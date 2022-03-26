Ольга Зумаран советует ребятам из шоу-бизнеса: «Они думают, что скандал дает деньги, ступите на землю»

В ноябре 2021 года Ольге Зумаран удалось победить рак шейки матки после гистерэктомии, то есть полного удаления матки. Этот эпизод полностью ознаменовал жизнь перуанской актрисы, которая теперь является послом кампании «Утеро без стыда».

В связи с долгой карьерой на перуанском телевидении, запомнившаяся Ева Оласо де Миль Офисиос хочет проинформировать своих подписчиков о важности профилактических осмотров. Благодаря этому Ольга вовремя диагностировала онкологическое заболевание и имела больше шансов на скорейшее выздоровление.

« Я знаю, что могу влиять на людей, что они не стыдятся и контролируют их. К сожалению, в мое время не было вакцин, сейчас есть вакцины против вируса папилломы человека. Поэтому я всегда советую женщинам работать с профилактикой, посещать своего гинеколога здоровыми», - прокомментировала она в интервью газете La República.

О своем успехе на телевидении Зумаран добавляет, что хорошо знает, что эта среда захватывающая, хотя популярность и слава эфемерны. « Важно, чтобы вы оставили свой след как хороший человек, хороший актер, хороший ведущий, чтобы они запомнили вас с любовью. Это уже есть в книге шоу, энциклопедии, как говорится, и это доставляет мне огромное удовольствие», - добавил он.

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Хотя она не называла имен, бывшая королева красоты утверждала, что хорошо знает новое поколение перуанских телевизионных деятелей, которые рассказывают время, тех же, которые становятся новостями из-за их скандалов.

«Эти ребята считают, что жизни не будет. Когда вам 20 или 30 лет, вы видите 60 или 70 лет, и вы не знаете, что когда вы обернетесь, все закончится, как пандемия, которая заперла нас всех. Они думают, что скандал дает деньги, что они нанимают тебя. Они сказали мне: «Устройте какой-то скандал, чтобы получить работу», - сказал он.

Ольга Зумаран порекомендовала следовать ее совету: «Шагайте на землю, работайте, учитесь, экономьте деньги; не будьте с тележками года». Он также указывает, что они могут веселиться, но с осознанием и контролем: «У вас должно быть некоторое управление, потому что есть большой ущерб вашему психическому здоровью».

Жизнь актрисы уже вне опасности. (Фото: инстаграм)

САМЫЙ ТЯЖЕЛЫЙ МОМЕНТ 2021 ГОДА

В сентябре того же года у Ольги Зумаран было предраковое поражение шейки матки, обнаруженное кольпоскопией. «Первое, что мне пришло в голову, это мысль о смерти. Я думал о том, как долго я смогу остаться в живых, это может занять несколько лет или месяцев. Никто в моей семье никогда не страдал ни от этого типа рака, ни от любого другого», - сказал он El Comercio, когда услышал о результатах.

До этой процедуры бывшая королева красоты проводила свой ежегодный плановый осмотр, где врач обнаружил аномалию и заказал это второе обследование, которое увеличило изображение шейки матки и удалось выявить поражение.

После оценки она была полна решимости выполнить гистерэктомию, которая прошла успешно, поэтому рак уже находится вне ее тела. «Они удалили мои яичники, маточные трубы и матку, врачи говорят мне, что у меня очень хороший прогноз, потому что они сначала подхватили болезнь», - сказал он после операции.

Ольга Зумаран перенесла гистерэктомию. (Фото: Эссалуд)

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