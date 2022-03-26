Mhoni Visionary набросился на Эудженио Дербеса за критику поезда майя: «В очень плохом вкусе»

Несколько дней назад в социальных сетях появилась инициатива Sélvame del Tren, где Эухенио Дербез вместе с другими знаменитостями, такими как Наталья Лафуркад или Кейт дель Кастильо, продемонстрировали свое несогласие с помощью видеороликов о строительстве 5-го участка к югу от поезда Майя, утверждая, что это значительно влияют на экосистему места.

Учитывая это, Мхони Виденте решила дать свою точку зрения, и именно с ее YouTube-канала астролог нещадно боролся против Дербез и отметил, что ее мнение необоснованно, поскольку он даже не проживает в стране.

«Эухенио Дербез, который живет не в Мексике, кажется мне в очень плохом вкусе, катастрофическим, что он складывает, это не имеет значения», - начал говорить он.

Точно так же «провидец» отметил, что сейчас не время заниматься активизмом, потому что если бы и главный герой семьи П.Луче, и другие художники хотели спасти планету, то это было или должно было произойти на много десятилетий раньше.

Мхони Visionary раскритиковал знаменитостей (Фото: Instagram @mhoni1)

«Эудженио Дербес выходит в начале видео... О, ну, каждый причудливый мужчина... бедный... так нелеп для меня. Надеюсь, за ними стоит Налоговое управление. Они могли это увидеть 30 лет назад, прежде чем разбить отели и уничтожить джунгли. Поезд майя приезжает, чтобы спасти эту растительность», - сказал он.

Точно так же Мхони Виденте рекомендовал Эудженио Дербесу и всем аудиовизуальным участникам, если он хочет помочь, они должны отправиться в места в стране, где людям нужна поддержка.

«Если вы хотите что-то сделать, помочь людям, отправиться в коренные общины в Чьяпасе, в Табаско, на Юкатане, остановиться и отдельно от того, что происходит в джунглях», - сказал он.

В рамках Всемирного дня водных ресурсов в социальных сетях было объявлено об инициативе Sélvame del Tren. Среди группы общественных деятелей, присоединившихся к движению, выделяются некоторые, кто ранее высказывался в пользу других целей.

Знаменитости присоединились к кампании «Sélvame del Tren» (Фото: скриншот/YouTube)

В этом смысле Эухенио Дербез, Омар Чапарро, Ана Клаудия Таларкон, Рубен Альбарран, Наталья Лафуркад, Барбара Мори и Кейт дель Кастильо высказались против мегапроекта Лопеса Обрадора из своих социальных сетей.

«Мы не его противники. Мы мексиканцы и хотим жизни для всех нас», — говорит Альбарран, вокалист Café Tacvba.

В аудиовизуальных материалах, где появляется Эухенио Дербес, вы можете увидеть комика совершенно серьезно, когда он говорит прямо в камеру.

«Поезд майя разрушает джунгли, наше природное наследие», - начал говорить он.

Позже Наталья Лафуркад добавила, что в этом районе ведется вырубка лесов, а Артуро Ислас отметил, что этот район является самой длинной подземной речной системой на планете.

Претензии знаменитостей были сделаны в связи с модификацией 5-го участка поезда (ФОТО: ELIZABETH RUIZ /CUARTOSCURO.COM)

«Мы отнимаем у них дома тысячи местных видов, мы забираем свой собственный дом. Нам нужны наши джунгли, нам нужны наши реки, сеноты, вода жизни», - отметил переводчик Hasta la Raíz.

Кроме того, Роберто Рохо заявил президенту, что нет необходимости торопиться и уничтожать все биоразнообразие региона.

«Президент, спешить некуда, участок пройдет через подземные реки, пещеры и сеноты, уникальную экосистему и крупнейшую в мире», - сказал он.

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