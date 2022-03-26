Дни Чапо Гусмана в Гондурасе и как возник его союз с бывшим президентом Хуаном Орландо Эрнандесом

Дух, Копан. В этой маленькой гондурасской деревушке есть что-то идиллическое, это не что иное, как центральная улица, окруженная бетонными домами и увенчанная католическим храмом испанской колониальной архитектуры. Сюда можно добраться по узким тропам, которые заводятся в гору в поисках троп, пересекающих сосновые леса. Сейчас спокойно. Но это место хранит секреты. Ужасно.
Одна из историй, которые до сих пор звучат в этом городе и его окрестностях, связана с тем, что здесь отдыхал Хоакин Арчибальдо Гусман Лоера, грозный Чапо, бывший лидер картеля Синалоа и постоянный посетитель гор Копан. Эта история до сих пор тихо рассказывается в горах и реках, граничащих с соседней Гватемалой, и на дорогах, ведущих в Ла-Энтрада, коммерческий город в 40 километрах к югу от которого эти западные территории Гондураса открываются для остальной части страны.
Эта история говорит о том, что на заре XXI века Эль Чапо лично консолидировал бизнес Синалоа в Гондурасе, где к тому времени проходила самая значимая часть маршрута кокаина в Центральной Америке. Там, в Копане, Бадирагуато нашел своих лучших партнеров в братьях Луисе и Мигеле Арнульфо Валле, лидерах клана Лос-Валье, и в Александре Ардоне, влиятельном местном мэре, который служил связующим звеном с наркоторговлей в коридорах политики Гондураса.
С 2019 года Infobae общалась с десятком людей в Гондурасе, которые не понаслышке знали о путешествиях и пребывании Чапо в Гондурасе, в том числе с двумя высокопоставленными полицейскими, которые занимались разведывательной деятельностью в начале прошлого десятилетия, епископом и священником, служившим в епархии Копан, и бывшим работником лично знал Лос-Валье и бывшего мэра Ардона.
Все эти источники сходятся во мнении, что Чапо Гусман нашел в западном Гондурасе, помимо того, что он был хорошим местом для ведения бизнеса, удобным тыловым убежищем, чтобы сбежать от мексиканских и американских полицейских, которые следили за ним в течение двух десятилетий в начале века.
После сдачи властям США в марте 2019 года в городе Гватемала бывший мэр Ардон, партнер Лос-Валье и Эль Чапо, подробно объяснил федеральным агентам и прокурорам министерства юстиции взаимоотношения между мексиканскими и гондурасскими наркоторговцами. Одной из самых важных деталей, которые Ардон довел до полицейских, было подтверждение того, что Хуан Антонио «Тони» Эрнандес был в 2013 и 2014 годах связующим звеном между его братом, недавно назначенным президентом Хуаном Орландо Эрнандесом, и преступным миром наркотиков в Гондурасе, включая партнерство с Синалоа .
Позже, когда Тони Эрнандеса судили в США в октябре 2019 года, Ардон объяснил, что был на встрече в 2013 году, где Эль Чапо передал Тони миллион долларов для финансирования кампании Хуана Орландо. Это была инвестиция в будущее мексиканцев, чтобы записать записи в другой клан, клан Эрнандес, который собирался стать ректором организованной преступности в Гондурасе, как подтвердили годы спустя десятки судебных и журналистских расследований и, в конечном итоге, поимка в феврале прошлого года бывшего президента, который ожидает экстрадиции в камере в Тегусигальпе для ответа на обвинения в наркоторговле в суде Нью-Йорка.
Однако, похоже, что это лишь верхушка огромного айсберга, который станет известен во время судебного процесса над бывшим президентом Эрнандесом в Соединенных Штатах. Об этом недавно предупредил генерал Рамон Сабийон, министр безопасности в недавно назначенном правительстве президента Ксиомары Кастро.
Сабильон раскрыл в это воскресенье, 20 марта, в интервью гондурасской телевизионной станции, что именно Эль Чапо, используя влияние, которое он уже имел на правительство Эрнандеса, заставил президента сместить его.
В 2014 году Сабильон, который в то время был начальником полиции, разработал при поддержке Агентства США по контролю за наркотиками (DEA) расследования в Лос-Валье, Ардоне и Лос-Кахиросе и возглавил операцию, которая закончилась поимкой первого. Уже подозревая о возможных отношениях между преступным миром и зарождающейся политической властью своей страны, Сабильон не сообщил о захвате Лос-Валье своему начальнику, президенту Хуану Орландо Эрнандесу, пока это не произошло. Затем наступило увольнение.
Во время интервью в предыдущее воскресенье Сабильон заявил, что захват стал причиной того, что тогдашний министр безопасности Артуро Корралес освободил его от должности. «Были существенные вопросы, такие как захват подпадающих под экстрадицию лордов... Я думаю, что это стало причиной, поскольку государственные учреждения стали проникать в организованную преступность и наркоторговлю», - сказал генерал.
Министр, не колеблясь, указал на человека, который дернул за ниточки, чтобы люди Хуана Орландо Эрнандеса убрали его. «Это была ситуация, возникшая из-за Гусмана Лоэра, он же Эль Чапо, потому что это повлияло на них, и они решили отстранить меня от должности».
Сабийон знает, о чем говорит. Когда он захватил братьев Валле в 2014 году, он отвез их в камеры специального подразделения Национальной полиции, известного как Лос-Кобра, где он допросил капо и узнал из первых уст, что Тони Эрнандес и его брат Хуан Орландо консолидировались на вершине пирамиды наркоторговли, что перенесли, прежде всего, препараты Синалоа.
