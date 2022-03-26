Мексика и США подписывают соглашения по борьбе с незаконным рыбным промыслом и защите морских экосистем

Защита морских экосистем, которым угрожает загрязнение пластиком и незаконный, несообщаемый и нерегулируемый рыбный промысел, была одной из тем, которые помощник государственного секретаря Соединенных Штатов по океанам и международным экологическим и научным вопросам Моника Медина рассмотрела в ходе своего выступления трехдневный визит в Мексику, который завершился в эту пятницу.
Медина находилась в Мехико с 23 по 25 марта, чтобы встретиться с министром окружающей среды и природных ресурсов (Семарнат) Марией Луизой Альборес; главами Федерального прокурора по охране окружающей среды (Profepa) Бланкой Алисией Мендоса; Национальной комиссии дель Агуа (Конагуа), Херман Мартинес Сантойо и Национальная комиссия по охраняемым природным заповедникам (Конанп) Адан Пенья Фуэнтес.
Посольство США в Мексике пояснило, что на этих встречах обсуждались, среди прочего, вопросы сохранения морской среды и защиты хрупких экосистем и исчезающих видов, включая вахиту и тотоабу.
Медина высоко оценил представление Мексикой национального парка Ревиладжигедо как части сети морских охраняемых районов Восточного тропического морского коридора и его принятие Секретариатом коридора.
Он также встретился с министром ВМС (Семар) Хосе Рафаэлем Охедой и руководителями Национальной комиссии по аквакультуре и рыболовству (Конапеска) и Национального института рыболовства (Инапеска), с которыми он рассмотрел проблему незаконных, несообщаемых и нерегулируемых рыболовство, которое угрожает источникам средств к существованию прибрежных общин, доходы и продовольственная безопасность которых зависят от устойчивых рыбных запасов.
Американский чиновник встретился с заместителем министра по многосторонним делам и правам человека Мартой Дельгадо, с которой она обсудила такие вопросы, как защита планеты и сохранение природы и ответственное руководство по региональным и глобальным вопросам, таким как климатический кризис.
На другой встрече Медина обсудил с директором Мексиканского космического агентства (AEM) Сальвадором Ландеросом углубление и укрепление космического сотрудничества США с Мексикой.
Мексика подписала Соглашения Артемиды в 2021 году, присоединившись к странам всего мира, взяв на себя обязательства по устойчивому, мирному и ответственному освоению космоса.
Кроме того, Медина возглавила дискуссию за круглым столом с женщинами, работающими в области науки, техники, инженерии и математики, в которой она отметила, что дополнительные возможности для женщин в этих областях важны для развития науки как в Мексике, так и в США.