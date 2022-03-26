До сих пор в этом году в Медельине было зарегистрировано не менее 500 случаев насилия в школах

Недавно Министерство образования Медельина сообщило, что на данный момент в этом году было зарегистрировано не менее 500 случаев насилия в школах, включая издевательства, сексуальные домогательства, кибербуллинг и другие.

Чтобы решить эту проблему, которая затрагивает учащихся в 229 официальных учебных заведениях, 337 частных и 49 городских, мэрия Медельина начала кампанию «Не трогай тебя».

С помощью этой инициативы администрация намерена оказать поддержку учащимся, ставшим жертвами насилия в учебных заведениях города. Но она также направлена на обеспечение достаточной уверенности детей и молодежи в том, чтобы сообщать о своих агрессорах.

Следует отметить, что эта стратегия борьбы с насилием в школах разрабатывается совместно с Колумбийским институтом благосостояния семьи (ИКБФ), Управлением омбудсмена, Прокуратурой, Персонерией и Полицией по делам детей и подростков.

Аналогичным образом, муниципальная администрация подчеркнула, что секретариаты по вопросам образования, женщин, молодежи, социальной интеграции, семьи и прав человека и здравоохранения являются частью межведомственного круглого стола, который проводится в учреждениях Медельина с целью проведения культурных мероприятий, здравоохранения, техники безопасности и обучения мероприятия для сообществ образования.

Путь оказания помощи в случаях насилия в школах

Как пояснило Министерство образования Медельина, этот путь ухода за случаями насилия в школах состоит из трех этапов: информирование компетентных органов, активация маршрута и соблюдение надлежащей процедуры.

«Мы также сохраним личности преступников. То, что мы действительно делаем сегодня, — это активизация этого маршрута», — добавил чиновник.

Он также напомнил, что этот процесс должен осуществляться в компании комитетов по сосуществованию школ, которые есть во всех учебных заведениях Медельина. Кроме того, он воспользовался случаем, чтобы пригласить частные школы присоединиться к этой стратегии, направленной на создание безопасных мест для учащихся по всей стране.

Министр образования Медельина заявил, что необходимо, чтобы частные школы были связаны с этим типом инициатив, потому что во многих случаях местные власти узнают о случаях насилия в школах в этих учреждениях через средства массовой информации.

«Это касается не только государственных школ, но и части стратегии. Много раз мы узнаем об этом через СМИ», - сказал чиновник мэрии Медельина.

Следует напомнить, что эта стратегия запускается в разгар волны жалоб на сексуальное насилие в различных учреждениях национальной территории, в которых учащиеся разных возрастов решили протестовать против такого рода мероприятий.

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