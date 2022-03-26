Тейлор Хокинс: Чувствительная дань уважения, которую Coldplay отдала концерту смерти барабанщика Foo Fighters

Музыка в трауре. Смерть Тейлора Хокинса в Колумбии удивила весь мир. Ночью 25 марта барабанщик американской рок-группы Foo Fighters был найден безжизненным в отеле Casa Medina в Богота, где он должен был принять участие в фестивале Estéreo Picnic.

На момент закрытия этой записки причины его смерти неизвестны, хотя считается, что он перенес сердечный приступ благодаря информации, предоставленной прессой Секретариатом здравоохранения Боготы. Хотя подробности все еще в резерве, вы уже можете знать хронологию событий.

Что точно известно, так это то, что музыкальная группа подтвердила прискорбную новость в заявлении на своих платформах в 21:00, оставив своих поклонников в шоке, потому что Тейлор Хокис был полон жизненной силы в шоу Foo Fighters в Лоллапалузе, в Аргентине, за шесть дней до его смерти.

После сообщения пользователи со всего мира сетовали на уход барабанщика в социальных сетях, как и различные знаменитости из музыкальная гильдия. Но самым чувствительным аккордом у поклонников Foo Fighters поразила дань уважения Coldplay, группе, которая делила сцену с группой в Аргентина.

ОНИ СПЕЛИ «EVERGLOW»

Во время своего первого шоу в Мексике и через несколько часов после смерти Тейлора Хокинса был подтвержден, Крис Мартин, лидер английской , сел перед своим роялем и в глазах своих последователей отдал дань уважения одному из своих великих друзей.

«Мы слышали, что наш друг из великой группы Foo Fighters скончался. Мы не были уверены, что будем говорить об этом на концерте, но мы должны это сделать, потому что они наши друзья и мы заботимся о них», — резким голосом сказала вокалистка группы.

«Мы считаем, что должны передать любовь Foo Fighters, потому что знаем, что он был красивым человеком, поэтому мы сыграем эту песню для Foo Fighters», - заключил он, а затем спел первые аккорды «Everglow».

Текст песни был написан Мартином и Гвинет Пэлтроу, которая была его женой до 2014 года. После расставания художник заявил, что тема «касается, будь то любимый человек, ситуация, друг или отношения, которые закончились, или о которых кто-то скончался, думал о том, что после того, как вы прошли через печаль чего-то, вы тоже получаете это «вечное сияние».

«Ну, говорят, что люди приходят, что люди уходят, этот бриллиант особенный. И хотя вы, возможно, ушли, и мир может этого не знать, я все равно вижу, что вы небесные. (...) Когда мне холодно, ты даешь мне свет. Когда я нахожусь в тени, я чувствую вечное сияние внутри себя», — говорится в песне.

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