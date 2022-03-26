Мясник из Мариуполя

Генерал-полковник Михаил Мизинцев в ярости. Неизвестно, из-за того, что солдат в нерегулируемой форме стал причиной смерти товарища при странных обстоятельствах, или это является выражением его огромного разочарования тем, что его войска до сих пор не захватили живучий город Мариуполь.

- Посмотрите на эту мразь, нахмурившись бычьими глазами, показывая мне свое несчастное лицо, его вонючее лицо! , кричит Мизинцев по телефону с лейтенантом, возглавляющим штурмовое подразделение российской армии.

- (...)

- Почему ты все еще служишь в моей армии? И зачем мне тратить время на твоих подонков? Если вы являетесь руководителем подразделения, сделайте шаг вперед.

- (...)

- Почему его лицо до сих пор не изуродовано? Почему никто не отрезал ему уши? Почему этот идиот еще не хромает?

Жестокая аудиозапись, показывающая, что такое генерал Мизинцев, была записана на этой неделе украинскими спецслужбами и выпущена Александром Щербой, бывшим послом Украины в Австрии. Монолог, который освещает то, что называли «мясником Алеппо», сирийского города, который был разрушен в 2016 году и который теперь стал «мясником Мариуполя», портового города на Азовском море, который сопротивляется натиску российских войск и беспорядочным бомбардировкам на месяц.

Нападение на больницу матери и ребенка в Мариуполе. Восемьдесят процентов инфраструктуры было уничтожено российскими войсками. (AP Photo/Евгений Малолетка, Файл)

Российские войска, присоединившиеся к Башару Асаду в его усилиях по отвоеванию Сирии от различных повстанческих группировок - некоторые из них при поддержке Запада, - которые разделили страну во время гражданской войны, помогли диктатору осадить и в итоге отвоевать северо-западный город Алеппо от войск Свободной Сирийская армия. В общей сложности битва за возвращение города продолжалась более четырех лет, но самый напряженный период произошел в конце 2016 года, когда российские и сирийские войска окружили восточную половину, а 270 000 мирных жителей оставались внутри и бомбили город в течение нескольких месяцев, прежде чем развернуть войска и танки для его захвата.

По оценкам Сирийской сети по правам человека, за этот период погибло не менее 23 000 гражданских лиц, хотя точное число трудно получить и может быть больше. Военные аналитики из Института изучения войны заявили, что осада была «отмечена беспрецедентной степенью жестокости и страданий».

Во время осады российские войска применили кассетные бомбы, химическое оружие и зажигательные бомбы, запрещенные международными чартерами. Было показано, что больницы систематически подвергались нападениям и в конечном итоге были полностью разрушены в результате бомбардировок. Часто объявлялось о прекращении огня, но паузы в боевых действиях часто использовались российскими и сирийскими войсками для перевооружения и перепозиционирования перед возобновлением штурма. Другие вообще не соблюдались или использовались в пропагандистских целях, обвиняя мятежников в их нарушении в качестве предлога для удвоения нападений.

В конце концов гуманитарные коридоры были предложены гражданским лицам, желающим избежать боевых действий, и хотя тысячам из них удалось бежать, другие заявили, что их арестовывали, пытаясь выбраться, а некоторых казнили или погибли на якобы «безопасных» маршрутах. Наблюдатели задокументировали более 100 казней без надлежащего судебного разбирательства во время осады, а Сирийская сеть по правам человека заявила, что почти 2500 человек были произвольно задержаны и подвергнуты пыткам, в том числе десятки детей.

Генерал-полковник Михаил Мизинцев, начальник подразделения российской армии, дислоцированного в Крыму, который обстрелял город Мариуполь кровью и огнем. (тыс. руб.)

Население Мариуполя переживает аналогичную участь, хотя и в более крупных масштабах. До вторжения России в этом стратегическом порту проживало 400 000 жителей. По оценкам, около 150 000 человек смогли бежать. Число погибших в результате взрывов могло составить более 20 000 человек, включая младенцев и рожениц главного родильного дома города и сотни людей, которые укрылись в драматическом театре, раздираемом бомбами.

