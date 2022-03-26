Подвариант BA.2 Ómicron прогрессирует: насколько изменится пандемия, по мнению экспертов Гарварда

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Эксперты по инфекционным заболеваниям из Гарвардского университета, которые следят за глобальным распространением субварианта Омикрона BA.2, оценивают влияние, которое она может оказать на развитие пандемии: ожидаются ли рекордные инфекции, схожие с инфекциями, вызванными Омикроном, в период с декабря по январь? Можно ли повторить крутые подъемы в Гонконге, Китае и Германии в остальном мире?

« Во многих регионах мира произошли крупные вспышки BA.2, но последствия сильно различаются», — говорит Джейкоб Лемье, профессор Гарвардской медицинской школы и специалист по инфекционным заболеваниям Массачусетской больницы общего профиля. В случае Гонконга субвариант BA.2 привел к значительному росту инфекций и «полной потере контроля над пандемией», описал Лемье. В Южной Африке, которая перенесла сильную волну Омикрона, технически BA.1, в настоящее время подвариант BA.2 почти полностью заменил предыдущий, но без существенного увеличения случаев.

«Мы не видим почти ничего, связанного с переходом к распространенности BA.2 в Соединенных Штатах», - сказал Лемье, который также является содиректором программы вирусных вариантов Консорциума по обеспечению готовности к патогенам Массачусетса. «Вот что произошло в Южной Африке, где была сильная волна BA.1. Затем субвариант BA.2 стал доминирующим, и уровень передачи все еще был низким, но роста не было».

В Соединенных Штатах замена BA.1 на BA.2 уже продвинулась вперед, однако значительного роста случаев или смертей не произошло. Бронвин Макиннис (Bronwyn MacInnis), директор по эпиднадзору за геномными патогенами в Институте Броуда при Массачусетском технологическом институте и Гарварде, отметил, что самые последние геномные данные показали, что 45% случаев заболевания в Массачусетсе были При удвоении времени в 6,8 дня на BA.2, вероятно, приходится более половины текущих инфекций, но без признаков увеличения числа новых случаев инфицирования.

«Во многих регионах мира произошли крупные вспышки BA.2, но последствия сильно различаются», — говорит Джейкоб Лемье, профессор Гарвардской медицинской школы (REUTERS)

По словам Макинниса, во многих штатах США данные отражают прогресс BA.2, хотя эксперт подчеркнул, что на цифры могут повлиять несколько факторов, включая результаты тестов на самоопределение COVID-19, которые не передаются органам здравоохранения. В любом случае, он подчеркнул, что «нет никаких признаков увеличения числа случаев или смертей в регионе, что соответствует этому росту инфекций BA.2, который мы наблюдаем».

Все версии Ómicron очень заразны, поэтому этот вариант быстро вытеснил предыдущие формы коронавируса, такие как Delta. Кроме того, несколько исследований показали, что BA.2 еще более передается, чем BA.1 .

«По оценкам Агентства по охране здоровья Великобритании, субвариант BA.2 растет на 80% быстрее, чем BA.1. Кроме того, в Соединенных Штатах BA.2, похоже, находится на пути к тому, чтобы превзойти BA.1 и стать доминирующим вариантом», - пояснила доктор Леана Вен, врач неотложной помощи и профессор политики здравоохранения Школы общественного здравоохранения Института Милкена Института Милкена при Университете Джорджа Вашингтона. Эксперт согласился с тем, что «хорошая новость заключается в том, что подвариант BA.2, по-видимому, не вызывает более серьезного заболевания, чем BA.1».

Согласно последним отчетам ВОЗ, согласно зарегистрированным данным, число случаев заболевания в мире выросло на 8% за последнюю неделю . Доля случаев заболевания БА.2 неуклонно растет в некоторых частях Африки, Азии, Европы и Ближнего Востока с конца 2021 года.

Удвоение времени различных вариантов коронавируса (инфографика: Марсело Регаладо)

По данным Центров по контролю и профилактике заболеваний (CDC), на долю BA.2 в настоящее время приходится треть случаев инфицирования в США , однако число случаев COVID-19 имеет тенденцию к снижению, которая ознаменовала конец роста BA.1 Омикрона.

Доктор Джон Брукс, медицинский эпидемиолог CDC и медицинский директор по реагированию на COVID-19, сказал, что, хотя количество инфекций, связанных с BA.2, может увеличиться, серьезные заболевания или смертельные случаи, связанные с субвариантом, вряд ли увеличатся.

«Наши данные говорят о том, что она будет продолжать расти», — предположил эпидемиолог CDC. «Но у нас есть некоторые вещи, которые работают в нашу пользу. Предыдущее заражение оригинальным вариантом Omicron, по-видимому, обеспечивает защиту, не обязательно от инфекции, но определенно от серьезных заболеваний и смерти », - сказал Брукс.

Хотя BA.2 более передается, чем BA.1, не было доказано, что он вызывает более серьезное заболевание . И хотя SARS-CoV-2 значительно мутировал с тех пор, как вакцины были впервые разработаны против него, современные формулы все еще работают, заявила на этой неделе доктор Мария Ван Керкхов, ведущий эпидемиолог ВОЗ. « Вакцины по-прежнему невероятно эффективны в предотвращении серьезных заболеваний и смерти, в том числе против сублинагов BA.1 и BA.2 », - сказал он.

По данным Центров по контролю и профилактике заболеваний (CDC), в настоящее время BA.2 отвечает за одну треть инфекций в США (REUTERS/Diego Vara)

«Мы должны воспользоваться возможностью, предоставленной нынешней паузой, чтобы подготовиться к возможной дополнительной или альтернативной волне беспокойства», — заявил д-р Гэвин Ямей, профессор кафедры глобального здравоохранения и государственной политики Университета Дьюка, США. По его мнению, для этого «необходимо расширить охват вакцинацией и применением подкреплений , а также обеспечить свободный доступ к высококачественным маскам и экспресс-тестам».

Ученые подозревают, что быстрый рост BA.2 обусловлен его уникальными мутациями . В гене спайкового белка на поверхности вируса BA.2 имеет восемь мутаций, которых нет в BA.1. В то время как эксперты из Гарварда с оптимизмом смотрят на слабое продвижение Омикрона BA.2 в США, с другой стороны, ВОЗ предупредила, что рост глобальных случаев заболевания - это только начало новой волны, которая может стать новой волной в некоторых частях мира.

«Это увеличение происходит, несмотря на сокращение тестирования в некоторых странах, а это означает, что наблюдаемые нами случаи являются лишь вершиной айсберга », — заявил на прошлой неделе Тедрос Адханом Гебрейесус, генеральный директор международного агентства здравоохранения.

Реинфекция омикроном возможна, но не распространена

Недавние исследования, проведенные исследователями из Дании, где ученые фиксируют гораздо больше случаев COVID-19, чем в других частях мира, показали, что повторное заражение BA.2 может произойти после BA.1, но это довольно редко .

Глядя на данные о более чем 1,8 миллиона случаев заболевания за трехмесячный период с ноября 2021 года по февраль 2022 года, они обнаружили только 47 повторных случаев инфицирования БА.2 после BA.1. По словам исследователей, большинство из них было у «молодых, невакцинированных людей».

Однако неясно, как долго может сохраняться иммунитет против Омикрона и насколько хорошо он действительно работает для всех.

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