«Мой дом — твой дом»: как живут украинские беженцы, принимаемые испанскими семьями

(Из Мадрида, специальный посланник) Черные облака толпятся вдали над небом Эль-Эспинара, и капли начинают нагло падать на лобовое стекло. Уже в ратуше этого муниципалитета в испанской провинции Сеговия, в часе езды от Мадрида, прибывает Эстер с брызгами волос и с теплой улыбкой.

Она одна из многих испанцев, которые через НПО «Посланники мира» приветствовали украинские семьи в своих домах. «Мы делаем все, что в наших силах. Их много в больницах, много больных приехало из Украины и есть даже ребенок в заключении, которого мы не знаем, выживет ли он. Для нас это была большая реальность», — признает Infobae.

Более 3,5 миллиона человек покинули Украину с начала российского вторжения, а беженцы находят убежище в небольших населенных пунктах по всей Европе. Согласно данным Министерства интеграции, социального обеспечения и миграции Испании, количество украинских беженцев в испанской системе приема составляет 12 000 человек.

Вместе с мужем и детьми подросткового возраста Эстер открыла для нее чердак - «который довольно большой, я поставила пару кроватей, вешалку для одежды и некоторые другие вещи, чтобы им было удобно» - матери с 7-летним и 11-летним. «Мы принимали их до тех пор, пока они не устроили для них дом в другом городе, одном из тех, которые есть у некоторых семей и которым никто больше не пользовался. Они предложили им и заплатили за электричество, воду, отопление».

С начала российского вторжения из Украины покинули более 3,5 миллиона человек (Фото: Франко Фафасули)

«Это был не совсем розовый опыт из-за эмоциональной ситуации в семье, вещей, о которых я не задумывался. 11-летний мальчик посмотрел на мир в каком-то смысле... Полтора дня он еще не улыбался, но когда увидел, что мы подготовили его рюкзак для школы, он улыбнулся. Я помню это и волнуюсь, потому что ругаю своих дочерей, которые не хотят ходить, а этот мальчик думал о школе и увидел, что у него снова нормальное детство и жизнь. Это все еще было возможно».

Он останавливается на мгновение и, как будто не мог сдержать себя, восклицает: «Женщина пришла с рюкзаком, похожим на ноутбук. У неё там была жизнь, как у меня».

И вдруг она вспоминает: «У меня есть Tik Tok, в котором я выкладываю забавные видео с моей собакой, и мы поняли, что она следила за мной год назад, потому что ее позабавило видео. Кто собирался сказать, что через год эта семья, которая следила за мной в сети, окажется в моем доме. Какая судьба...».

Разговор прерывается прибытием Игоря, украинца, который живет в Эль-Эспинаре и прибыл в Испанию в 2007 году. В течение этого месяца он стал ключевой фигурой среди сел района, выступая в качестве переводчика между местными жителями и беженцами, и проводя каждый день по крайней мере одну украинскую семью, чтобы помочь им оформлять документы.

Игорь и Эстер направляются в Сан-Рафаэль, соседнюю деревню, где расположены дома Кончи и Хосе Луиса, двое из Мадрида старше 70 лет, которые уехали из большого города ради спокойной жизни и теперь приветствуют пару украинцев: Леонида 66 лет и Нури, 64 года.

«Мы не понимаем друг друга, поэтому не спорим»

Леонид, Нурид, Кончи и Хосе Луис (Мартина Путруэле)

Нури спокойно улыбается, на ногах носит тапочки с сердечками. У Кончи есть похожие, но с пингвинами. В последние дни они стали приятелями и разговаривают с приложением для перевода мобильных телефонов. Они общаются как могут. Кончи приготовила на днях паэлью, которую Нури с гордостью показывает на свой мобильный телефон; а на другой день настала ее очередь радовать хозяев блюдом с родины.

«Мы приехали из Харькова полторы недели назад», — рассказывает Леонид, а его жена показывает фотографию, которую она сделала, на которой видны повреждения в районе, где она жила. Она добавляет: «Они бомбили очень близко. В соседнем доме была воронка на земле ракеты. Мы думали, что собираемся сбросить бомбу в свой дом и что у нас не будет времени уходить, поэтому мы ушли. В течение нескольких дней у нас не было отопления, воды и электричества. Мы жили в постоянном страхе».

В 200 метрах от того места, где они жили, взорвались все окна девятиэтажного здания. Некоторые из его соседей вышли купить хлеб и так и не вернулись: они погибли после удара ракеты.

Они никогда не думали, что им придется принять решение покинуть Украину. «Это было сложно, но мгновенно».

Нури и Леонид (Мартина Путруэле)

Путешествие казалось вечным. «Мы ехали на поезде 24 часа в Варшаву. Мы долго стояли и толпились, поэтому не носили багаж, потому что нам сказали, что он не войдет. Потом мы сели на самолет в Испанию, перелет длился три часа. И, наконец, мы приехали сюда, где нам очень комфортно».