На рубеже веков Эль Чапо помог сформировать сеть наркоторговцев и политиков, которая бесперебойно функционировала в Гондурасе в течение десятилетия
Показания бывшего мэра Ардона, союзника Гусмана Лоэры, Лос-Валье и Лос-Эрнандеса, и другие счета, содержащиеся в судебных материалах, свидетельствуют о том, что деньги Чапо были использованы отчасти для масла машины, способной получать тонны кокаина на северо-востоке Гондураса, контролируемой кланом Лос Качирос, который, охраняемые полицией и военными конвоями перевозили наркотики автомобильным транспортом в Сан-Педро-Сула и Пуэрто-Кортес или даже в Ла-Энтраду, в Копан, где они доставили наркотики в Лос-Валье, чтобы этот клан доставил наркотики в Гватемалу.
В другом судебном деле, которое было открыто Фабио Лобо, сыну бывшего президента Гондураса Порфирио «Пепе» Лобо (2010-2014), есть свидетельства того, как картель Синалоа, возглавляемый Чапо Гусманом, сумел определить надлежащее функционирование двух основных наркокланов в Гондурасе и политической власти и государственные силы для обеспечения беспрепятственного движения по гондурасскому маршруту.
Девис Леонел Ривера Марадиага, лидер клана Лос Качирос, который также сдался Соединенным Штатам, рассказал о том, как работает сеть.
Эль Качиро рассказал, например, что однажды в ноябре 2012 года он встретился с Фабио Лобо, недалеко от взлетно-посадочной полосы в Токоа, в северном департаменте Колон. Они прибыли туда, чтобы забрать партию тонны кокаина, которая прибыла самолетом из Апуре в Венесуэле и должна была прибыть в Мексику. Препарат был из картеля Синалоа.
По просьбе Риверы Марадиага Лобо младший прибыл в Токоа, один из оперативных центров Лос-Кахирос, для сопровождения конвоя, который доставил груз в Ла-Энтрада, департамент Копан, на границе с Гватемалой. Где-то между Токоа и Сан-Педро-Сула военный контрольно-пропускной пункт остановил конвой. Фабио Лобо поговорил с ответственным офицером, и препарат продолжил свой путь.
Через несколько часов караван прибыл в Ла-Энтраду. Там Ривера Марадиага попросил Фабио подождать его в машине, пока он доставляет наркотики своим партнерам. Кокаин остался в руках Динья Валле, финансового мозга семьи Валле.
За эту операцию Фабио Лобо получил 50 000 долларов от Риверы Марадиага. Когда Лобо арестовали в мае 2015 года, Эрнандес уже предпринимал попытки захватить западные дороги.
К концу первого десятилетия 2000 года Эль Чапо проводил важные сезоны в Эль-Эспириту, в Копане, когда дела в Мексике стали слишком сложными.
Старший начальник полиции, пошедший по стопам Валле и его партнеров в Гондурасе, подтвердил, что Гусман «передвигался вокруг Копана» в дни, предшествовавшие 22 февраля 2014 года, во второй раз мексиканские власти захватили их в Масатлане, Синалоа.
В Санта-Роса-де-Копан, очаровательном колониальном городе, который является столицей провинции, священник, который знал Лос-Валье и Ардон и даже общался с ними «по церковным соображениям», тихо говорит, что в начале прошлого десятилетия, еще в 2012 году, Луис Валле отдавал приказ о закрытии городских улиц на ночей, когда клан праздновал присутствие Чапо в Копане.
«Они устраивали беспорядок на улице. Они (Лос-Валле) были осторожны, и Эль Чапо не видели, но телохранители расслабились...», - сказал Infobae священник, который знал Ардона и Вальес и выступал в 2021 году на условиях анонимности для безопасности. Религиозные утверждения о том, что он получил сообщения о том, что в разгаре этих праздников телохранители наркоторговцев даже изнасиловали молодых копанеки.
Этот священник подтвердил то, что высокопоставленный начальник полиции, отвечавший за разведку в годы захвата Лос-Валье, уже сказал Infobae: Эль Чапо раньше проводил длительные периоды в Эль-Эспириту, откуда при необходимости переезжал в соседнюю Гватемалу верхом на лошадях.
Город Лос-Валье был своего рода оперативным центром для мексиканца во время его визитов в Гондурас; эти источники говорят, что из гор Копанекас Эль-Чапо также отправился бы в Сан-Педро-Сула, примерно в 4 часах езды на машине, чтобы обезопасить свой бизнес в гондурасском коридоре.
Именно на скотоводческой ферме, принадлежащей Мигелю Арнульфо Валле, за пределами Эль-Эспириту, Чапо Гусман встретился с Тони Эрнандесом в 2013 году, чтобы отдать ему миллион долларов, которые, согласно свидетельствам, собранным агентами США, были использованы для президентской кампании Хуана Орландо Эрнандеса.
Чапо Гусман перестал ездить в Гондурас в 2013 году, как подтвердил генерал Сабийон. В феврале 2014 года мексиканский флот вновь захватил голову Синалоа в Мексике. Месяцы спустя, в ноябре, Сабильон и его семья остановили Долины на дорогах, соединяющих Эль-Эспириту с гватемальской границей. Это был конец целой эпохи.
После посещения Эль-Чапо сохранились свидетельства, некоторые из них превратились в легенды, которые до сих пор циркулируют в Копане. И были свидетельства, которые в конечном итоге привели Тони Эрнандеса в тюрьму в США и заставили его брата Хуана Орландо в шаге от экстрадиции.
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