Оскар 2022: Джейн Кэмпион: история единственного номинированного режиссера

До 94-й церемонии вручения «Оскара» осталось всего несколько дней, и вместе с ней эйфория от самой важной награды в области седьмого искусства в мире вызвала большой интерес. Одна из самых важных и желанных категорий - «Лучший режиссер», и в этом году, несмотря на великую социальную революцию, которая начинает оправдывать женщин в различных культурных, политических и даже трудовых сферах, в 2022 году только одна женщина номинирована.

Джейн Кэмпион, которая является фаворитом, выигравшей статуэтку, борется за премию «Оскар» благодаря своей работе в El Poder Del Perro, вестерне, который мог бы раз и навсегда дать Netflix - крупнейшей в мире стриминговой платформе - свой первый триумф в премьерской категории церемония. Несмотря на эти хорошие прогнозы, ее триумф будет представлять собой не только еще один элемент в ее резюме, но и возможность стать третьей женщиной, получившей эту награду за всю свою историю.

История жизни этого режиссера быстро стала темой интереса в социальных сетях и СМИ не только потому, что она является потенциальным победителем, но и потому, что она является отличным знаменем в борьбе за справедливость номинаций на «Оскар», которые в последние годы подвергались критике за отсутствие женщин. пространства внутри основных категорий, причем «Лучшее управление» является наиболее востребованным для изменения.

Для Кэмпион эта номинация пополняет рекорд из двух в одной категории, что является уникальным для женщины

Элизабет Джейн Кэмпион родилась 30 апреля 1954 года в Веллингтоне, Новая Зеландия, и под средствами к существованию, которые ее родители генерировали с бизнесом в обувной промышленности, она решила изучать антропологию в Университете Виктории в Веллингтоне в 1975 году. После путешествия по Европе в течение года и изучения живописи в Школе искусств Челси в Лондоне Кэмпион переехал в Австралию, где в 1979 году получил степень по живописи в Сиднейской школе искусств Сиднейского университета.

В качестве краткого отчета о его романтической жизни и семье, которую он сформировал, в 1992 году Кэмпион женился на Колине Дэвиде Энглерте. Их первый ребенок, Джаспер, умер в возрасте 12 дней, но в 1994 году у них родилась дочь Элис Энглерт, которая занимается актерским мастерством. Джейн и Колин развелись в 2001 году.

В других наградах он выиграл эту категорию

За свою профессиональную карьеру в мире седьмого искусства его первый короткометражный фильм «Пил» (1982) получил Золотую пальмовую ветвь за лучший короткометражный фильм на Каннском кинофестивале 1986 года, но международное признание он получил благодаря его фильму «Пианино» (1993). С этим фильмом он выиграл на том же фестивале, а также премию Австралийского института кино за лучшую режиссуру и «Оскар» за лучший оригинальный сценарий в 1994 году.

Ее карьера в кино уже имеет прецедент завоевания женщин в мире кинорежиссуры, поскольку она была вторым режиссером, номинированным на «Оскар» за лучшую режиссуру в истории Академии. В 1993 году она стала первой женщиной, получившей Золотую пальмовую ветвь на Каннском кинофестивале, и эта веха не повторилась до 2021 года, когда Джулия Дюкурно получила соло для своего второго полнометражного фильма «Титан».

Она стала второй женщиной, номинированной на «Лучший режиссер» на «Оскарах»

В 1996 году снял фильм «Портрет леди», основанный на романе Генри Джеймса, в главных ролях Николь Кидман, Джон Малкович, Барбара Херши и Мартин Донован. Holy Smoke (1999) воссоединила Чемпиона с Харви Кейтелем, на этот раз с женской главной ролью Кейт Уинслет. Эротический триллер «In the Cut» (2003) по мотивам бестселлера Сюзанны Мур предоставил Мег Райан возможность избавиться от ролей семейного кино.

Вне кинотеатра Джейн была исполнительным продюсером документального фильма «Похищение: история Мэгуми Йокота» (2006), но в 2009 году она выпустила «Яркую звезду», фильм, знаменующий её возвращение к романтизму в чистейшем стиле The Piano. В нем рассказывается история любви поэтов Джона Китса и Фанни Браун.

В 2019 году ее фильм «Эль Пиано» был выбран как лучший фильм всех времен, снятый женщиной, согласно опросу киноэкспертов, организованному BBC, что добавило к еще одному великому триумфу для нее и женщин в индустрии развлечений, которые также назвали его одним из ведущих первопроходцев в кино и фигура, за которой последует революция в пространствах, которые раньше считались только «мужскими».

Кампио куэнта кон трубахос ан телевидение

Его полный список выступлений не только в фильмах, но и в короткометражных фильмах, таких как: «Леди Баг» (сегмент антологии «Каждому свое кино») в 2007 году, «Дневник воды» (сегмент антологического фильма 8) в 2016 году, «После работы» в 1984 году, «Пил: упражнение в дисциплине» в 1982 году или неудачи соблазнения и завоевания в 1981 году.

Телевидение - еще одна платформа, на которой он работал с большим успехом и доказал, что его универсальность в работе является одним из его величайших качеств, поскольку это позволило ему реализовать такие проекты, как: 2017 Top of the Lake: China Girl (телевизионный мини-сериал, совместно с Ариэлем Клейманом), Top of the Lake (телесериал, режиссер совместно с Гартом Дэвисом), «Два друга» (телефильм) и «Dancing Daze» (телесериал, эпизод 1).

Элла эс ла única мухер номинада Номинантами на премию «Оскар» на 94-ю премию «Оскар» за лучшую режиссуру являются Кеннет Брана, Пол Томас Андерсон, Джейн Кэмпион, Рюсуке Хамагучи и Стивен Спилберг, показанные в сочетании фотографий из файла.

«Сила собаки» () — самописный западный драматический фильм, снятый по мотивам одноименного романа Томаса Сэвиджа 1967 года. В фильме снимались Бенедикт Камбербэтч, Кирстен Данст, Джесси Племонс и Коди Смит-Макфи. Этот фильм лидирует в 12 номинациях на 94-ю премию «Оскар», включая «Лучший фильм».

Двенадцать лет прошло между премьерой «Яркая звезда» и «Сила собаки». К счастью, критики, зрители и индустрия с энтузиазмом восприняли возвращение стильного режиссера, благодаря которому Хлоя Чжао и Кэтрин Бигелоу могли бы быть номинированы на Джейн Кэмпион как единственные женщины, получившие Оскар.

Его фильм - фаворит на победу

Только семь женщин были номинированы на лучшую режиссуру: Лина Вертмюллер в фильме «Паскуалино Сеттебеллецце» (1976), Джейн Кэмпион за «Фортепиано» (1993) - да, это ее вторая номинация -, София Коппола за «Потерянные в переводе» (2003), Кэтрин Бигелоу за «Локер боли» (2009), Грета Гервиг для птичьей леди (2017), Изумрудный Феннелл для многообещающей молодой женщины (2020) и Хлоя Чжао для «Земли кочевников» (2020); из них статуэтку выиграли только Бигелоу и Чжао.

