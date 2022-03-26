Морпех умер после того, как его застрелил его партнер в Буэнавентуре

Imagen de archivo fechada el l 7 de noviembre de 2018, que muestra a Infantes de marina de la Armada de Colombia. EFE/Ernesto Guzmán Jr /Archivo

Морской пехотинец 24-го речного батальона морской пехоты погиб после того, как в него попал пулевой выстрел, по-видимому, случайно, один из его коллег. События произошли во второй половине дня 24 марта в батальоне, расположенном в порту Буэнавентура, Валье-дель-Каука.

19-летний холостяк, опознанный как Хосе Луис Арсе Самбрано, был застрелен из орудия снаряжения одного из своих одноклассников, и получил тяжелые ранения.

Согласно информации, полученной от ВМС Колумбии, после того, как произошли события, учреждение организовало средства для его эвакуации в клинику в городе Буэнавентура, Валье-дель-Каука, куда он, к сожалению, прибыл без жизненно важных признаков.

Военно-морские силы Колумбии заверили, что соответствующие расследования уже проводятся для установления мотивов преступления. В нем также говорится, что они предоставят всю необходимую информацию, требуемую компетентными органами.

Учреждение также сообщило, что морской пехотинец, причастный к гибели Хосе Луиса Арсе Самбрано, получает поддержку от Naval Health.

Следует напомнить, что морской пехотинец, который был уроженцем Барранкильи, Атлантико, в течение одиннадцати месяцев проходил военную службу в 24-м речном батальоне морской пехоты в Буэнавентуре, Валье-дель-Каука.

До сих пор известно, что как только срочные действия закончатся, процедура, которая проводится после смерти человека, тело 19-летнего будет перевезено в Барранкилью, где его семья проведет захоронение.

«Военно-морские силы Колумбии глубоко сожалеют о смерти морского пехотинца Хосе Луиса Самбрано Арсе и выражают свои глубочайшие соболезнования, проводя соответствующие расследования и осуществляя психосоциальное сопровождение родственников, спутников и близких этого героя Родины», - говорится позже в военно-морском учреждении. о чем произошла в 24-м речном батальоне морской пехоты.

Тюрьма для морских пехотинцев за вымогательство денег у священника в Гранаде, Мета

Морской пехотинец был отправлен в тюрьму за вымогательство. Это Брайан Эстивен Барраган Каро, 18 лет, который совершил преступление во время отпуска.

Гарантийный суд в Гранаде, Мета, выдал ордер на очный арест морского пехотинца и еще одного человека, опознанного как 23-летний Уриэль Дэвид Майя Тирадо.

Эти двое мужчин, которых отправили в тюрьму, по-видимому, должны были потребовать, чтобы священник из Гранады заплатил пять миллионов песо, чтобы не повредить их физическую неприкосновенность.

Факты, которые расследуются Генеральной прокуратурой, были представлены, когда Брайан Эстивен Барраган Каро, который служит морским пехотинцем на острове Сан-Андрес, находился на разрешении, выданном в период с 25 января по 8 февраля этого года.

Согласно процессу, незаконные экономические требования, которые Барраган выдвигал в компании своего сообщника, начались 28 января, через три дня после того, как морской пехотинец прибыл к соответствующему населению.

ПРОДОЛЖАЙТЕ ЧИТАТЬ:







