«Знаменитость Masterchef»: Эстивар Джи и Мануэла Гонсалес удивили суши со свиными шкурками

«Masterchef Celebrity» продолжает удивлять поваров, которые в предыдущем испытании столкнулись с проблемой в парах, целью которой было спасти некоторых участников от страшного черного фартука, в котором, к сожалению, Рамиро и Памела; Мария Т и Наталья; Мануэла и Ако и дуэт Чичо-Карлос не пощадили надеть его на грудь в эту пятницу, если бы у них была возможность выиграть желанную булавку иммунитета.

Опять же, Аида Моралес, которую ее товарищи по команде назвали «Королевой Чункулло», была главным героем в выборе пар, которые соревновались в эту пятницу, чтобы выиграть булавку иммунитета, чтобы обеспечить свое место в соревновании еще на неделю и показать, что с их подготовкой они заслуживают продолжения продвижения в игре.

«Все испытуемые чистят зубы, чтобы увидеть, как королева поможет, то есть стоя на коленях, пение и все такое», - сказал Карлос Баес.

Одна из особенностей этого испытания заключалась в том, что пары должны были состоять из одного участника в черном фартуке, а другого в белом фартуке, чтобы сбалансировать силы.

«Я спокойна, потому что со всеми, кто находится на кухне, мы все очень близки», - сказала актриса Наталья Рамирес, которая носит черный фартук.

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Так сформировались пары, отобранные актрисой: Рамиро с Аидой Босса; Ако Перес с Изабеллой; Наталья с Тостао; Мануэла с Эстиваром Джи; Мария Т с Каролиной Гомес; Памела с Кристиной; Карлос Баес с Корозо и Татан Мехия с Чичо Ариасом. У каждого было точное время представить свои препараты за 60 минут с одним условием: соединить два ингредиента, назначенных «Королевой Чунчулло» одного из брендов-спонсоров.

Доставив ингредиенты от Аиды Моралес, знаменитости начали готовить. По этому случаю присутствовали только Николас де Зубирия и Хорхе Рауш, которые провели обход на каждой из кухонных станций, чтобы посмотреть, что они делают.

Там они нашли несколько интересных вещей, одну из которых обнаружил Хорхе Рауш, когда он проезжал через станцию Памелы и Кристины, которые решили приготовить препарат с основой из говяжьей вырезки, поэтому жюри велело им, что они должны начать исполнение своего блюда снова, потому что выбранное мясо не нужно было так много готовить.

Памела и Кристина представили самую дорогую сальсу Masterchef Celebrity на основе вырезки. Взято из канала RCN в прямом эфире.

Пытаясь спасти свою подготовку, Рауш пошутил, что участники доставят самую дорогую сальсу за всю историю программы. Со своей стороны, Николас де Субирия добавил: «они используют корейку для приготовления соуса, я вижу, что они очень пицпиретас».

Один из юмористических моментов сыграли Татан Мехия и Чичо Ариас, которым отрезали один из соусов, которые они готовили, когда они доставляли объяснение своего блюда во время сезонного визита шеф-повара Николаса де Субирия и Хорхе Рауша, которые попросили его сделать презентацию, похожую на предыдущий эпизод.

Чичо Ариас, за защиту своей подготовки с Татаном Мехией перед судьями, позволил ему вырезать сальсу. Взято из канала RCN в прямом эфире.

«Я пошел защищать «татанизм» и оставил избиение молочного крема», - сказал Чичо, защищая свое блюдо, там вмешивается Татан Мехия, который со смехом упоминает: «что татанизм, я не знаю, что, если это сработает... juep$% и мой крем был вырезан... все было повреждено, у нас было 10 планов, и все 10 пошли не так. »

Пришло время презентаций, и блюдо, которое больше всего привлекло внимание шеф-поваров, было блюдо, приготовленное Мануэлой Гонсалес и Estiwar G, которое они назвали «Сучичаррон», которое состояло из суши чичаррон с майонезом и порошком чичаррона внутри маки. Паре удалось взять долгожданную булавку иммунитета.

«Это впечатляющий, хороший ролл, рис в суши-ролле - самое главное, уважают гранит, и когда вы кусаете, вы чувствуете каждый гранит, хорошо выдержанный, много силы», - сказал Николас де Субирия.





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