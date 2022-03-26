Оскар 2022: где посмотреть награды в Аргентине, Мексике, Колумбии и Перу

В следующее воскресенье, 27 марта, состоится 94-я церемония вручения премии «Оскар», которая будет транслироваться из традиционного театра Долби, расположенного в Лос-Анджелес, Калифорния.
Следует отметить, что, как и каждый год, официальным каналом прямой трансляции является ТНТ, где вы проведете красную дорожку, интервью с кинозвездами, анализ церемонии и уже известный опрос фанатов.
Вот почему, если вы живете в Латинской Америке, здесь есть все, что вам нужно знать, чтобы настроиться на захватывающий гала-концерт, который будет посвящен лучшим фильмам года.
-Поток: канал 306 HD
-Мовистар ТВ: канал 305 HD
-Кларо ТВ: канал 309 HD
- Всего: канал 435
-Антина: канал 71
-Небо: канал 415 SD и 1415 HD
-DirecTV: каналы 502 SD и 1502 HD
-Мовистар ТВ: каналы 102 СД, 595 СД, 730 HD и 870 HD
-Кларо ТВ: каналы 53 SD и 1504 HD
-Звезда Глобалком: Канал 21
-DirecTV: каналы 502 SD и 1502 HD
-Простой телевизор: каналы 502 SD/HD и 1502 HD
-Блюдо: Каналес 370 СД у 870 HD
-Небо: 415 SD и 1415 HD каналов
-Иззи: каналы 610 SD и 912 HD
-Мег кабель: каналы 410 SD и 1410 HD
-Мовистар ТВ: канал 400 HD
-Кларо ТВ: каналы 701 SD и 1701 HD
-Тиго: каналы 41 Sd и 283 HD
-Прямое телевидение: 502 SD и 1502 HD каналов
-Цифровое экспресс-соединение: канал 35 HD
Важно отметить, что телевидение будет не единственным способом настроиться на премию «Оскар», также будут проходить различные интернет-трансляции. Хотя следует отметить, что они платные.
- TNT GO: можно скачать для Перу, Аргентины, Мексики и Колумбии
- DirecTV Go: доступно для Аргентины, Колумбии и Перу
- Movistar Play: доступно только для Аргентины
-Flow App: только для Аргентины
-Izzi Go: только для Мексики
-Телецентр Play: для Аргентины
Чтобы узнать происхождение названия премии «Оскар», мы должны вернуться в 1929 год, когда сначала награда не имела собственного названия. В то время киноиндустрия в США называла эту награду: статуэтка Академии, Золотой трофей или Статуэтка за заслуги.
Существует множество легенд о творчестве, которые существуют по сей день; однако версия самой Академии кинематографических искусств и наук, которая находится на ее официальном сайте, указывает, что основной ответственностью за подчеркивание присуждаемых сегодня наград была библиотекарь Маргарет Херрик.
Позже, в 1945 году, она стала исполнительным директором до 1971 года, спустя некоторое время после ее согласия, она стала крестить престижную статуэтку Оскаром, заявив, что «он похож на своего дядю Оскара».
С тех пор Академия стала называть премию неофициально, до 1934 года название стало популярным, когда известный обозреватель Сидней Сколски использовал его в своей колонке, чтобы рассказать о премии «Лучшая женская роль», которую он выиграл, Кэтрин Хепберн. Только в 1939 году Академия официально использовала термин «Оскар».
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