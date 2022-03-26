Рикардо Монреаль отрицает конфликт с AMLO из-за реформы электроэнергетики: «Лучшее, что у нас когда-либо было»

Рикардо Монреаль, лидер скамьи Национального движения за возрождение (Морена) в Сенате Республики, указал, что он не будет противостоять президенту Андресу Мануэлю Лопесу Обрадору (AMLO) после того, как Табаскеньо обвинил законодателя в том, что он не информированы о реформе электроэнергетики.

Во время своей утренней пресс-конференции 25 марта Лопес Обрадор заверил, что если электрическая реформа будет одобрена, она пойдет на пользу народу Мексики. Тем не менее, он воспользовался случаем, чтобы направить резкую критику также президенту Политического координационного совета (Jucopo), в которой назвал его «неинформированным».

«Он неинформирован, потому что нет потерь, наоборот, народ Мексики побеждает, любой депутат, сенатор должен думать, что лучше для народа. Единственный хозяин, у которого есть государственный служащий, — это люди. Единственный бизнес, который должен иметь значение для государственных служащих, — это государственный бизнес», — сказал глава исполнительной власти.

Столкнувшись с заявлениями Табаскеньо, Монреаль прокомментировал, что четко излагает свою политическую позицию и подтвердил свою лояльность партии вишни.

AMLO защитила электрическую реформу (Фото: EFE/ЛУИС ТЕХИДО)

«Утром я услышал слова президента Республики. Я не собираюсь противостоять ему, я никогда не отделюсь от его политической позиции и от Движения. Никаких разногласий нет. Он высказал свое мнение, я не собираюсь отвечать, я не хочу ему противостоять. Я узнаю его, я уважаю его, я считаю его лучшим президентом, который у нас когда-либо был», - сказал Рикардо Монреаль.

Замечания главы исполнительной власти утром в эту пятницу были даны после того, как Монреаль упомянул, что как в комиссиях, так и в презентации пленарного заседания президентская инициатива может претерпеть изменения, поскольку различные сектора видят возможности в окончательной разработке, продвигаемой Исполнительный директор. Он также надеется, что в ходе обзора верхней палаты будут внесены соответствующие исправления.

«Помните, что мы отказываемся от национальной юрисдикции, то есть все споры, возникающие в связи с толкованием законов, должны решаться международными комиссиями, в этих местах международного арбитража (и) обычно у нас дела идут плохо, и у нас много миллиардов долларов, которые мы получаем риск оплаты, если он будет одобрен на этих условиях», — заявил Монреаль различным СМИ в прошлый четверг, 24 марта.

По словам Монреаля, Игнасио Миер прогнозирует, что окончательный документ реформы будет представлен 15 апреля (Фото: Даниэль Аугусто/Куартоскуро)

Он также отметил, что после разговора с Игнасио Миером, координатором Морены в Палате депутатов, он сказал ему, что 15 апреля, ориентировочно, будет, когда инициатива будет готова быть передана в Сенат.

Кроме того, он сказал, что частью его работы в Сенате является поиск оппонентов, предпринимателей и экспертов в энергетическом и электроэнергетическом секторе, чтобы продвигать реформы, чтобы генерировать инициативу, которая хорошо воспринимается мексиканским обществом.

Мореаль рассматривает реформу электроэнергетики как возможность для диалога с оппозицией (Фото: EFE/Luis Galicia/Archive)

«Моя позиция, прямо сейчас, заключается в том, что, как только мы доберемся до Сената (протокола), мы должны действовать так, как это всегда, с отдыхом и умеренностью, но я собираюсь поговорить со всеми координаторами, чтобы дать соответствующий темп до той минуты, которая придет к нам от Палаты депутатов, если она будет одобрена», - сказал он.

Что касается неприятия, вызванного реформой электроэнергетики в оппозиционных скамьях, Монреаль сказал, что с изменениями, которые, как он надеется, будут отражены в окончательном тексте, они послужат инструментом для налаживания диалога.

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