Спортивный директор Леона о Сантьяго Орменьо: «Он очень важный игрок для нас»

Последние выходные были важным моментом для Сантьяго Орменьо, поскольку он воссоединился с гол спустя более шести месяцев, забив Масатлан за Лигу МХ. Это, на самом деле, дало ему уверенность, необходимую для того, чтобы прийти и присоединиться к биколору, с лучшими способностями.

И это отразилось на тех минутах, которые он находился на поле, после замены Андре Каррильо, который не смог продолжить матч из-за травмы.

Infobae, чтобы познакомиться с ощущениями клуба León, команды Сантьяго Орменьо и посмотрите, какова их работа в мексиканском актерском составе. Поэтому он связался с Родриго Фернандесом, спортивным менеджером «Фиеры», который сообщил подробности об этом.

«Сантьяго — очень важный игрок для нас. Очевидно, что мы участвовали в двух турнирах, и Ариэль Холан проводил ротацию футболистов. Я думаю, что физически не только Сантьяго, но и все игроки не были на сто процентов, но теперь, когда мы сосредоточены на сто процентов, это значительно улучшится», - сказал Родриго Фернандес сначала.

Затем, когда его спросили о том, как он видит уровень Сантьяго Орменьо с Леоном, спортивный директор «Фиеры» сказал следующее: «Сантьяго, в воскресном матче, я видел его гораздо лучше и, прежде всего, наступая на соперничающую область, делая тело к работе тела, что он делает очень хорошо», - эксклюзивно сказал директор Леона Инфобаза.

В свою очередь, Родриго Фернандес, спортивный менеджер Леона, продолжал хвалить Сантьяго Орменьо, который с голом сильно надавил футболкой «Фиера». «Орменьо — очень техничный и важный игрок для нас. Я думаю, что помимо того, что он очень профессионален, он будет искать такую возможность, хотя он уже был в сборной в Copa America, он будет стремиться иметь больше преемственности в квалификациях», - сказал он.

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