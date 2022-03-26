Оскар 2022: где посмотреть награды в Аргентине, Мексике, Колумбии и Перу

FOTO DE ARCHIVO. Glenn Close es entrevistada en la alfombra roja de los Oscars para la 93ª edición de los premios de la Academia en Los Ángeles, California, Estados Unidos. 25 de abril de 2021. Chris Pizzello/Pool vía REUTERS

В следующее воскресенье, 27 марта, состоится 94-я церемония вручения премии «Оскар», которая будет транслироваться из традиционного театра Долби, расположенного в Лос-Анджелес, Калифорния.

Следует отметить, что, как и каждый год, официальным каналом прямой трансляции является ТНТ, где вы проведете красную дорожку, интервью с кинозвездами, анализ церемонии и уже известный опрос фанатов.

Вот почему, если вы живете в Латинской Америке, здесь есть все, что вам нужно знать, чтобы настроиться на захватывающий гала-концерт, который будет посвящен лучшим фильмам года.

В эфире также проходит красная дорожка и интервью (Фото: Reuters/Mike Blake)

-Поток: канал 306 HD

-Мовистар ТВ: канал 305 HD

-Кларо ТВ: канал 309 HD

- Всего: канал 435

-Антина: канал 71

-Небо: канал 415 SD и 1415 HD

27 марта состоится церемония (Фото: REUTERS/Эрик Гайард)

-DirecTV: каналы 502 SD и 1502 HD

-Мовистар ТВ: каналы 102 СД, 595 СД, 730 HD и 870 HD

-Кларо ТВ: каналы 53 SD и 1504 HD

-Звезда Глобалком: Канал 21

TNT — это канал, на котором они обычно транслируются (Фото: EFE/EPA/Майк Нельсон/архив)

-DirecTV: каналы 502 SD и 1502 HD

-Простой телевизор: каналы 502 SD/HD и 1502 HD

-Блюдо: Каналес 370 СД у 870 HD

-Небо: 415 SD и 1415 HD каналов

-Иззи: каналы 610 SD и 912 HD

-Мег кабель: каналы 410 SD и 1410 HD

Это будет 94-я церемония награждения (Фото: Льюис Джоли/Пул через REUTERS)

-Мовистар ТВ: канал 400 HD

-Кларо ТВ: каналы 701 SD и 1701 HD

-Тиго: каналы 41 Sd и 283 HD

-Прямое телевидение: 502 SD и 1502 HD каналов

-Цифровое экспресс-соединение: канал 35 HD

Награды можно настроить на нескольких платформах (Фото: Крис Пиццелло/Пул через REUTERS)

Важно отметить, что телевидение будет не единственным способом настроиться на премию «Оскар», также будут проходить различные интернет-трансляции. Хотя следует отметить, что они платные.

- TNT GO: можно скачать для Перу, Аргентины, Мексики и Колумбии

- DirecTV Go: доступно для Аргентины, Колумбии и Перу

- Movistar Play: доступно только для Аргентины

-Flow App: только для Аргентины

-Izzi Go: только для Мексики

-Телецентр Play: для Аргентины

Награды являются долгожданным ежегодным событием (Фото: EFE/EPA/Марк Террилл)

Чтобы узнать происхождение названия премии «Оскар», мы должны вернуться в 1929 год, когда сначала награда не имела собственного названия. В то время киноиндустрия в США называла эту награду: статуэтка Академии, Золотой трофей или Статуэтка за заслуги.

Существует множество легенд о творчестве, которые существуют по сей день; однако версия самой Академии кинематографических искусств и наук, которая находится на ее официальном сайте, указывает, что основной ответственностью за подчеркивание присуждаемых сегодня наград была библиотекарь Маргарет Херрик.

Позже, в 1945 году, она стала исполнительным директором до 1971 года, спустя некоторое время после ее согласия, она стала крестить престижную статуэтку Оскаром, заявив, что «он похож на своего дядю Оскара».

С тех пор Академия стала называть премию неофициально, до 1934 года название стало популярным, когда известный обозреватель Сидней Сколски использовал его в своей колонке, чтобы рассказать о премии «Лучшая женская роль», которую он выиграл, Кэтрин Хепберн. Только в 1939 году Академия официально использовала термин «Оскар».

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