Мексика и США подписывают соглашения по борьбе с незаконным рыбным промыслом и защите морских экосистем

Una tortuga caguama es captada atorada en una red de pesca en aguas cercanas a Playa San Lázaro, en Baja California Sur, México. Centro para la Diversidad Biológica via Reuters. ESTA IMAGEN FUE PROPORCIONADA POR UN TERCERO. NO VENTA. NO ARCHIVO.

Защита морских экосистем, которым угрожает загрязнение пластиком и незаконный, несообщаемый и нерегулируемый рыбный промысел, была одной из тем, которые помощник государственного секретаря Соединенных Штатов по океанам и международным экологическим и научным вопросам Моника Медина рассмотрела в ходе своего выступления трехдневный визит в Мексику, который завершился в эту пятницу.

Медина находилась в Мехико с 23 по 25 марта, чтобы встретиться с министром окружающей среды и природных ресурсов (Семарнат) Марией Луизой Альборес; главами Федерального прокурора по охране окружающей среды (Profepa) Бланкой Алисией Мендоса; Национальной комиссии дель Агуа (Конагуа), Херман Мартинес Сантойо и Национальная комиссия по охраняемым природным заповедникам (Конанп) Адан Пенья Фуэнтес.

Посольство США в Мексике пояснило, что на этих встречах обсуждались, среди прочего, вопросы сохранения морской среды и защиты хрупких экосистем и исчезающих видов, включая вахиту и тотоабу.

(Фото: твиттер/ @SciDiplomacyUSA)

Медина высоко оценил представление Мексикой национального парка Ревиладжигедо как части сети морских охраняемых районов Восточного тропического морского коридора и его принятие Секретариатом коридора.

Он также встретился с министром ВМС (Семар) Хосе Рафаэлем Охедой и руководителями Национальной комиссии по аквакультуре и рыболовству (Конапеска) и Национального института рыболовства (Инапеска), с которыми он рассмотрел проблему незаконных, несообщаемых и нерегулируемых рыболовство, которое угрожает источникам средств к существованию прибрежных общин, доходы и продовольственная безопасность которых зависят от устойчивых рыбных запасов.

Американский чиновник встретился с заместителем министра по многосторонним делам и правам человека Мартой Дельгадо, с которой она обсудила такие вопросы, как защита планеты и сохранение природы и ответственное руководство по региональным и глобальным вопросам, таким как климатический кризис.

МАСАТЛАН, СИНАЛОА, 09MARZO2010.- Соединенные Штаты наложили вето на импорт мексиканских креветок, который будет применяться 20 апреля этого года. По данным властей США, техника, используемая для ловли этого ракообразного, не защищает дикую черепаху. Это ограничение не распространяется на креветки, производимые в инкубаторах. В архиве лодка Тарола, которая собрала 1200 килограммов за четыре дня. ФОТО: ВИКТОР ХУГО ОЛИВАС/ДЕБАТЫ СИИНАЛОА/CUARTOSCURO.COM

На другой встрече Медина обсудил с директором Мексиканского космического агентства (AEM) Сальвадором Ландеросом углубление и укрепление космического сотрудничества США с Мексикой.

Мексика подписала Соглашения Артемиды в 2021 году, присоединившись к странам всего мира, взяв на себя обязательства по устойчивому, мирному и ответственному освоению космоса.

Кроме того, Медина возглавила дискуссию за круглым столом с женщинами, работающими в области науки, техники, инженерии и математики, в которой она отметила, что дополнительные возможности для женщин в этих областях важны для развития науки как в Мексике, так и в США.