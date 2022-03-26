Майами и Куско, города, где перуанцы путешествовали больше всего в 2021 году

Согласно последнему отчету Despegar, ведущей туристической компании Латинской Америки, Соединенные Штаты были излюбленным местом для перуанцев, когда речь заходит о путешествиях и планировании отпуска в 2021 году. Пять городов США возглавили рейтинг в десятке лучших международных направлений.

«Майами - это место, которое всегда предпочитают перуанцы из-за разнообразия туристических достопримечательностей, что делает его идеальным для путешествий с семьей, парой и друзьями. С другой стороны, с момента возобновления международных рейсов более 17 000 перуанцев отправились в Орландо, и только в 2021 году интерес к путешествиям в этот пункт назначения вырос более чем на 70%, позиционируя себя как второй любимый город в этой стране», - сказала Инес Хохштадтер, страна Менеджер Despegar в Перу, Эквадоре и Колумбии.

«Тумбес и Пьюра были самыми быстрорастущими местными направлениями за последний год. Это связано с тем, что многие выбрали места, которые предлагают связь с природой и открытыми пространствами. Что касается мероприятий, то предпочтительными были экскурсии по городу, Мачу-Пикчу, Каньон Колка, Пасео-а-ла-Уакачина и Парк де лас Агуас в Лиме», - добавил он.

Самыми посещаемыми городами в 2021 году были:

-Рейтинг международных направлений:

1. Майами

2. Канкун

3. Орландо

4. Нью-Йорк

5. Форт Лодердейл

6. Пунта-Кана

7. Мадрид

8. Картахенского

9. Мехико

10. Лос Анджелес

-Рейтинг национальных направлений:

1. Лима

2. Куско

3. Пиура

4. Арекипа

5. Тарапото

6. Икитос

7. Тумбес

8. Чиклайо

9. Трухильо

10. Пукальпа

ПРАЗДНИКИ И ОТДЫХ

В отчете сообщается о предпочтении путешествий в праздничные или праздничные дни, такие как Пасха, школьные каникулы, национальные праздники, Рождество и конец года. Кроме того, во втором квартале был большой интерес к посещению таких городов в Соединенных Штатах, как Вашингтон, Хьюстон или Даллас, которые обычно не были самыми популярными в период до пандемии.

Что касается пребывания, то тенденция для внутренних направлений составляет от 3 до 5 дней, а для международных поездок - от 5 до 7 для пляжей Южной Америки и Карибского бассейна и от 15 до 30 дней для Соединенных Штатов и Европы.

«Мы очень рады, что интерес к путешествиям и посещению новых направлений остается неизменным. Мы с оптимизмом смотрим на будущее и надеемся, что все больше и больше путешественников вернутся к этой увлекательной привычке», — заключил страновой менеджер Despegar в Перу, Эквадоре и Колумбии.

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