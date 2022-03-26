Новая резня в Валье-дель-Каука: четыре человека погибли в доме

Институт исследований развития и мира (Indepaz) сообщил в последние часы о 26-й резне в этом году в Колумбии. События произошли рано утром в эту пятницу, 25 марта, в деревне Ла Мария, сельский район муниципалитета Эль-Агила (Валье-дель-Каука), в результате чего погибли четыре человека.

Согласно первым сообщениям, жертвы (трое мужчин и одна женщина) находились в доме, расположенном в 20 минутах езды от центра города, когда их убили из огнестрельного оружия. Индепаз заверила, что, судя по всему, двое из убитых будут парой, хотя их личность еще не установлена полностью.

Это были жители, которые заметили многочисленные убийства, так как выстрелы были слышны издалека, сопровождаемые криками. Местные СМИ сообщили, что съемки продолжались около 30 минут. Через несколько минут жители деревни подошли к дому, столкнувшись с суровой сценой.

Власти не смогли прибыть на место происшествия на рассвете из-за опасений отсутствия безопасности в окрестностях. Впоследствии ИТК Генеральной прокуратуры смогла осуществить изъятие тел до завершения расследования с целью установления местонахождения виновных.

Мэр Эль-Агилы Юлиан Даниэль Гальего Гарсия выступил с заявлениями для El Tiempo и заверил, что преступление будет связано «с проблемами микроторговли наркотиками». Кроме того, он уточнил, что один из убитых молодых людей был из этого населения, а остальные - из других районов.

«В Ла Марии возникли некоторые проблемы с отсутствием безопасности, потому что это населенный центр, который, к сожалению, не имеет общественной силы. У нас там нет полицейского участка, у нас нет полицейских», — сказал президент.

По словам Gallego, советы по безопасности, которые были сделаны в последние месяцы, показывают, что большинство преступлений связано с продажей наркотиков.

«Территория, расположенная на севере департамента Валле и близкая к департаменту Рисаральдна, обладает мобильностью вооруженных субъектов, которые совершают действия в разных муниципалитетах» региона». Кроме того, в этой области присутствует аутсорсинг нелегальных групп, таких как «La Cordillera» и «Los Flacos», предупредил Indepaz.

В этом новом случае пять человек погибли бы в этом городе менее чем за две недели.

Последняя резня произошла 23 марта в городе Усме (Богота). Три человека (двое мужчин и одна женщина) были убиты из огнестрельного оружия в здании, расположенном в районе Компостела.

Управление омбудсмена выпустило раннее предупреждение (AT) 010/21, в котором заверяет, что действия властей по борьбе с незаконными вооруженными формированиями вводят в заблуждение в столице страны. Образование указало, что не принимается никаких мер для предотвращения воздействия и социального и территориального контроля над этими вооруженными структурами.

С момента подписания Мирного соглашения между национальным правительством и вымершими FARC были убиты 1327 общественных лидеров и подписантов суда 17 марта. Исследование проводилось в период с ноября 2016 года по март 2022 года, оставив пугающую цифру после события, которое ознаменовало историческую веху в деле сокращения насилия в стране и социальной реинтеграции многих граждан, которые в то время знали только об оружии.

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