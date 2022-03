Тейлор Хокинс в видеороликах, которые принесли Foo Fighters всемирную известность

25, 26 и 27 марта были выбраны в календаре для проведения фестиваля «Stereo Picnic Festival» в 2022 году. И в день начала мероприятия рок-группа была среди ведущих исполнителей: Foo Fighters выступит в эту пятницу на сцене Campo Briceño 18, а колумбийцы слушали их музыку, которую они уже играли в других случаях в стране, когда они были на концерте.

Однако около десяти часов вечера 25 марта Foo Fighters сообщили историю, которая сначала поразила их, а затем всех, кто ее слушал: СМИ, фанатов и музыкальную индустрию: Тейлор Хокинс, барабанщик группы, которому было около 50 лет, умер.

«Семья Foo Fighters опустошена трагической и безвременной потерей нашего любимого Тейлора Хокинса. Его музыкальный дух и заразительный смех будут жить с нами вечно. Мы сочувствуем его жене, детям и семье, и мы просим относиться к его частной жизни с максимальным уважением в это невообразимо трудное время», - так поделилась рок-группа в своем профиле в Instagram.

Foo Fighters подтверждает смерть своего барабанщика Тейлора Хокинса. Фото: Инстаграм @foofighters

Согласно первым сообщениям, американский барабанщик был найден мертвым в отеле Casa Medina в Боготе, где он останавливался. Ввиду сложившейся ситуации шоу группы на «Stereo Picnic Festival» (2022) было отменено, а другие музыкальные выступления, ожидавшиеся в других странах.

Теперь, как дань уважения Хокинсу и его карьере, Infobae вспоминает некоторые музыкальные клипы Foo Fighters, в которых барабанщик блистал своими выступлениями. И как мы можем не начать с «Everlong», одной из песен группы, которая носит этот популярный лейбл, резонирующей в глубине своих поклонников, которая очень нравится их аудитории. Песня датируется 1997 годом и появляется на втором альбоме Foo Fighters, который получил название «The Colour and the Shape».

Не следует упускать из виду, что вместе с Дэйвом Гролом (вокалистом группы) Хокинс хвастался в своих выступлениях для музыкальных клипов. Еще одно музыкальное видео, которое стоит упомянуть, - «Learn To Fly»; альбом, содержащий эту песню и другие хиты, называется «There is Nothing Left to Lose», год выпуска этой работы был 1999 год.

Теперь перейдем к видеоклипу «Long Road To Ruin», эта песня запечатлена в списке песен, предлагаемых на альбоме «Echoes, Silence, Patience & Grace» 2007 года. Если говорить о просмотрах на YouTube, то аудиовизуальная часть песни сегодня составляет 32 501 309 просмотров.

Предыдущий альбом также охватывает выпуск песни «The Pretender», в отличие от упомянутых видео, в этом аудиовизуальном произведении члены Foo Fighters не участвуют в интерпретации какого-либо персонажа, они просто поют и играют на своих соответствующих инструментах, но именно поэтому стоят , здесь вы можете увидеть Тейлор Хокинс, полностью преданный игре на своих барабанах.

Клип на «Breakout» - еще одна довольно забавная часть для просмотра, альбом, к которому он принадлежит, называется «Осталось нечего терять» (1999).

С другой стороны, помимо музыки, Foo Fighters также вошли в кинематографическое поле со съемками фильма ужасов под названием «Студия 666», производство которого было выпущено в 2022 году.

