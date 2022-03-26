Эмоциональное последнее появление Тейлора Хокинса в Lollapalooza Argentina, которое стало вирусным после его смерти

Барабанщик Тейлор Хокинс из Foo Fighters скончался в пятницу вечером в Боготе, где американская группа должна была выступить на фестивале Estéreo Picnic Festival.

Его последнее выступление было в прошлое воскресенье в составе Lollapalooza Argentina, где в какой-то момент он оставил свой инструмент и спел песню Queen «Somebody to Love», чтобы взволновать всех. Группа собиралась выступить в Парагвае в течение недели, но концерт пришлось приостановить из-за плохих погодных условий. Поэтому шоу на ипподроме Сан-Исидро в Буэнос-Айресе стало последним для Хокинса.

Хокинс был одной из заметных фигур группы наряду с бывшим Nirvana Дэйвом Гролом. На концертах он обычно отказывался от барабанов, чтобы петь классические рок-песни, такие как «Under Pressure» и вышеупомянутая «Somebody to Love», обе группы Queen; или «Рок-н-ролл» Led Zeppelin.

После отмены концерта в Парагвае музыкант Foo Fighters вышел обнять девушку, которая играла на барабанах, изображение, которое стало вирусным.

«Семья Foo Fighters опустошена трагической и безвременной потерей нашего любимого Тейлора Хокинса. Их музыкальный дух и заразительный смех будут жить с нами вечно», — написала группа в своем аккаунте в Twitter.

Бойцы добавили в своем послании: «Мы сочувствуем его жене, детям и семье, и мы просим относиться к их частной жизни с максимальным уважением в это невообразимо трудное время».

Foo Fighters был одним из хедлайнеров Picnic Stereo, где их выступление было запланировано на пятницу вечером, а о смерти 50-летнего Хокинса сообщалось за час до их выхода на сцену.

Зрители плакали, услышав новость на фестивале Stereo Picnic Festival (REUTERS/Наталия Ангарита)

Один из артистов группы Black Pumas, только что вышедший на сцену Estéreo Picnic, отвечал за информирование общественности о смерти Хокинса, родившегося 17 февраля 1972 года в Форт-Уорте, штат Техас.

По данным местных СМИ, артист был найден безжизненным в гостиничном номере, где группа остановилась в Боготе.

Сразу после того, как появились трагические новости, организация фестиваля сообщила об отмене выступления группы в Сиэтле. «С разбитым сердцем мы здесь, чтобы сообщить вам очень печальную новость», - объявили об организации Estéreo Picnic, который заставил многих людей в аудитории расплакаться.

Плакат, который организация фестиваля разместила после смерти Тейлора Хокинса (Infobae)

Хокинс вырос в Лагуна-Бич, Калифорния, где начал изучать музыку в консерватории и, хотя его специальность была ударной, он также играл на фортепиано и гитаре.

Среди художников, которые вдохновили его карьеру, были Стюарт Коупленд из The Police; и Роджер Тейлор из Queen.

Карлос, ассистент Estéreo Picnic, в футболке группы, узнал о смерти артиста, пока он держал место для их прослушивания, через объявление организации, но не мог в это поверить. Для него Хокинс был «барабанщиком группы всей своей жизни» и его смерть оставила его «обернутым фигней». «Это была художественная справка и вдохновение», - сказал он информационному агентству EFE.

(С информацией из EFE)

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