Генерал Мизинцев не пожимает ему руку, когда ему приходится отдавать приказ о бомбардировке, хотя знает, что целью являются только мирные жители. Похоже, ему нравится провоцировать террор среди тех, кто остался в осажденных городах. Он считает, что таким образом войска обороны деморализуются. Он не возражал против применения кассетных бомб или фосфорных бомб, запрещенных всеми международными конвенциями войны.

Он даже начал операцию «обратного зеркала» 21 марта, чтобы обвинить Украину в применении химического оружия. Он приказал атаковать химический завод на Сумыхимпроме в Сумах. «В результате бомбардировки был поврежден резервуар с аммиаком и произошла потеря, последствия которой мы пока не знаем», — сказал мэр ближайшего города.

Двумя днями ранее Мизинцев беседовал с группой российских журналистов и конкретно упомянул химический завод «Сумыхимпром», заявив, что «украинские нацисты» будут участвовать в операции под «чужим флагом». По словам Мизинцева, «они заминировали хранилища, содержащие аммиак и хлор, чтобы массово отравить жителей Сумской области, если подразделения Вооруженных сил России войдут в город». Мизинцев также заявил, что «эти нацисты готовили провокации с ядами» в Котлярово под Николаевом. «Для этого контейнеры с токсичными химикатами уже доставлены в здание местной начальной школы, которое планируется взорвать при приближении российских войск», — добавил генерал. Ничего из этого не произошло.

Мизинцев занимает одну из самых высоких военных должностей в России. Он является директором Национального центра управления обороной (NDCC), который курирует совместные операции Министерства обороны и Вооруженных сил. Он также контролирует большую часть армейских хакеров, работающих на системах Astra Linux и Rusbitech. Он занял эту должность в 2014 году. Офис компании находится на улице Знаменка в Москве. Отчитывайтесь непосредственно перед Владимиром Путиным. Это «ухо» Путина в коридорах казармы.

На снимке со спутника видно разрушение Мариупольского драматического театра, атакованного российской артиллерией, когда там укрывались сотни людей. Более 300 гражданских лиц были убиты. Технологии Максар/раздаточный материал через REUTERS.

Уроженец Вологодской области, к северу от Москвы, Мизинцев - как и многие другие советские солдаты его поколения - парадоксальным образом обучался в Киевской военной академии, прежде чем был направлен в Восточную Германию. Затем он специализировался на тактической разведке и командовал русскими войсками в Закавказье. Именно Валерий Герасимов, начальник штаба Вооруженных сил России, посмотрел на возможности Мизинцева. Его подъем, начавшийся в 2011 году, был стремительным. Он руководил операциями на Северном Кавказе в 2013 году, став двухзвездным генерал-лейтенантом, пока не достиг своей нынешней должности в NDCC. Оттуда он руководил российской операцией в сирийской войне в период с 2015 по 2016 год. В результате этого погибли 23 400 гражданских лиц и еще 41 000 получили ранения. Также тысячи случаев пыток и детей, используемых российскими войсками, чтобы опередить их в заминированных районах.

Генерал-полковник вышел на свет на прошлой неделе, когда выдвинул российский ультиматум властям Мариуполя: «Сложите оружие. Всем, кто это сделает, будет гарантирован безопасный проезд за пределы города. Муниципальные власти имеют возможность принимать решения и встать на сторону людей. В противном случае военный суд, который их ожидает, будет лишь малой частью того, что они заслуживают за совершенные ужасные преступления, которые российская сторона тщательно документирует».

Ответ Украины не заставил себя долго ждать. Киев, по сути, отверг ультиматум России, требующий сдачи осажденного города. «Украина никогда не сможет принять ультиматум от России. Мы все должны быть мертвы, только тогда мы сможем выполнить ультиматум для Харькова, Мариуполя или Киева», — прогремел президент Владимир Зеленский.

Именно тогда Мизинцев удвоил ставки и начал жестокую атаку на Мариуполь. Превратил 80% города в камни и витые утюги. Сто тысяч гражданских лиц, большинство из которых пожилые люди, находятся под бомбами.

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