праздников телохранители наркоторговцев даже изнасиловали молодых копанеки.

Этот священник подтвердил то, что высокопоставленный начальник полиции, отвечавший за разведку в годы захвата Лос-Валье, уже сказал Infobae: Эль Чапо раньше проводил длительные периоды в Эль-Эспириту, откуда при необходимости переезжал в соседнюю Гватемалу верхом на лошадях.

Город Лос-Валье был своего рода оперативным центром для мексиканца во время его визитов в Гондурас; эти источники говорят, что из гор Копанекас Эль-Чапо также отправился бы в Сан-Педро-Сула, примерно в 4 часах езды на машине, чтобы обезопасить свой бизнес в гондурасском коридоре.

Именно на скотоводческой ферме, принадлежащей Мигелю Арнульфо Валле, за пределами Эль-Эспириту, Чапо Гусман встретился с Тони Эрнандесом в 2013 году, чтобы отдать ему миллион долларов, которые, согласно свидетельствам, собранным агентами США, были использованы для президентской кампании Хуана Орландо Эрнандеса.

Чапо Гусман перестал ездить в Гондурас в 2013 году, как подтвердил генерал Сабийон. В феврале 2014 года мексиканский флот вновь захватил голову Синалоа в Мексике. Месяцы спустя, в ноябре, Сабильон и его семья остановили Долины на дорогах, соединяющих Эль-Эспириту с гватемальской границей. Это был конец целой эпохи.

После посещения Эль-Чапо сохранились свидетельства, некоторые из них превратились в легенды, которые до сих пор циркулируют в Копане. И были свидетельства, которые в конечном итоге привели Тони Эрнандеса в тюрьму в США и заставили его брата Хуана Орландо в шаге от экстрадиции.

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