Нинель Конде отказалась от иска против Джованни Медины за моральный ущерб

Джованни Медина подтвердил, что Нинель Конде отозвала иск, который он подал против него за моральный ущерб. Этот юридический конфликт начался в июне 2021 года и добился прогресса, однако певица решила, что он не будет продолжаться, чтобы между ними был мир.

В июне прошлого года Нинель Конде объявила, что подала в суд на Джованни Медину, отца ее сына Эммануэля, из-за заявлений, сделанных бизнесменом против него в средствах массовой информации, а также путем постоянного разоблачения детей в социальных сетях и журналах.

Однако на последнем этапе судебного иска об опеке над ее сыном Нинель решила отказаться от иска, чтобы не было конфликтов между ней и ее бывшим партнером теперь, когда они оба пытаются жить с Эммануэлем, как сказал Медина в First Hand:

Джованни Медина в настоящее время заботится об Эммануэле, но они с Нинель ждут, чтобы узнать, какой будет опека с приговором (Фото: Instagram/ @giovannimedinam)

В то время адвокаты Конде даже заявили, что часть иска была связана с заявлениями бизнесмена о певце, его браке с Ларри Рамосом и, в последнее время, потому, что он поддерживал и, возможно, был информатором журналистки Анабель Эрнандес, которая писала в своем исследовании Эмма и другие нарколеди Нинель якобы связаны с капо.

Однако Джованни раскрыл, что его бывший партнер сказал ему, что подал на него в суд, потому что ему «плохо советовали», но, как и он, он стремился к миру между ними.

Кроме того, бизнесмен поделился, что между ними больше нет посредника, поскольку отношения улучшились до такой степени, что сделок больше не нужно заключать, но они ждут приговора, чтобы узнать, каким будет опека Эммануэля.

С другой стороны, Медина призналась, что сосуществование Нинель и ее сына по-прежнему «холодно», но она надеется, что вскоре между ними будут хорошие отношения, чтобы Эммануэль мог пригласить двух своих родителей.

Нинель Конде перестала встречаться с Эммануэлем из-за пандемии и проблем, возникших у Ларри Рамоса (Фото: Instagram/ @ninelconde)

«В настоящее время сосуществование было немного холодным, его нужно создать больше, чем связь, но это происходит именно с сосуществованием. Мы должны продолжать поощрять это, со своей стороны, создать необходимые условия для этого», — сказал бизнесмен.

В феврале танцовщица также поделилась, что пыталась восстановить хорошую эмоциональную связь со своим сыном, однако она знает, что «связь полностью сломаны», поскольку они не были лицом к лицу в течение нескольких месяцев, поэтому ничего не осталось, кроме как продолжать делать все возможное, чтобы ребенок чувствовал себя комфортно с этим. По словам Медины, во время первого воссоединения между матерью и сыном у них обоих не было эмоционального момента, но и не было момента стресса.

Нинель также рассказала, что во время сосуществования между ними сохранялась хорошая атмосфера, и поблагодарила отца ее сына за то, что он не возражал против встречи Эммануэля с ней.

О Ларри Рамосе и запретительном судебном приказе, который Джованни наложил, чтобы бывший партнер Нинель Конде не приближался к Эммануэлю, он заверил, что это то, что «уже есть» и будет оставаться там, хотя он не беспокоится, потому что в настоящее время колумбиец скрывается от правосудия и могут быть арестованы в любой момент.

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