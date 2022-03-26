Запланируйте сами! В эту субботу Богота проводит день бесплатной вакцинации против вируса папилломы человека

По случаю празднования Всемирного дня профилактики рака шейки матки Министерство здравоохранения Боготы объявило, что вместе с Колумбийской лигой по борьбе с раком они проведут день бесплатной вакцинации против вируса папилломы человека (ВПЧ) в этом году суббота.

По данным организации, биологическое средство предотвращает рак шейки матки, поэтому они призвали девочек в возрасте от 9 до 17 лет обратиться в 11 пунктов, созданных в Боготе, для бесплатной вакцинации против ВПЧ.

Со своей стороны, министр здравоохранения Боготы Алехандро Гомес пригласил мужчин также прийти в пункты вакцинации для иммунизации от этой болезни. «Сегодняшний день включает бесплатную вакцину для женщин, но я приглашаю все семьи, чтобы мужчины также могли применять ее», - написал чиновник в своем аккаунте в Twitter.

Затем секретарь Гомес пояснил, что, хотя «в случае мужчин, к сожалению, это не бесплатно, потому что национальный план вакцинации не включает его для них, но рекомендуется (чтобы они его применяли)».

Те, кто заинтересован в получении вакцины против вируса папилломы человека, смогут сделать это в следующих 11 пунктах, с 8:00 утра до 4:00 дня в эту субботу:

К северу от Боготы:

- Колумбийская лига против рака - гонка 12 A # 77-34 (рядом с Unilago).

- торговый центр Galerias.

- торговый центр Plaza Imperial.

- торговый центр Bulevar Niza.

- Колизей Тибабуйес.

Центрально-восточная часть Боготы:

- торговый центр Centro Mayor.

- торговый центр Mallplaza.

К югу от Боготы:

- торговый центр «Альтависта».

Юго-запад Боготы:

- торговый центр Пасео Вилья-дель-Рио.

- торговый центр Gran Plaza Bosa.

- Колизей Кайетано.

После объявления дня вакцинации против ВПЧ в Боготе министр здравоохранения также объявил, что они направят запрос в Министерство здравоохранения, чтобы мужчины также могли бесплатно получить иммунизатор против вируса папилломы человека.

«В профилактике, как и в области контрацепции, ответственность лежит на них, и они в равной степени. Это также справедливое распределение медицинской помощи», — заявила Гомес.

Архивное изображение. В 2021 году число случаев рака шейки матки в Боготе увеличилось. Фото: АНДИНА

Что касается данных о раке шейки матки в Боготе, Министерство здравоохранения объявило, что за последний год заболеваемость раком шейки матки в городе увеличилась на 61,2% по сравнению с 2020 годом, с 1223 случаев до 1971 в 2021 году.

По данным организации, больше всего случаев рака шейки матки было зарегистрировано в следующих местах: Суба (203), Кеннеди (186), Энгатива (140) и Боза (111).

Учитывая цифры, организация повторила свой призыв к широкой общественности предотвратить ВПЧ путем иммунизации против заболевания, а также провести соответствующие тесты на ДНК/ВПЧ для раннего выявления, лечения и лечения рака шейки матки.





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