Путин заказал жестокую охоту на чиновников за государственную измену

FILE PHOTO: Russian President Vladimir Putin delivers a speech during a concert marking the eighth anniversary of Russia's annexation of Crimea at Luzhniki Stadium in Moscow, Russia March 18, 2022. RIA Novosti Host Photo Agency/Alexander Vilf via REUTERS/File Photo





Когда россиянин сообщил своим генералам о плане вторжения в Украину, все казалось очень простым, но нынешние обстоятельства показывают сложный сценарий, который распространился со временем, породив ситуацию, которой не было в планах Кремля.

Через месяц после начала операции, с течением времени, военная мощь Москвы ощущается за пределами ожесточенного сопротивления обороняющихся, что свидетельствует об разрушениях, вызванных российскими бомбардировками различных украинских городов. Сегодня, с началом осады Киева, столицы страны, есть опасения, что дальнейшая эскалация насилия распространится по всей Украине. Однако, несмотря на неумолимое продвижение московских войск, российская кампания на Украине, по крайней мере в первый месяц ее начала, для многих оказалась провальной, как первоначально планировалось.

До этой недели Россия официально потеряла семь генералов, которые сражались на Украине; потери произошли менее чем за месяц . Как подтвердили официальные лица из Вашингтона и Европейского союза (ЕС), эти неожиданные потери высокопоставленных офицеров должны быть добавлены к серьезным оперативным сбоям. Среди наиболее важных британская разведка указала на дезорганизацию связи и недисциплинированность своих солдат как элемент, который препятствовал быстрому успеху вторжения в Украину.

Однако самое шокирующее событие для Москвы было сообщено вчера в пятницу британской прессой, отметив, что Российский военный чиновник полковник Юрий Медвечек, командир бронетанковой бригады, был убит собственными офицерами и солдатами в акте восстания из-за потерь, понесенных колонной танков в его ведении, за что он был синдицирован своими людьми как неработоспособный и трусливый для смерти нескольких его товарищей. Британская версия обстоятельств смерти Медвечека до сих пор не подтверждена и не опровергнута Москвой. Однако ужасающие подробности подтвердил корреспондент арабской телесети «Аль-Джаззера» из Мариуполя, сообщив, что Медвечек был сбит танком его бригады во главе с молодым лейтенантом, который буквально раздавил его, когда офицер сознательно проезжал по его телу на спине.

Также в соответствии с тем, что было официально сообщено украинским правительством и секретным докладом из Вашингтона, украинские вооруженные силы привели к потере 14 902 российских солдат, которые были нейтрализованы с начала войны. В докладе разведки США также указывается, что они уничтожили 1674 бронетранспортера, 487 танков, 249 артиллерийских орудий, 62 автоцистерны с топливом, 82 системы залпового огня, 123 вертолета, 102 самолета, 52 зенитных аккумуляторных системы, 31 нелетательный аппарат с экипажем (беспилотник) и 2 корабля были потоплены, в то время как остальные четыре были в большей или меньшей степени повреждены скромными украинскими самолетами.

Помимо этих подтвержденных потерь, одной из самых больших проблем Кремля является подсчет генералов, погибших на театре военных действий, поскольку все они были командирами двух и трех звезд, включая генерал-лейтенанта, что представляет собой самый высокий уровень потерь среди старших офицеров в российской армии со времен Второй мировой войны. Даже во время советского вторжения в Афганистан потеря людей и техники мусульманским моджахедам, которые позже сформируют ужасную террористическую организацию «Аль-Каида» и «Талибан», была чрезвычайно серьезной и в конечном итоге привела к унизительному поражению и уходу из Москвы в то время, но они никогда не фиксировал потери шести своих генералов за 30 дней боевых действий.

В этом направлении в прошлый четверг Михаил Подоляк, глава советников по национальной безопасности президента Украины Владимира Зеленского, опубликовал заявление, в котором говорится, что российские генералы, погибшие в бою, погибли из-за недооценки возможностей Украины за счет использования устаревшей системы связи, которая позволила перехватить их.

Яков Резанцев, седьмой генерал, убитый в Украине

Западные оценки гибели российских командиров чуть более реалистичны. Французский дипломат, эксперт по безопасности, сообщил прессе в Париже в прошлую среду, что по крайней мере шесть российских генералов действительно погибли в Украине. По словам французского представителя, пять из этих потерь были вызваны неисправностями старого российского оборудования электронной связи, которое не эксплуатировалось должным образом и подвергло местонахождение военных нападениям на их позиции на земле. Французский дипломат заявил, что ему известно, что украинские власти зафиксировали потерю шестого российского генерала, но что этот командир погиб в результате ночной операции снайпера, которому удалось сбить его с неустановленного расстояния, что также сильно привлекает внимание с точки зрения несоблюдения регламентирует основные меры безопасности в российских военных лагерях, особенно в ночное время, когда снайперская операция снижает вероятность успеха при нападении в дневное время до 30%.

По мнению разведки НАТО, российские генералы сражаются на передовой, сталкиваясь с различными проявлениями недисциплинированности со стороны молодых солдат с небольшим опытом и слабостью руководителей среднего звена, чтобы вести их на поле боя. Другими словами, генералы должны выйти на передовую для исполнения своих приказов, что подвергает их большему риску, чем обычно наблюдается в этих военных иерархиях.

