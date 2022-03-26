Женская сборная Колумбии объявила состав составов на юношескую сборную Южной Америки до 20 лет

Женская сборная Колумбии до 20 лет готова сыграть с южноамериканкой этой категории, которая пройдет с 6 по 25 апреля в Чили. Со своей стороны, Карлос Паниагуа, технический директор национальной команды, представил призыв к команде кофе, которая будет присутствовать на мероприятии.

Кроме того, в пресс-релизе Паниагуа пояснил, что перед поездкой в Чили у него будет микроцикл подготовки в спортивной штаб-квартире Колумбийской федерации футбола в Боготе, который будет шестидневным ралли.

«Женская сборная Колумбии до 20 лет объявила имена игроков, которые будут выполнять новый микроцикл подготовки к чемпионату Южной Америки этой категории, который пройдет в Чили с 6 по 25 апреля 2022 года. Встреча тренерского штаба и игроков состоится в Боготе с 28 марта 2022 года. Третий отправится на южную территорию, чтобы принять участие в соревнованиях».

С другой стороны, женская кофейная команда входит в группу А, в которой они встретятся с командами Чили, Венесуэлы, Аргентины и Перу. Напомним, что чемпионат континента будет проведен снова через два года, поскольку в 2020 году финальный этап был приостановлен из-за начала пандемии COVID-19.

Среди призывных — Гизела Робледо, которая выступает за Тенерифе в Испании, является главной фигурой сборной. К этой команде также присоединились два футболиста, играющих за рубежом: Илана Искьердо из Университета Южного Миссисипи и Анхела Даниэла Барон из клуба D'Feeters KickSoccer.

Теперь Депортиво Кали, которая является действующим чемпионом женской лиги BetPlay, является командой, которая внесла наибольшее количество игроков в вызов с пятью, за ней следуют Америка де Кали и Индепендьенте Медельин, оба с тремя игроками.

Среди 22 названных игроков также присутствуют Ана Мария Гусман, Габриэла Родригес, Линда Кайседо, Мэри Хосе Альварес, Синтия Ванеса Кабесасас и Стефания Перласа, которые только что заняли второе место в сборной Колумбии до 17 лет, которая квалифицировалась на чемпионат мира 2022 года в Коста-Рике.

Ана Мария Гусман Сапата - Депортиво Перейра.

Анжела Даниэла Барон - Киксоккерский клуб «ДиФитерс» (США).

Габриэла Родригес Салазар-Америка Де Кали.

Габриэла Урена Муньос- Лланерос

Гизела Робледо Хил - UGD Тенерифе (ENG).

Илана Искьердо Сингер — Университет Южной Миссисипи (США).

Ингрид Йобана Герра Менесес - Депортиво Кали.

Хуана София Ортегон Хиральдо - Депортиво Кали.

Кайли Ксимена Сисо Навео - Лланерос

Келли Джоана Кайседо Алегрия - Депортиво Кали.

Линда Лизет Кайседо Джой - Депортиво Кали

Живая Каролина Серна Флорес - независимый Медельин.

Мариана Муньос Рамирес - Атлетико Насьональ.

Мэри Хосе Альварес Эспитатела - независимый Медельин.

Мария Камила Рейес Кальдерон - независимый Санта-Фе.

Мария Химена Лерена Даза - Equity.

Наталья Хиральдо Альзате - Америка из Кали.

Синтия Ванеса Кабесас Ванегас - Школа Карлоса Сармьенто.

Стефания Перлаза Перлаза - Депортиво Кали.

Валентина Гонсалес Сото - Equity.

Валерий Рестрепо Риос - независимый Медельин.

Венди Катерина Бонилья Кандело- Америка Де Кали.

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