«Ушли ее сын, ее 7-месячная беременная невестка и другой маленький внук», - переводит нам Игорь. «Они боятся уезжать из-за риска, связанного с выездом из страны в таких условиях».

Нури срывается в разные моменты разговора, и Леонид приходит ему на помощь, но вскоре он тоже взволнован: «Я хочу сказать своим украинским братьям, которые все еще там, что у них должны быть силы; мы очень переживаем за вас».

«Мы просто хотим, чтобы все закончилось быстро, без стольких жертв», - кричит Нури, а Леонид ходатайствует: «Россия сказала, что мы одна Родина; теперь нет возврата: мы навсегда разлучены. Это истребление. Они убивают и убивают людей».

Нури общается через приложение для перевода (Мартина Путруэле)

Сначала они не знали, где они будут жить и как будет жить в Испании, но вскоре поняли, что с Кончи и Хосе Луисом они обрели спокойствие, которое искали. Они женаты уже около 50 лет. «И еще 7 парней», - уточняет она, и подгоняет свитер под мужа, чтобы он хорошо смотрелся на фотографиях.

«Мы узнали через друга, что они спрашивают, есть ли люди, которых можно принять, и у нас больше нет детей, живущих здесь, мы сказали, что можем», — говорят Кончи и Хосе Луис Сума, увидев, как их жена начинает плакать: «Наши дети сказали нам заранее, и мы рассчитываем на них во всем, что нам нужно. Реальность такова, что мы хорошо ладим с Нури и Леонидом. Мы не понимаем друг друга, поэтому не спорим», - шутит он.

«Мы хотим, чтобы они снова увидели свою семью, были дома. Пусть война закончится, и они смогут жить в мире. Если это случится с ними, что мешает этому случиться с нами?»

«Когда зазвонили бомбы, я сказала дочери, что это шторм или фейерверк».

Маленькая Алиса играет с Лау

Девочка играет на пастбище. Он берет спущенный синий, красный и белый шар и бросает его на несколько дюймов. Собака, которая отвечает на имя «Лау», хватает ее зубами и кладет на ноги, чтобы она снова бросала. Девочка смеется и смеется.

Лос-Анджелес-де-Сан-Рафаэль — еще один город в этом же муниципалитете. Там они встречают Катерину с дочерью Ольгой, зятем Фаигом и дочерью Алисой, которой всего 3 года. Они прибыли в Испанию из Киева 12 марта. Семья, живущая в Мадриде, передала им свой летний дом и покинула компанию Lau. Как и в случае с Нури и Леонидом, Екатерина объясняет, что решение об уходе «было быстрым, но очень трудным». «Я не сомневалась, что пойду куда угодно, чтобы сопровождать дочь и внучку».

«В Киеве пока не так много жертв, но много завалов. Мы не знаем, каким будет наш дом, когда мы вернемся. Мы не знаем, будет ли она продолжать существовать».

Вся семья (Мартина Путруэле)

Ольга работает школьным учителем и говорит, что худшей частью поездки было то, что ее дочь страдает: «Ей было очень тяжело физически и эмоционально. У меня не было аппетита, я не ела. Я замечаю в ней перемены, она более закрыта, она всегда была более экстравертной и теперь нет», - говорит она, поглаживая щеки.

Он помнит самые тяжелые моменты, когда Алиса услышала взрывы и дрожала: «Он убегал. Окна разбились, и она спросила, что происходит. Я должен был сказать ему, что это шторм или фейерверк, потому что я не мог объяснить ему, что такое звук бомб».

Ее муж, Фаиг, бывший военный. «Я пережил войну в Азербайджане. Я знаю, что такое война, но я не представляла себе такого в Украине. Путин разрушает страну. Она не умещается в моей голове».

«Мы были так удивлены и тронуты такой щедростью. В этом доме есть большая зеленая зона для игры девочки» (Мартина Путруэле)

Они провели три дня в центре для беженцев в Варшаве. «Это было не очень хорошее место», — говорит Фаиг. «Вы не могли уснуть, несмотря на то, что еда была хорошей. Мы решили приехать в Испанию, потому что климат здесь мягче, здесь не так холодно, а для девочки — лучше. «Мы сели на самолет, и правда в том, что мы не знали, с чем столкнемся. Мы были так удивлены и тронуты такой щедростью. В этом доме есть большая зеленая зона для игры девочки. Мы не можем в это поверить».

Но вскоре его лицо омрачается: «Думаю, война пойдет в Европу. Это не ограничивается Украиной. Вот почему мир должен хорошенько подумать. «Все должны понимать, что этот парень сумасшедший», — переводит Игорь. Они смотрят друг на друга и кивают.

На пороге дома семья из четырех человек позирует для фото. Собака бежит. Сейчас они толпа.

Мартина Путруэле: Фото

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