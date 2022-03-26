Более 9 миллионов человек перешли на другие EPS, но проблемы с уходом остаются

Personal médico atiende a un enfermo en una unidad de cuidado intensivo NO COVID del Hospital El Tunal, el 17 de enero de 2021 de en Bogotá (Colombia). EFE/ Mauricio Dueñas Castañeda

В Колумбии 13 EPS были ликвидированы из-за проблем коррупции и ресурсов для их работы, поэтому пользователи серьезно пострадали от нехватки медицинских услуг или отсутствия доступа к лекарствам.

Иван Меса, директор по страхованию Министерства здравоохранения, заверил W Radio, что ликвидация направлена на улучшение здоровья в Колумбии и оказание помощи пациентам, которые были связаны с одной из WPS, которые перестали работать.

Он также заявил, что, несмотря на беспокойство колумбийцев, никто не останется без медицинской помощи и дал долю спокойствия всем, кто ждет перевода.

Многие люди сообщили, что их перевели в EPS, который не имеет страхового покрытия в муниципалитете, в котором они проживают. В связи с этим Меса сказал, что указ о передаче исправит это.

В связи с этим Меса сказал, что цель состоит в том, чтобы люди имели возможность выбрать поставщика медицинских услуг, который наилучшим образом соответствует их потребностям.

«Мониторинг управления возглавляет Национальное суперинтенданство здравоохранения, к настоящему времени ЭПС должна иметь необходимую помощь, то, что направлено, - это укрепление страховой сети», - уточнил он.

Меса сказал, что уже 9 миллионов пользователей переведены на разные EPS, и сказал, что это значительный объем пользователей.

«С того момента, как министерство взяло на себя распределение пользователей для других EPS, у нас было переведено более 9 миллионов человек в другие EPS с определенной ликвидацией, частичным изъятием или добровольными расчетами. Значительное количество пользователей переехало».

После этого распределения ликвидируемые пользователи EPS Coomeva смогут узнать, на какую ЭПС они были назначены, войдя в филиалы Consulta, назначенные другим EPS. И, в свою очередь, получающие ЭПС должны сообщать о сети медицинских услуг, доступных для их пользователей, а также о каналах оказания медицинской помощи.

«Для облегчения доступа к медицинским услугам члену или главе семьи рекомендуется связаться с назначенным EPS и обновить свои основные данные и свою семейную группу», - подтвердил директор страхования Министерства здравоохранения и социальной защиты.

Сумма долга EPS Coomeva, которая только что вступила в процесс ликвидации, близка к 837 миллионам песо с клиниками и больницами в стране, счета, которые должны быть урегулированы в процессе ликвидации учреждения здравоохранения.

Учитывая решение Управления здравоохранения, ассоциации пациентов ожидают, что будет учтено, что пациенты, которые будут переведены, по большей части, имеют серьезные заболевания.

По данным Колумбийской ассоциации больниц и клиник (ACHC), которая объединяет более 300 IPS, долг Кумевы перед этими учреждениями по состоянию на июнь 2021 года составил более 554 миллионов долларов. 73% были просрочены портфелем.

Согласно информации Управления, Coomeva имеет обязательства, близкие к 1,7 триллиона долларов, то есть уровень долга EPS в 1,6 раза превышает стоимость актива. «Это представляет собой разрыв в размере 204,23 миллиарда долларов в достаточном капитале и совокупные убытки, превышающие один миллиард песо», - говорится в сообщении банка.

С октября гильдия направила письмо в Министерство здравоохранения с призывом принять срочные меры по урегулированию ситуации, которая, несмотря на неоднократные попытки диалога, не была урегулирована.

Ликвидация, объявленная пару дней назад Управлением здравоохранения, в течение 4 лет фактически находилась под особым наблюдением, но Кумева не принимала мер Supersalud.

«Coomeva не соответствует финансовым условиям и условиям платежеспособности, с минимальным капиталом и адекватными показателями собственного капитала», - заявила компания, потому что в течение первых 11 месяцев 2021 года Coomeva зафиксировала убытки в размере 190 219 миллионов долларов.

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