В то же время в Вашингтоне министр обороны США Ллойд Остин заявил в среду, что самое умное, что может сделать Москва прямо сейчас, — это принять решение прекратить этот конфликт и прекратить военную агрессию против Украины. Также в прошлый четверг британское министерство обороны сообщило, что установление контроля над воздушным движением было главной целью России в первые дни конфликта, и ее неспособность сделать это экспоненциально снизила ее оперативный военный прогресс. Эта оценка сохраняется, несмотря на то, что российские военные сегодня окружают Киев, украинскую столицу, и захватили другие стратегически важные города, где сопротивление все еще действует в режиме партизанской войны.

Этот военный сценарий был очень хорошо описан, по мнению вашингтонских военных экспертов, которые являются членами Института военных исследований (ISW), которые в своих заявлениях указывали, что украинские вооруженные силы, резервисты и гражданский корпус победили - по крайней мере на начальном этапе - российскую кампания, начатая Владимиром Путиным. Другие западные военные эксперты считают, что кампания Украины была направлена на ряд воздушных и наземных операций с помощью своих бронетанковых подразделений по захвату Киева, Харькова, Одессы и других украинских городов с целью принудительной смены правительства в Украине не более чем за 5-8 дней. На данный момент такая операция с треском провалилась, цель российских войск не была достигнута за 30 дней и они продолжают медленно двигаться, учитывая украинское сопротивление. Российские успехи ограничены в некоторых частях военного театра военных действий, хотя они могут в конечном итоге и в течение нескольких недель достичь своей цели, если прекращение огня не было достигнуто ранее, но очевидно, что они не смогли захватить свои цели в соответствии с первоначальным планом.

Госсекретарь Остин, выступая на пресс-конференции в Болгарии с премьер-министром Болгарии Кириллом Петковым, заявил, что россияне стагнируют на нескольких фронтах, что верно. В другом ответе на вопрос, попытается ли Москва захватить Одессе, Остин проявил осторожность, заявив, что, хотя он и не мог говорить о российском планировании или стратегии, очевидно, что тактика, использовавшаяся до сегодняшнего дня, также не показывает никаких признаков того, что войска Путина выполняют свой первоначальный план при вступлении и оккупации Украины. свергнуть свое правительство. Остин добавил, что доказательством того, что в военном отношении дела русских не пошли хорошо, является то, что они использовали жестокие методы, похожие на то, как они атакуют гуманитарные коридоры для эвакуации мирных жителей и невооруженных населенных пунктов.

Однако российские войска продолжают свое наступление, которое во многих случаях нарушает гуманитарные аспекты, такие как само право на войну. На этой неделе украинские власти обвинили российскую армию в беспорядочной бомбардировке художественной школы, в которой 430 человек были беженцами в городе Мариуполь, где осада и жестокие действия российских войск войдут в историю из-за внушающих доверие подозрений в совершении массовых военных преступлений.

Представители местных органов власти в Мариуполе подтвердили, что художественная школа была полностью разрушена, и если есть выжившие, люди слишком много часов находились под обломками здания, не имея возможности ничего сделать для их спасения из-за интенсивности обстрела российской артиллерии, что нет никакой информации о судьбе этих беженцев, находившихся там до нападения, однако считается, что выживших не было. Считается, что разрушение школы, где гражданские лица укрывались от бомб, было вызвано ударом ракеты «Кинжал» - разрушительного гиперзвукового скоростного оружия - никогда ранее не стрелявшего в бою и тем более по гражданским районам, что привело к разрушению здания и почти неминуемая смерть 450 гражданских беженцев.

Другой западноевропейский разведывательный источник, к которому обратилась Infobae, сообщил, что они отслеживают военные действия в Украине в электронном виде и получили доступ через неопубликованные спутниковые снимки к ущербу, нанесенному школе, где находились только мирные жители, что указывает на то, что это похоже на нападение, которое было совершено в прошлую субботу на складе украинского оружия и боеприпасов на западе страны и недалеко от границы с Польшей, поэтому нет никаких сомнений в том, что в обоих атаках использовались гиперзвуковые ракеты «Кинжал» также против гражданских лиц, которые искали убежища в здании школы, что является военным преступлением.

Столкнувшись с этой акцией, неудивительно, что прокурор Международного уголовного суда Карим Хан попросил ускорить расследование военных преступлений и использовать в качестве инструмента для создания ужаса изнасилований девочек и взрослых женщин, которые будет совершать Россия. При этом проблемы, с которыми столкнется Владимир Путин, больше не сосредоточены только на его затянувшейся и медленной военной операции по захвату Украины или на экономическом кризисе, который нависает над Россией как продукт экономических и финансовых санкций.

Пока это происходит, молчание в Кремле становится все более оглушающим со стороны тех чиновников, которые раньше не осмеливались допрашивать нового «царя» Владимира, и все, похоже, растет день ото дня, как многие российские мегамиллионеры и средние политические кадры в Думе и Кремль начинает волноваться. С другой стороны, последний раунд санкций, гораздо более жестких, чем ранее известные, был выдвинут ЕС и Вашингтоном в рамках поездки президента Байдена в Европу на этой неделе, и они, похоже, оказывают разрушительное воздействие на российскую экономику, что разделяет мнения внутри Путина, как никогда ранее, среди российских чиновников, которые не желают оставаться в истории как политики экономически неблагополучной страны, не говоря уже о сообщниках и военных преступниках. Эта ситуация в российской политике привела к тому, что Путин приказал своим спецслужбам жестоко охотиться за чиновниками, причастными к тому, что президент считает государственной изменой.

Учитывая эту ситуацию, официальные лица НАТО утверждают, что должно быть понимание причин первого бегства политических кадров из Кремля и некоторых российских мегамиллионеров, некоторые из которых уже покинули Москву со своими семьями и были укрыты Европейским союзом, который на тот момент и по соображениям безопасности сохраняют свою идентичность.

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