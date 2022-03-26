Палома Фиуза рассказывает, что ее отец находится в отделении интенсивной терапии после заражения COVID-19: «Мой папа собирается выбраться из этого, я молюсь»

После того, как Палома Фьюза была представлена в качестве одного из членов Esto es Guerra, она не колеблясь поблагодарила постановку за предоставленную возможность. Однако возник вопрос, из-за которого он треснул и эта улыбка исчезла. Премьера фильма «Америка Спейс» состоялась в понедельник, 21 февраля.

Во вторник, 22 февраля, мистер Джи представил молодую женщину в качестве участника программы, которая участвует в программе, несмотря на семейные проблемы. Столкнувшись с этим, Яко Эскенази без колебаний спросил его, о чем идет речь.

Услышав этот вопрос, Палома не смогла сдержать плач и объяснила, что ее отец находится в плохом состоянии здоровья, который находился в отделении интенсивной терапии после осложнений COVID-19.

«У меня довольно серьезная семейная проблема, это тема моего отца, все будет хорошо, к сожалению, проблема COVID очень серьезная. Все, что я хочу сказать, это позаботьтесь о себе, вам нужно пройти вакцинацию. Мой отец собирается выбраться из этого, я молюсь», - сказал бразилец в какой-то момент, стараясь сохранять спокойствие.

Однако, когда Яко Эскенази спросил его, что он скажет отцу, Палома Фьюза была более унижена.

«Моя семья знает, как сильно я их люблю, я думал, что останусь в Бразилии, чтобы поддержать, но я ничего не могу сделать, моему отцу интубируют, и я там ничего не делаю. Нам нужно подождать, молиться, и все наладится», — сказала Палома, будучи сдержанной Натали и Яко.

ПОСЛАНИЕ ОТЦУ

«Скажи моему папе, потому что у меня была возможность навестить его, что я очень люблю его, что семья с ним, что я здесь, потому что мне нужно работать, но что бы ни случилось, я увижу тебя. Я с вами, я слишком сильно вас люблю, все будет хорошо. Он в реанимации, под наркозом, но я знаю, что он слушает меня, слушает молитвы. Все получится, нужно просто быть сильным», — сказал один пострадавший Фиуза.

Со своей стороны Яко и Натали попросили его быть сильным и призвали общественность помочь в молитвах за скорейшее выздоровление отца бразильца.

Сказав это, Палома успокоилась и встретилась с другими участниками программы.

После окончания пространства Палома использовала свои сети, чтобы поблагодарить своих поклонников за знаки любви, которые она получала, а также молитвы отцу о скорейшем выздоровлении.

«Спасибо всем за ваши послания и молитвы», - написала молодая женщина фотографию, на которой видно ее отца.

Палома Фиуза благодарит молитвы за своего отца. (Фото: инстаграм)

КАКОЙ РЕЙТИНГ ПОЛУЧИЛА ПЕРВАЯ ПРОГРАММА ESTO ES GUERRA?

Премьера возвращения Esto es Guerra состоялась в прошлый понедельник, 21 февраля, через сигнал América Televisión отпраздновать 10-летие передачи. Новый сезон молодежного реалити-сериала прошел под руководством Натали Вертис, Яко Эскенази, Салли Саэнц, Джино Песаресси и Кашаза, которым было поручено представить новых участников конкурса.

Кажется, все указывает на то, что ожидание того, кто будет генерировать «бомбы», что зрители будут приклеены к экрану, поскольку они присвоили ему 16,8 рейтинговых балла в Лиме и 17,2 в городах Лимы+6.

Запись Рафаэля Кардосо, Розанхела Эспиноза, Фабио Агостини и Жосмери Согласно информации, предоставленной Ibope Media, Толедо удалось занять первое место в общей рейтинговой таблице за день.

На втором месте и очень близко оказался национальный телесериал «Марикуча», который в Лиме набрал 16,3 балла, а в Лиме +6 городов он набрал 17,2 балла.

Это персонажи, которых можно увидеть каждый вечер в This is War. (Фото: распространение)

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