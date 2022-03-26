«On the Mend», эмоциональная песня, которую Дэйв Грол посвятил Тейлору Хокинсу, когда тот впал в кому после передозировки

Еще новости о смерти Тейлор Хокинс. Легендарный барабанщик Foo Fighters был найден безжизненным в отеле в Боготе, Колумбия, ночью 25 марта. 50-летний музыкант был в этой стране в рамках запланированного тура по Латинской Америке, в котором группа была звездой закрытия Фестиваль Лоллапалуза Аргентина.

Новость о его смерти шокировала поклонников по всему миру, а также нескольких международных артистов, которые оплакивали смерть Тейлор Хокинс через социальные сети. До сих пор причины смерти не разглашаются, но изначально предполагалось, что она будет связана с употреблением наркотических веществ. Однако была дана вторая теория: он умер бы от сердечного приступа, сообщает министерство здравоохранения Боготы.

В разгар расследования анекдот, который лидер и вокалист Foo Fighters рассказал во время интервью для документального фильма, стал вирусным в Twitter. В клипе Дэйв Грол слышит, как говорит о песне, которую он посвятил своему другу более 25 лет, когда он впал в кому из-за передозировка героином. Мы имеем в виду «На поправке».

«Не знаю, знает ли Тейлор, но на акустическом альбоме есть песня, которая для него называется «On the Mend». Я написала его, когда он был в коме из-за передозировки. Речь идет о Тейлоре. Я никогда не говорила ему, что это для него. Это песня о любви, в которой рассказывается о умирающем друге. Я записала это в протокол и подумала, что вы заметите, но мы так и не поговорили об этом. Я тоже не хочу об этом говорить», - сказал он.

ТЕЙЛОР ХОКИНС И ОТНОШЕНИЯ С НАРКОТИКАМИ

У покойного барабанщика Foo Fighters была кисть со смертью в 2001 году, когда ему было 29 лет. В то время он передозировался героином и впал в кому на две недели. Этот обескураживающий опыт отнял его от употребления наркотиков, говорил он несколько лет назад.

«Был год, когда праздники становились немного тяжелыми. И, слава богу, однажды ночью этот парень дал мне не ту линию или что-то не то, и я проснулся с мыслью: «Что, черт возьми, случилось? «Это был настоящий поворотный момент для меня», - сказал он в 2018 году.

На снимке барабанщик Foo Fighters Тейлор Хокинс, скончавшийся ночью в эту пятницу, 25 марта, в отеле в Боготе, Колумбия. Фото: Getty Images

В другом отчете, в 2021 году, музыкант поделился душераздирающими подробностями этого опыта. « Однажды вечером я гулял в Лондоне, и по ошибке я что-то сделал, и это все изменило. Я верил в миф о том, что жить тяжело и быстро, умирать молодым. Я здесь не для того, чтобы проповедовать о том, чтобы не употреблять наркотики, потому что я любил это делать, но я потерял контроль на некоторое время и это почти достало меня», - сказал он.

По словам Тейлора, пробуждение из комы стало фактом, который полностью изменил его жизнь к лучшему. «Я рад, что он ударил меня в это время по голове. Я также ничего не отниму от того, что я сделал или через что прошел, потому что это часть путешествия и путешествия. Я стараюсь быть настолько честным, насколько это возможно. »

ЛЕТРА ДЕ «НА ПОПРАВКУ»

Еще один день, который я выжила

Еще одна ночь одна (Otra noche solo) Еще один день, который я пережил

Еще одна ночь одна

Не обращай внимания, у меня все хорошо

Я дышу самостоятельно

Я здесь, и я иду на поправку

Я здесь, и я иду на поправку, друг.

Разбуди меня, когда наступит час

Разбуди меня своим именем

Увидимся где-нибудь в будущем

Мы снова подключены

Еще один день, который я выжила

Еще одна ночь одна

Не обращай внимания, у меня все хорошо

Я дышу самостоятельно

Я здесь, и я иду на поправку

Я здесь, и я иду на поправку, друг.

Разбуди меня, когда наступит час

Разбуди меня своим именем

Увидимся где-нибудь в будущем

Мы снова подключены

Я здесь, и я иду на поправку

Я здесь, и я на поправке мой друг (x2)

Это вы? Сидел в одиночестве, поехали...

Закройте глаза и останьтесь на некоторое время

Чтобы отвезти меня туда, куда ты пойдешь

Один файл мы пройдем милю

Кто бродит по домам

Я здесь, и я иду на поправку

Я здесь, и я на поправке мой друг (x2)

Это вы? Сидел наедине

Вот и мы... (х4)

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